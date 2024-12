Călin Georgescu recunoaște că a fost la ferma de la Ciolpani sâmbătă seara, alături de Horațiu Potra: Am fost acolo pentru că echipa mea m-a rugat, au vrut să discute despre pază / Însă nu am participat la această discuție

Călin Georgescu a recunoscut joi seara, la Realitatea TV, că a fost sâmbătă seara la ferma de la Ciolpani, unde a fost și Horațiu Potra. După ce a ezitat de mai multe ori să răspundă, Georgescu a recunoscut că a fost la fermă, dar că nu a participat la discuțiile dintre echipa sa de pază și Potra.

Întrebat inițial cum comentează faptul că soția deținătorului fermei de cai de la Ciolpani a declarat că l-a văzut pe Georgescu alături de Potra la fermă, Georgescu a declarat:

„Vorbea de echitație, nu vorbea de altceva, despre asta este vorba. Domnul Potra este o victimă colaterală a sistemului. Domnul Ciolacu a creat acest subiect. Eu nu văd de fapt care este fapta. Ne-am întors la dictatură. Sunt absolut consternat. Mă aștept să vină poze trucate, deef-fakeuri”, a declarat inițial Georgescu.

Moderatoarea emisiunii a insistat: „Doamna a zis că v-a văzut cu domnul Potra sâmbătă la fermă”.

„În regulile impuse de echipa mea de protecție le-am impus să nu divulg lucruri tehnice. Copiii mei au fost amenințați la școală, nu am avut căldură trei zile. Era absolut firesc ca oamenii din jurul meu în care am absolut încredere totală, să dubleze, să tripleze protecția. Așa zisul SPP nu era pus decât să facă poze. M-a sunat Lucian Pahonțu. M-a sunat în turul I în orice caz, și mi-a spus că îmi oferă pază, și i-am spus că îmi pare rău, am încredere doar în oamenii mei. Mă scuzați, nu pot accepta așa ceva, nu am nevoie. Vreau să fiu cu oamenii mei în mașină, și poate să fie o mașină care să fie în față sau în spate. Și nu a fost de acord”, a răspuns Georgescu.

A treia oară când a fost întrebat direct dacă a fost la ferma din Ciolpani, Georgescu a recunoscut:

„Eu nu m-am întâlnit acolo. Echipa mea, ei doreau acest lucru, eu nu aveam ce să fac în discuția asta tehnică. Eu am fost acolo, pentru că m-au rugat, m-au solicitat că vor să discute cum multiplică paza. Însă nu am participat la această discuție”.

Context

Horațiu Potra, șeful mercenarilor români din Africa și ai celor care îl păzesc pe Călin Georgescu, a fost reținut pentru 24 de ore, duminică noapte, de procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploieşti, unde a fost audiat timp de mai multe ore.

Avocații lui Potra, Christiana Mondea și Șerban Moga, au declarat presei că Potra nu are legături cu Călin Georgescu și că acest lucru nu face obiectul dosarului în care este cercetat clientul lor:

„Îl aduci pe om la 3 noaptea la audieri. Dai la presă că nu știu ce a făcut și în dosar apare cu totul altceva. Acuzația se referă la ce ați văzut și dumneavoastră ca și arsenal și la anumite postări pe facebook. Adică nerespectarea regimului armelor și munițiilor și instigare publică pe motivul că ar fi postat ceva la început de decembrie. Or dacă verificăm pagina de facebook a domnului Potra vom vedea că postarea de la început de decembrie este o melodie, pe care nu am ascultat-o. Am solicitat acest lucru și ni s-a spus că momentan nu este posibil.”, au declarat cei doi avocați.

De precizat că polițiștii au găsit duminică în mai multe autoturisme ale apropiaților lui Potra pistoale și arme albe. Vezi detaliile aici.

Călin Georgescu, candidatul pro-rus cu discurs legionar la alegerile prezidențiale din 2024, ar fi refuzat paza SPP oferită în mod oficial după validarea candidaturii sale la președinție și a apărut însoțit de mai multe ori de angajați ai lui Horațiu Potra.

Horațiu Potra a încercat de mai multe ori să obțină funcții publice (primărie, consiliu județean, parlament) și apare în fotografii alături de reprezentanți ai PSD Sibiu la alegerile din 2024 și cu Lavinia Șandru de la PUSL (partidul fondat de turnătorul la Securitate Dan Voiculescu, patronul de facto al trustului Antena).

După pandemia COVID-19, Horațiu Potra s-a filmat cu maceta în mână în vreme ce amenința conducerea țării: „Sunteți, toți, niște trădători de țară” le spunea acesta, după cum a semnalat duminică și Antena 3. Vezi video aici.

