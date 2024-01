Cântăreața Jennifer Lopez ironizează faptul că a fost de patru ori mireasă în videoclipul piesei „Can’t Get Enough”

Jennifer Lopez este o cântăreață, actriță și vedetă multi-fenomenată care, de asemenea, s-a căsătorit de patru ori. Dar, la urma urmei, nici măcar ea nu se ia prea în serios, scrie CNN.

Conștiința ei de sine foarte jucăușă este afișată din plin în noul videoclip pentru single-ul ei „Can’t Get Enough”, care a fost lansat miercuri.

Cu participarea lui Derek Hough, membru al juriului de la „Dancing with the Stars” și coprezentator al emisiunii „World of Dance” a lui Lopez, videoclipul cu tematica nunții prezintă o serată somptuoasă în care cântăreața din „Jenny From the Block” este văzută dansând cu mai mulți miri diferiți.

Clipul o prezintă, de asemenea, pe Lopez în mai multe ținute diferite de mireasă, înclinându-se puternic spre atmosfera matrimonială care a apărut de mai multe ori în cariera ei, de la „Wedding Planner” din 2001, la „Monster In Law” din 2005, la „Marry Me” și „Shotgun Wedding”, ambele de anul trecut.

„Tipul ăsta nu are nicio șansă”, spune sarcastic un invitat la nuntă în videoclip, în timp ce un alt invitat avertizează: „Nu-l prinde, e blestemat!” în timpul aruncării buchetului.

Blestemată sau nu, Lopez pare să se descurce foarte bine cu cel de-al patrulea soț al ei, câștigătorul unui Oscar, Ben Affleck, cu care s-a căsătorit în iulie 2022. Cei doi au fost logodiți pentru prima dată în 2002, înainte de a anula nunta, urmând să se reunească 20 de ani mai târziu.

Lopez a fost căsătorită anterior cu Ojani Noa, Chris Judd și cu cântărețul Marc Anthony, cu care are doi copii.

„Aș putea spune că sunt oarecum o expertă, într-un mod ciudat – nu atât de mult în materie de căsătorie, cât de nunți”, a glumit ea pentru Marc Malkin de la Variety pe covorul roșu de la Globurile de Aur de duminică.

În ceea ce privește videoclipul ei, cântăreața a mai spus că soțul ei, Affleck, o susține pe deplin.

„Mă vede ca pe o artistă și știe că mă voi exprima”, a spus ea, adăugând: „Este cel mai mare fan al meu și cel mai mare susținător al meu, așa cum sunt și eu al lui”.

„Can’t Get Enough” este un single de pe cel de-al nouălea album de studio al lui Lopez, „This Is Me… Now”, care va fi lansat pe 16 februarie. Albumul este prima ei ofertă muzicală majoră în aproape un deceniu.

Lopez va lansa, de asemenea, un film-concept însoțitor intitulat „This Is Me… Now”: A Love Story” în aceeași zi, care, potrivit unui comunicat de presă, va pune în evidență „copilăria ei dură, relațiile nereușite și incredibila călătorie emoțională prin care a trecut”.