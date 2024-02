Cât va dura ca să vedem schelele puse pe clădirea emblematică a cinematografului Scala cu risc seismic I? Imobilul din centrul Bucureștiului va fi consolidat

Celebra clădire-monument istoric a cinematografului „Scala” de pe Bd. Magheru 2-4, construită în perioada interbelică, expertizată în 1999 și 2022 și introdusă în lista imobilelor cu risc seismic grad I din București, va fi consolidată cu bani de la bugetul de stat. Anunțul i-a aparținut primarului general Nicușor Dan, care marți a declarat că în total s-au strâns 24 de clădiri care au devenit eligibile pentru finanțare nerambursabilă de la Ministerul Dezvoltării.

Clădirea Scala, cu regim de înălțime de S+P+7E și 70 de apartamente, a fost mult timp acoperită de afișe de mari dimensiuni, iar, de curând, în urma unor articole de presă G4Media privind ilegalitatea publicității pe clădiri cu risc seismic I, acestea au fost date jos și se poate vedea, în sfârșit, arhitectura clădirii. Dacă blocul este rezidențial, cinematograful Scala, acum părăsit și insalubru, este proprietate privată.

Informația că imobilul Scala va fi consolidat prin Programul Național de Consolidare a Clădirilor cu Risc Seismic Ridicat (PNCCRS) este de fapt etapa 1, preliminară, în care Ministerul Dezvoltării a acceptat că Primăria Capitalei, prin Administrația municipală pentru consolidarea clădirilor cu risc seismic, a depus primele 3 documente obligatorii: expertiză tehnică a imobilului, audit energetic și acordul asociației de proprietari de jumătate plus unu ca blocul să fie consilidat. Ceea ce înseamnă doar că proiectul este eligibil.

Pentru semnarea contractului de finanțare pentru consolidarea clădirii, în valoare estimată de 80 mil. lei, trebuie ca proiectul să ajungă la maturitate, respectiv să fie parcurși alți 3 pași procedurali: aprobarea Consiliul general al Municipiului București, să fie elaborați indicatorii tehnico-economici – DALI, apoi să obțină autorizația de construire, la care trebuie depuse avize de la alte instituții cum ar fi ISU sau Ministerul Culturii.

Tot acest proces poate dura între 8-10 luni, potrivit experților Administrației Municipale pentru consolidarea clădirilor cu risc seismic. Spre exemplu, din cele 24 de proiecte declarate eligibile în mai 2023, abia 3 se apropie de etapa de semnare a contractelor de finanțare: imobilele de pe Calea Victoriei 101, Bd. Carol I 63 și Pinacoteca, de pe Lipscani 18-20. Ritmul greoi este dat și de faptul că sunt mulți actori implicați: un proiectant, care acționează ca un antreprenor general, iar pentru imobilele cu particularități, cum este cazul Scala, el trebuie să-și facă o echipă de experți, pe categoria arhitectură, structură, pentru instalații, apoi se cer avize, de la cultură și ISU, cel mai greu aviz de obținut.

După aproape un an de proceduri interne, urmează un an de proiectare, ceea ce înseamnă că cel mai devreme schelele ar putea fi urcate pe clădirea Scala în 2026, iar consolidarea are ca termen de execuție între 24-30 de luni, în 2028 sau 2029 s-ar putea să încheia șantierul.

Alte două clădiri monument istoric sunt lipite de clădirea Scala, celebrul Garaj Ciclop și Blocul Patria, ambele cu risc seismic I. În 14 februarie se va semna realizarea reexpertizării clădirii Patria, care are șanse să fie inclusă în programul național de consolidări seismice.

Celelalte două imobile ce au obținut finanțare prin programul național de la Ministerul Dezvoltării, anunțate de Nicușor Dan marți, 6 februarie, sunt situate pe str. Vasile Lascăr nr. 6 – zona Bulevardului Carol și pe str. Spătarului nr. 17 bis, în zona Cartierului Armenesc.

Bucureștiul are aproape 3000 de clădiri cu risc seismic ridicat (clasele I, II și urgență), iar ritmul consolidărilor este în continuare lent. În 2023 s-a modificat legislația prin care se poate cere consolidarea blocurilor cu risc seismic I sau II de către jumătate plus unu din proprietari. În plus s-a creat posibilitatea introducerii creditele cu dobândă subvenționată de stat, la fel ca la Prima Casă, în care statul garantează creditele de reabilitare seismică a clădirilor şi achită dobânda aferentă acestor credite, însă această facilitate nu a intrat în vigoare.

Care este lista celor 24 de imobile din București care au devenit eligibile prin Programul Național de Consolidare a Clădirilor cu Risc Seismic Ridicat (PNCCRS), până în prezent niciunul cu contract de finanțare: