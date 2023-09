Cărți interactive pentru copii lucrate manual – ideea de afacere a unei mămici din Sibiu: „De mică mi-a plăcut să meșteresc”

Magdalena Maria Tatu are 37 de ani și este din Sibiu. După ce a lucrat timp de zece ani în industria farmaceutică, Magda a decis să meargă pe alt drum și a început să creeze cărți interactive lucrate manual. Inițial, a confecționat cărți interactive din fetru, iar apoi gama de produse s-a extins cu obiecte interactive din lemn, dar și cu accesorii, scrie Turnul Sfatului.

Prima carte pe care a conceput-o a fost realizată în momentul în care Natalia, fetița Magdei, a venit pe lume.

„M-am apucat să fac cărticele din fetru odată ce s-a născut fetița mea, acum 7 ani jumătate mai exact, și am făcut cunoscut brand-ul în 2019 când am devenit și oficiali pe piață.

Am făcut prima carte pentru fetița mea, îi plăcea foarte mult să meșterească și am căutat o alternativă educativă pentru ea, o modalitate prin care să învețe lucruri pe care să le poată aplica în viața de zi cu zi. De exemplu, să-și desfacă singură fermoarul sau să învețe să-și desfacă nasturii. Pe parcurs, pe măsură ce a crescut, ne-am adaptat nevoilor ei. Cartea este făcută din fetru, fetru este un tip de pânză, are în compoziție și lână, sunt mai multe tipuri de fetru. Eu îl folosesc pe cel rigid deoarece cartea va trebui să aibă o anumită ținută la final”, a povestit aceasta.

În 2019, Magda a reușit să acceseze fonduri europene care au făcut ca visul ei să înflorească. Pe lângă dotarea micului atelier pe care îl avea, sibianca a reușit și să-și diversifice portofoliul de produse.

