Campionul ultimelor două ediții, eliminat surprinzător în optimile ATP Basel

Felix Auger-Aliassime, deţinătorul trofeului, a părăsit turneul de la Basel în faza optimilor de finală, jucătorul canadian fiind învins surprinzător de francezul Giovanni Mpetshi Perricard, ocupant al locului 50 în clasamentul ATP.

Perricard (21 de ani) s-a impus în două seturi, scor 6-1, 7-6(6), după un meci care a durat o oră și 21 de minute.

În vârstă de 24 de ani, Auger-Aliassime era campionul ultimelor două ediții ale turneului de categorie 500 de la Basel.

Conform ATP Tour, canadianul (19 ATP) a ratat ocazia de a deveni primul jucător născut după 1991 care cucereşte de trei ori titlul la o competiţie din circuitul profesionist.

Quarter-Finals Bound 🤩@MpetshiG takes out 2-time defending champion Auger-Aliassime 6-1 7-6 to reach the last 8 in Basel#SwissIndoorsBasel pic.twitter.com/IGTW92rtdK — Tennis TV (@TennisTV) October 24, 2024

ATP Basel, rezultate consemnate joi în optimi

Ben Shelton (6) – Stan Wawrinka 7-6(2), 7-5

Stefanos Tsitsipas (3) – Botic van de Zandschulp 7-6(3), 7-5

Arthur Fils (7) – Pedro Martinez 7-5, 6-3

Holger Rune (4) – Dominic Stricker 6-3, 7-6 (7/2)

Giovanni Mpetshi Perricard – Felix Auger-Aliassime (8) 6-1, 7-6(6)

Denis Shapovalov – Roberto Bautista 6-3, 7-6(4)

Cum arată programul sferturilor de la ATP Basel

Rublev (1) vs Shelton (6)

Tsitsipas (3) vs Fils (7)

Goffin vs Rune (4)

Mpetshi Perricard vs Shapovalov

ATP Basel face parte din categoria 500, se dispută pe hard indoor, are premii totale în valoare de €2,385,100, iar campionul ultimelor două ediții este Felix Auger-Aliassime.

Jucătorul cu cele mai multe titluri reușite la Basel este legendarul Roger Federer: 10 trofee câștigate, ultimul cu ocazia ediției din 2019.