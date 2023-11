Care sunt cei mai ascultați artiști din România anul acesta/ Trap și manele în top 5 pe Spotify Wrapped România

Cei mai ascultați artiști din România în 2023

Ian și Rava sunt artiștii care ocupă primele două poziții în topul celor mai ascultați artiști din România, urmați de Tzanca Uraganu și Iuly Neamțu.

Topul făcut de Spotify pentru România îi arată pe Bogdan DLP și pe rareș pe primul loc în cele mai ascultate piese din România în 2023 cu piesa La tine și la bani de pe coloana sonoră a filmului românesc Romina VTM.

Următoarele două locuri sunt ocupate de Tzanca Uraganu cu piesele Havana și Trotinete, ultima făcând parte tot din coloana sonoră a filmului produs de Matei Dima.

Al patrulea loc revine tot unei piese de pe coloana sonoră a filmului antemenționat, anume Iuly Neamțu – Lalale mentolate.

Locul cu numărul cinci aparține lui Ian cu piesa Timeout, un artist de trap care mai e prezent pe câteva locuri în selecția făcută de Spotify.

Topul continuă cu o alternanță între trap și manele până la piesa Flowers de la Miley Cyrus care se află pe poziția a 15-a în preferințele românilor pe Spotify.

Cele mai ascultați artiști la nivel internațional din 2023

Cea mai ascultată artistă din 2023 de pe Spotify a fost Taylor Swift, urmată de Bad Bunny și The Weeknd.

În ceea ce privește cele mai ascultate piese, topul este deschis de Flowers de la Miley Cyrus, urmată de Kill Bill de la SZA. Harry Stiles este pe locul trei cu As It Was, urmat artistul sud-coreean Jung Kook cu piesa Seven în colaborare cu Latto.

Eslabon Armado și Peso Pluma închid topul de cinci cu piesa Ella Baila Sola, o piesă în stil latino.

Spotify Wrapped este funcția platformei de streaming care arată utilizatorilor un rezumat al ascultărilor din fiecare an, precum și un top global și unul adaptat pentru fiecare țară. Ediția de anul acesta a fost lansată miercuri, 29 noiembrie.