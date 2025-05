Cancelarul Merz afirmă că acțiunile israeliene din Gaza „nu se mai justifică”

Cancelarul german Friedrich Merz a declarat luni că „nivelul actual al atacurilor Israelului asupra Gaza nu mai poate fi justificat prin lupta împotriva Hamas”, transmite DW.

„Vătămarea populației civile într-o asemenea măsură, așa cum s-a întâmplat din ce în ce mai mult în ultimele zile, nu mai poate fi justificată ca o luptă împotriva terorismului Hamas”, a declarat el pentru postul public german WDR într-un interviu televizat.

El a adăugat că intenționează să aibă o convorbire cu premierul israelian Benjamin Netanyahu în această săptămână pentru a-i spune „să nu exagereze”, deși, din „motive istorice”, Germania va fi întotdeauna mai prudentă în criticile sale decât unii parteneri europeni.

„Dar dacă liniile sunt depășite, dacă dreptul umanitar internațional este într-adevăr încălcat, atunci Germania, cancelarul german, trebuie, de asemenea, să spună ceva despre asta”, a declarat Merz.

German Chancellor Friedrich Merz says Israel’s current level of attacks on Gaza „can no longer be justified as a fight against Hamas terrorism.” pic.twitter.com/7BzSU0pnUM

— DW Politics (@dw_politics) May 26, 2025