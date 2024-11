Campioana Franței, marea dezamăgire din Champions League

Parcursul de până acum al lui PSG în Liga Campionilor este unul de coșmar, campioana din Ligue 1 aflându-se pe locul 26, în afara cupelor europene. Parizienii au doar 4 puncte și un golaveraj negativ (-3). Scaunul lui Luis Enrique se clatină serios, iar presa din Hexagon vorbește deja despre posibilul înlocuitor.

PSG a pierdut pe terenul lui Bayern Munchen (0-1), iar primăvara europeană pare tot mai departe de formația de pe Parc des Princes.

Cu un parcurs dezamăgitor în Champions League, Luis Enrique este tot mai aproape de a fi demis de conducătorii grupării din Paris.

Antrenorul iberic (54 de ani) are cel mai slab procentaj de meciuri câștigate în Liga Campionilor din istoria formației de pe Parc des Princes.

Locul 26 este unul care o aruncă pe PSG în afara cupelor europene sezonul 2024-2025, iar jurnaliștii francezi vorbesc despre despre un posibil înlocuitor.

Până la finalul campaniei din Liga Campionilor, PSG mai are de jucat cu Salzburg, Manchester City și Stuttgart.

Venit în 2023 la Paris, Luis Enrique ar putea fi înlocuit de legendarul Zinedine Zidane, cel care este liber de contract de sezoane bune (din 2021) după despărțirea de Real Madrid.

