Candidatul PSD la primăria Giurgiu susține că oameni de pe lista de candidaţi la Consiliul Local au plecat între timp la PNL / ”Au încercat toate variantele, nu există om din această listă pe care să nu-l sune, să nu-l întrebe”

Candidatul PSD la Primăria municipiului Giurgiu, Nicolae Barbu, a declarat miercuri, în cadrul unei conferinţe de presă, că au plecat la PNL câţiva candidaţi de pe lista social democraţilor pentru Consiliul Local al municipiului, însă astfel a scăpat de scurgeri de informaţii din organizaţie, transmite Agerpres.

„Au plecat patru candidaţi aflaţi pe lista de consilieri municipali ai PSD Giurgiu, o să mai plece unul din cei 20 de candidaţi ai PSD la funcţiile de consilieri municipali la Primăria municipiului Giurgiu. Este dorinţa domnului Toma Petcu (candidatul PNL la funcţia de preşedinte al CJ Giurgiu) de a omorâ PSD luându-i anumite persoane care sunt pe listă (…) Au încercat toate variantele, nu există om din această listă pe care să nu-l sune, să nu-l întrebe, să nu facă presiuni, îl aşteaptă să greşească cu ceva şi apoi spun că îi ajută. Cei care au plecat m-au anunţat printr-o simplă adresă, nici măcar nu au avut curajul să îmi spună în faţă, au mers pe o cale presărată cu promisiuni pe care niciodată domnul Toma Petcu nu le va îndeplini. Să vedem ce le va da acestor oameni când vom câştiga primăria şi să vedem câţi pleacă de la ei după aceea”, a declarat Nicolae Barbu.

El a adăugat că indiferent de aceste plecări, partidul este puternic la Giurgiu pentru că are un nucleu dur.

„Că te trădează cei de pe locul 13 sau 19 nu mi se pare o pierdere pentru organizaţie. Nucleul e dur, e puternic, nu o să ia nimeni puterea pe care o avem, fiecare om are preţul lui, dar puteau să aibă răbdare şi să-i aibă cozi de topor când ajungeau consilieri şi să-i folosească atunci să-mi rupă majoritatea. Dar să faci acest lucru înaintea jocului pentru mine e ok, nu mai am atât de multe scurgeri pentru că aveam scurgeri de informaţii din organizaţie”, a mai afirat Nicolae Barbu. AGERPRES / (AS – autor: Camelia Bigan, editor: Marius Frăţilă)