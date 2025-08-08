Castelul Huniade, cea mai veche clădire din Timişoara, va fi reabilitat complet în trei ani: 150 de milioane de lei / E închis de aproape 20 de ani

Preşedintele Consiliului Judeţean (CJ) Timiş, Alfred Simonis, a anunţat, vineri, că a fost semnat contractul de execuţie a lucrărilor de restaurare şi consolidare a Castelului Huniade din Timişoara, care este închis de aproape 20 de ani, pentru astfel de intervenţii, transmite Agerpres.

„Castelul Huniade, cea mai veche şi una dintre cele mai frumoase clădiri din Timişoara, intră în cel mai amplu proces de restaurare şi consolidare. Am semnat contractul pentru execuţia lucrărilor, suma alocată pentru punerea în valoare a acestui monument arhitectural fiind de aproape 150 de milioane de lei. De aproape 30 de ani, administraţiile locale s-au chinuit să readucă la viaţă această bijuterie din centrul Timişoarei, dar toate încercările au eşuat. Birocraţia, lipsa fondurilor, neseriozitatea unor constructori şi incompetenţa unor conducători ne-au adus în situaţia de astăzi. La preluarea mandatului, am spus clar şi răspicat că acest obiectiv, Castelul Huniade, trebuie pus în valoare şi redat comunităţii. Astăzi, putem spune că ne apucăm de treabă. Am identificat sursele de finanţare, licitaţia şi contestaţiile s-au încheiat, proiectarea, de asemenea, astfel că începem efectiv lucrările”, arată Alfred Simonis, într-o postare publică.

El subliniază că este nevoie de consolidarea structurii de rezistenţă, refacerea fundaţiilor, îndepărtarea umidităţii, asigurarea zidurilor, dar şi multe alte intervenţii.

„Vom monitoriza ce se va întâmpla aici, vom merge în permanenţă pe şantier, aşa cum facem şi la celelalte obiective pe care le avem în lucru, atât în Timişoara, cât şi în restul judeţului. Iar la finalul celor trei ani de lucrări, îmi doresc să ne bucurăm împreună de frumuseţea Castelului Huniade, care va redeveni casa Muzeului Banatului”, explică Alfred Simonis.

În Castelul Huniade a funcţionat Muzeul Naţional al Banatului cu toate secţiile, până în anul 2007, când a fost închis pentru şantier.

Castelul a fost construit în secolul XIV, din ordinul regelui Carol Robert d’Anjou, impunătoarea clădire servind iniţial ca reşedinţă regală. Ulterior, între 1441-1456, Iancu de Hunedoara, comite de Timiş, a locuit aici cu familia sa, de unde provine numele de Huniade. În anul 1443, el dispune reconstrucţia edificiului, grav avariat de un cutremur ce a avut loc în acel an. În perioada ocupaţiei otomane (1552-1718), edificiul a servit ca sediu al Paşei de Timişoara, transformat ulterior în cazarmă pentru ca destinaţia acestuia să fie aceea de depozit de arsenal. În 1849, clădirea a fost afectată de asediul trupelor ungare, fiind refăcută în 1856 în forma actuală.

În ultimii ani, clădirea a ajuns în pericol de prăbuşire şi atunci s-a luat decizia închiderii.

După finalizarea lucărilor, Castelul Huniade va fi inclus în circuitul cultural internaţional.