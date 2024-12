Ce a fost în 2024: Mihaela Cambei – surpriza olimpică de la haltere / Dezamăgirile Cătălin Chirilă şi echipa feminină de tenis de masă

„Mami, tani, am reuşit!”, spunea emoţionată la 11 august Mihaela Cambei, care reuşea să aducă o medalie neaşteptată la haltere pentru delegaţia României. „Nu mă aşteptam să iau argint, dar speram la un bronz”, a adăugat ea.

Micuţă şi fragilă la prima vedere, Mihaela Cambei (22 de ani) şi-a demonstrat forţa la Jocurile Olimpice Paris 2024 unde a cucerit argintul la haltere, în limitele categoriei 49 kg, prima medalie olimpică românească într-o probă feminină.

La proba smuls, Mihaela a reuşit 93 kg, ridicând deasupra capului aproape de două ori mai mult decât greutatea ei, în timp ce la aruncat, a marcat o reuşită de 112 kg, cu doar un kilogram mai puţin decât prima clasată.

Cu 205 kg la total, Mihaela Cambei a intrat în istoria halterelor româneşti.

Se poate spune că Mihaela şi-a început drumul olimpic în 2018, la ediţia de vară a Jocurilor Olimpice de Tineret de la Buenos Aires, unde a obţinut medalia de bronz, în limitele categoriei 48 kg.

Desemnată cea mai bună sportivă de la haltere din Europa în 2023, Mihaela Cambei a obţinut şi calificarea olimpică pentru întrecerile feminine de haltere din limitele categoriei 49 kg, de la Paris 2024, graţie locului ocupat în ierarhia Mondială. În clasamentul mondial afişat de forul internaţional de specialitate, românca ocupa locul 5 şi era cea mai bine clasată europeancă.

La 21 de ani, Mihaela Cambei era triplă campioană europeană de junior, iar la seniori era medaliată, la stilul smuls, cu argint la Mondialele de la Bogota (Columbia) din 2022, şi cu bronz, la Mondialele la Riyadh (Arabia Saudită), din 2023.

La Europenele de seniori din 2023, de la Erevan (Armenia) a reuşit tripla de AUR, la smuls, aruncat şi total, după ce cu un an înainte, la Moscova, în 2021, cucerise ARGINTUL la aruncat şi BRONZUL la total.

La Paris, Mihaela Cambei a demonstrat putere de concentrare şi ambiţie şi a adus bucurie în TEAM ROMANIA cucerind ultima medalie pentru delegaţia tricoloră la Jocurile Olimpice din inima Franţei. Cu mândrie şi emoţie, Mihaela a fost port-drapelul României la ceremonia de închidere a marii competiţii.

Mihaela are un tatuaj pe gât – Be Brave (Fii curajoasă), iar pe braţul drept are tatuate cercurile olimpice.

Dezamăgirile Cătălin Chirilă şi echipa feminină de tenis de masă

Poate cea mai mare dezamăgire a Jocurilor pentru Team Romania a fost canoistul Cătălin Chirilă.

Calificat în semifinale cu record olimpic la canoe simplu 1000 metri, tânărul de 26 de ani nu a reuşit accederea în finală.

„Cu vremea nu te poţi pune. Asta este principala concluzie pe care o pot trage“, a spus Chirilă după cursă.

Nici la tenis de masă nu s-au obţinut rezultatele scontate, mai ales după ce echipa feminină a fost eliminată de India în primul tur. După meci, antrenorul coordonator Viorel Filimon a anunţat că renunţă la funcţie, transmite News.ro.