Cătălin Cîrstoiu, candidatul ”momentan”. Șeful PNL Nicolae Ciucă a anunțat că ”în acest moment, la nivelul coaliţiei s-a menţinut decizia ca doctorul Cîrstoiu să fie candidatul coaliţiei. Pentru acest moment, este foarte determinat să continue”

Preşedintele PNL, Nicolae Ciucă, a declarat marţi că ”în acest moment” la nivelul coaliţiei PSD-PNL s-a menţinut decizia ca doctorul Cătălin Cîrstoiu să fie candidatul coaliţiei, transmite News.ro. Expresia ”la acest moment” e utilizată constant de liderii PSD și PNL în legătură cu Cîrstoiu, iar coaliția a discutat luni inclusiv scenariul retragerii acestuia.

Ciucă a mai spus că medicul Cătălin Cîrstoiu urmează să îşi depună lunea viitoare candidatura la Biroul Electoral Municipal. El a precizat că Piedone nu este nici membru PSD, nici membru PNL, motiv pentru care PNL nu poate să îl susţină. ”Pentru aceste moment, pot spune că dumnealui este foarte determinat să continue”, a mai spus Ciucă.

”În acest moment, vă pot spune că la nivelul coaliţiei s-a menţinut decizia ca dl doctor Cătălin Cîrstoiu să fie candidatul coaliţiei şi luni să îşi depună caniddatura la Biroul Electoral Municipal. Se pregăteşte domnul doctor Cărstoiu pentru o conferinţă pe care o are în vedere, astfel încât să poată să stea de vorbă şi să lămurească toate aceste aceste aspect, fiind cel care este nemijlocit implicat în acest demers”, a spus liderul PNL la Parlament. Întrebat dacă în coaliţie PSD a propus o susţinere a candidaturii lui Cristian Popescu Piedone, iar liberalii s-au opus, Ciucă a spus: ”PNL, indiferent de formula, a agreat să susţină împreună cu PSD un candidat care să fie candidatul actualei coaliţii de guvernare şi într-o alianţă electorală la nivelul Capitalei. Domnul Cristian Popescu nu este nici membru PSD, nici membru PNL, motiv pentru care nu putem să îl susţinem. Nu este membru al niciunui partid”. Ciucă a precizat că ay considerat că este potrivit să îi solicite lui Cătălin Cîrstoiu să lămurească toate aceste aspecte. Despre o retragere a medicului Cîrstoiu, Nicolae Ciucă a spus: ”Pentru aceste moment, pot spune că dumnealui este foarte determinat să continue, cât am putut şi cât pot eu să înţeleg din cât l-am cunoscut pe domnul doctor Cîrstoiu, motiv pentru care, consider că odată ce vom avea toate aceste clarificări finalizate, va fi o direcţie pe care ne-o vom asuma împreună cu dumnealui, ambele partide, şi aşa cred că este normal şi onest pentru fiecare dintre noi”, a arătat Ciucă. ”Fiind medic, cred că este mai priceput decât oricare dintre noi să iasă din starea asta de terapie intensivă”, a mai comentat preşedintele PNL. Întrebat dacă există o variantă B luată în calcul de coaliţie, dacă medicul Cîrstoiu se va retrage, Ciucă a spus: ”În momentul ăsta avem o singură variantă. Dacă vom avea nevoie să aplicăm varianta B sau varianta C, o vom face la vremea respectivă”. Despre cine ar putea să îl înlocuiască pe Cîrstoiu, în cazul renunţării la candidatură, Ciucă a afirmat că decizia va fi luată în coaliţie. ”În momentul în care vom ajunge la acea situaţie, vom lua deciaia împreunp cu partenerii noştri de coaliţie, pentru că am pornit pe un drum împreună, normal etse să mergem pe acest drum, împreună, cu un candidat agreat de ambele partide”, a explica Ciucă.