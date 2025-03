Cât de mult ne influențează viața creatorii de conținut? De la „așteptări nerealiste” până la cumpărături și jocuri/ Studiu: 80% dintre tineri își compară viața cu cea a influencerilor

Influencerii sunt din ce în ce mai prezenți în viața tinerilor de zi cu zi. Aceștia au un impact foarte mare, în special asupra adolescenților. Influencerii își crează o comunitate de oameni arătându-și viața online, câteodată dezvăluind și detalii din viața lor personală pentru a crea o legătură cât mai strânsă cu urmăritorii lor prin videouri și poze.

Sarah, Ariadna și Alexandru sunt trei tineri care au explicat pentru ENTR cum i-au marcat influencerii, pozitiv sau negativ, de la așteptările de viață până la haine, aplicații și cărți.

Un studiu realizat de o cercetătoare poloneză arată că tinerii sunt deseori influențați în deciziile lor de zi cu zi de creatorii de conținut de pe social media, numiți și influenceri.

Tinerii petrec foarte mult timp pe social media, putând să-și aleagă singuri ce vor să urmărească, oricând, la orice oră. Potrivit studiului, 45% consideră că social media a avut un efect neutru asupra vieții lor, 31% consideră că impactul a fost unul pozitiv, iar 24% consideră că impactul a fost unul negativ. Aceștia specifică faptul că social media are un rol important în viața lor ajutându-i să comunice cu familia și prietenii foarte ușor. Pe lânga asta este un loc în care pot să se exprime liber și să se relaxeze urmărind content divers.

Persoanele tinere aleg, de cele mai multe ori, să urmărească influenceri apropiați de vârstă cu ei, cu care să rezoneze cât mai mult. Creatorii de conținut aleg să-și posteze cât mai mult viața pe internet pentru a deveni cât mai relevanți și credibili în fața urmăritorilor, aratându-și “autenticitatea”. “Autenticitatea este foarte importantă, deoarece îi lasă pe urmăritori să se identifice cu contentul influencerului prezentat pe profil, creând în acest fel o comunitate strânsă cu faniii lor.

Mulți creatori de conținut “profită” de comunitatea închegată pe care o au și promovează diverse servicii și produse, convingandu-i pe fani să le cumpere. În acest mod, foarte multe persoane, în special copii și adolescenți, cumpără produse promovate de influenceri, care nu sunt întotdeauna “produse minune”, așa cum le prezintă aceștia.

“Până la 15% dintre adolescenții din studiu au spus că social media oferă o imagine distorsionată a vieții reale, acest lucru afectându-le starea de bine”. Adolescenții ajung să-și compare viața personală cu viața influencerilor arătată pe internet, fapt ce le creează sentimente de gelozie,vinovăție sau de regret. 80% spun că își compară des viața cu cea a influencerilor, iar mai mult de jumătate dintre aceștia au admis că pozele pe care le văd pe internet îi fac să se simtă nemulțumiți cu corpul lor.

Așadar, conform studiului, “Rezultatele arată faptul că procesul de comparare cu influencerii de pe social media are o clară legătură cu dezvoltarea propriei identități a persoanelor tinere.”

Studiu: Iwanicka, A. (2022). Social media and influencers in the lives of teenagers. Edukacyjna Analiza Transakcyjna, 11, 55–70.