Ce poți face în acest weekend în București / Lista evenimentelor

În acest weekend are loc evenimentul „Ziua Crucii. Cârstovul Viilor”, la Muzeul Naţional al Satului „Dimitrie Gusti”. Sărbătoare importantă pentru lumea satului, Ziua Crucii înseamnă sfârşitul verii agrare, marcată prin culesul viilor şi „bătutul nucilor”. Ziua Crucii este sărbătorită si la Muzeul Naţional al Ţăranului Român cu un târg-expoziţie, unde publicul vizitator poate descoperi obiecte-simbol.

De asemenea au loc ateliere ţinute de artişti şi meşteri iconari. Detalii pe www.muzeultaranuluiroman.ro.

Bucharest Music Film Festival revine în Piața George Enescu cu o ediție spectaculoasă. A XII-a ediție a festivalului are loc sub egida Zilelor Bucureștiului și marchează cei 565 de ani de la prima atestare documentară a orașului. Astfel, timp de 9 zile, Piața George Enescu va deveni punctul central al festivităților dedicate orașului cu seri de reprezentații live susținute de artiști naționali și internaționali, orchestre simfonice de prestigiu, concerte interactive și ateliere muzicale pentru copii și părinți, proiecții de filme.

Tururi gratuite de promovare a teatrelor bucureştene. Participanții află povești despre clădirile care găzduiesc evenimente culturale, dar și despre evenimentele la zi, ce este de văzut și ce este de ocolit în fiecare lună în București. Pe 15 septembrie are loc primul tur iar locul de întâlnire este Piața Universității, în fața Teatrului Național. Înscrierile cu anticipație de cel puţin 24 ore sunt recomandate în formularul Tur Gratuit de pe platforma www.AMTeatru.ro

Lecturi publice, performance-uri, momente de improvizație poetică, dezbateri, conferințe, ateliere pentru copii și tineret, concerte, expoziții și filme documentare se găsesc la cea de-a XIV-a ediție a Festivalului Internațional de Poezie București (FIPB), cel mai amplu proiect național dedicat poeziei și unul dintre cele mai urmărite din Europa Centrală și de Sud-Est.

Bucureştenii şi nu numai sunt aşteptați la Târgul Național al Mierii, locul perfect pentru a se îndulci cu minunatele produse ale stupului, miere, polen, propolis, lăptişor de matcă, suplimente nutritive şi cocktail-uri, produse complet naturale ce vin din bogăţia naturii, dar şi din hărnicia albinelor şi apicultorilor. Evenimentul va avea loc pe platforma apicolă din Băneasa de pe Bulevardul Ficusului.

Pianistul Cătălin Răducanu va cânta la pian și țambal duminică, 15 septembrie 2024, de la ora 20:00, la CREART – Grădina cu Filme din Piața Alexandru Lahovari în cadrul turneul național „Un artist, un pian și un țambal – clasic, jazz, folclor”.

Pe 14 septembrie, la ARCUB – Hanul Gabroveni, se deschide expoziţia „Catalizator de Începuturi”. Aceasta descoperă, premiază şi aduce în faţa publicului cei mai talentaţi 50 de artişti dintr-o selecţie naţională. Cei 50 de artişti, sub 35 de ani, sunt studenţi sau absolvenţi ai unor facultăţi de artă sau arhitectură.

Ediția din toamnă a East European Comic Con (EECC) va avea loc pe Arena Națională, în perioada 13-15 septembrie și este dedicat fanilor serialelor TV, filmelor, jocurilor video, anime și manga. Actori din The Witcher, House of the Dragon, Supernatural si Stranger Things vor fi prezenti la eveniment.

Evenimentul The Color Run Night București are loc în acest weekend, sâmbătă, 14 septembrie, pe Bulevardul Unirii, în zona Bibliotecii Naționale, între orele 17:00-23:00. Participanții vor avea parte de o cursă colorată sub clar de lună, iar mii de lanterne UV vor lumina traseul.

Art Safari revine cu o ediție care sărbătorește femeile cu o contribuție impresionantă în arta și cultura românească. De pe 6 septembrie la Palatul Dacia-România, puteți vedea 6 expoziții în care femeile sunt în prim-plan. Intrarea la una dintre expoziții costă 25 sau 50 de lei, iar accesul la toate cele 6 costă 120 de lei.

Calea Victoriei redevine zona de promenadă preferată a turiștilor și bucureștenilor, unde vor fi întâmpinați cu spectacole-lectură, instalații de artă, dar și cu ateliere tematice și educaționale.

Fântânile arteziene din parcurile Alexandru Ioan Cuza şi Teilor din Sectorul 3 vor oferi spectacole la intervale decalate cu o oră mai devreme faţă de programul obişnuit din vară, iar zilele săptămânii în care sunt programate show-uri de apă, lumini şi muzică au rămas neschimbate. Programul în următoarea perioadă este, de vineri până duminică, la orele 20.00 şi 21.00, iar de luni până joi, de la ora 20.00.

În weekend sunt prevăzute în program câte două spectacole pe seară, oferite unul după altul de fântânile arteziene, primul începând cu ora 20.00, urmat de cel de-al doilea – anunţat pentru ora 21.00.

Simfonia Apei – spectacolul de apă, muzică și lumini de la fântânile din Piața Unirii – nu va avea loc în zilele de 14 și 15 septembrie.