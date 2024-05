Căpriorul în lanul de mac: fotografiile timișoreanului Răzvan Viționescu au devenit virale pe rețelele sociale / Mesajul este să ieșim mai des în natură, să ne mai deconectăm puțin de la lumea asta dezlănțuită”

Răzvan Viționescu, un fotograf profesionist din Timișoara, a devenit viral în mediul online, după ce a fotografiat un căprior într-un lan de maci, iar imaginile au fost extrem de apreciate pe rețelele sociale, strângând mii de aprecieri și fiind distribuite de 1,6 milioane de persoane, notează Radio Impuls.

”Mă inspiră însuși raiul de la marginea junglei urbane. Mă bucur de natură în fiecare zi, profit de tot ceea ce îmi oferă natura pe tot parcursul anului. Pentru mulți, Banatul nu este foarte ofertant din punct de vedere fotografic, întrucât nu avem forme de relief foarte spectaculoase, însă eu de cele mai multe ori am găsit aceste bucățele de rai, chiar la marginea orașului. Drept mărturie stau aceste fotografii de poveste, începând cu poienițele de brândușe, cu lanurile de rapiță, maci, de floarea soarelui.

Încerc să documentez fotografic aceste scene idilice, în speranța că mai apare câte o căprioară, câte un animăluț care să întregească acest tablou, această scenă desprinsă din povești”, a relatat el.

Întrebat cum a reușit să se apropie de un căprior, el a explicat că face fotografii pe câmpul respectiv de m ai mulți ani.

”Și în anii trecuți am mai surprins căprioare cu maci, însă ca anul acesta parcă nu am fost niciodată atât de aproape de o căprioară. Nu știu, poate experiența își spune cuvântul, însă mă așteptam să fie viralizată, întrucât chiar dacă am trăit eu asta, mi se pare ireal și a fost un moment unic”, a mai spus el într-un interviu acordat Radio Impuls.