Horațiu Potra a fost condamnat definitiv pentru nerespectarea regimului armelor și munițiilor, într-un dosar deschis în 2010 de DIICOT, conform informațiilor de pe portalul de justiție agregate de Lege5. Șeful BCCO Alba de la acea vreme, Traian Berbeceanu, spunea despre Potra că este ”extrem de periculos” și povestea într-o investigație RISE Project și ”În premieră” din 2012 că Potra dormea cu pistolul lângă el, încărcat.

Berbeceanu l-a numit ”extrem de abil” și ”bine pregătit” și povestea că acasă la Potra au găsit, în timpul perchezițiilor, arme specifice asasinilor și muniție ”ca de război”. Cu toate astea, judecătorii din Oradea l-au eliberat la acea vreme, spunând că nu reprezintă un pericol public.

Mediafax transmitea la acea vreme citând polițiștii că Potra deținea armament specific asasinilor care în orice moment putea fi folosit de o celulă teroristă pentru un act terorist.

După eliberarea lui Potra, Berbeceanu a citit într-o conferinţă de presă, organizată la Sibiu, SMS-ul unui subaltern care își arăta frustrarea față de decizia judecătorilor, spunând că polițiștii pot ”muri mâine”:

“Exact chestiile astea mă deranjează, mai mult ca orice lipsuri materiale. Mâine murim pentru 16 milioane pe lună si, culmea, asta nu foloseşte nimănui. Poate că nu mai pot eu să-nţeleg dreptatea”, spunea subalternul lui Berbeceanu citat de Alba24.

Berbeceanu povestea și cum Potra folosea gloanțe ”dum-dum” sau ”ucigașele de polițiști”, pentru că perforau vestele antiglonț și apoi se ”împrăștiau” în corp, lezând organele interne:

„Când am intrat în locuinţa acestuia, a avut la îndemână revolverul şi în timp ce era imobilizat a încercat să ajungă la o borsetă unde avea încă două arme”, spunea Traian Berbeceanu în 2010 citat de Adevărul.

În cele din urmă, Potra a fost achitat pentru acuzațiile de trafic de droguri și condamnat cu suspendare la 2 ani și 8 luni pentru nerespectarea regimului armelor și munițiilor. În 2017, Potra a fost reabilitat.

Potra a fost trimis în judecată și pentru amenințare la adresa fostului director general Romgaz, Adrian Volintiru, care l-a denunțat în 2020, după ce fostul membru al Legiunii Străine i-a trimis mai multe mesaje pe telefonul mobil, conform Turnul Sfatului:

“Bună ziua domnul Director, vă dorim noroc în afaceri cât și pe postul ocupat politic. Ai uitat regula, când trăiești bine, trebuie să înapoiezi ceva. Nu respecți ce promiți, ai uitat cine te-a pus acolo. O să-ți aducem aminte rapid! Sperăm că-ți place pădurea din Bazna sau Blăjel la fel cum îți plac femeile. O să facem o plimbare să te familiarizezi, sunt locuri ascunse greu de accesat! Fi înțelept, profită de piscina hotelului vecin Expro și nu ne pune să ne deplasăm în Transilvania că-i de rău pentru tine și cei dragi! Succes!”.

Mesajul a fost urmat de un altul, mai scurt: “Venim acum!”. Volintiru a renunțat însă la acuzații doi ani mai târziu, acesta precizând că nu a vrut să-i facă rău medieșanului. În urma anchetei, procurorii au strâns suficiente probe încât să-l trimită pe Horațiu Potra în judecată pentru amenințare.

”În primul rând, la momentul la care a avut loc ultimul termen nu mai eram director general al Romgaz, în al doilea rând știam că omul are doi ani și șase luni cu suspendare și nu am vrut să-i fac rău dacă pot să nu fac rău și în al treilea rând știu sigur că el personal nu avea nimic cu mine (…) De la asemenea persoane, gândiți-vă cine este, nu se poate afla niciodată cine e în spate. Nu mai bat câmpii că nu mai are rost. Nu mai sunt în Mediaș. Am considerat că e OK”, a declarat Volintiru la momentul respectiv citat de Turnul Sfatului.

G4Media a arătat că Potra este un latifundiar cu aproape 100 de terenuri și case, 10 kg de aur și peste un milion de euro făcuți din ”pregătire fizică și antrenament de specialitate”.

Din declarația de avere depusă de Potra în calitate de candidat la Primăria Mediaș și pentru funcția de consilier județean la Consiliul Județean Sibiu reiese că acesta deține:

68 de terenuri intravilane și extravilane, aproape toate în cotă unică, dobândite prin cumpărare între 2002 și 2023. Acestea sunt situate în județele Sibiu și Cluj, o parte fiind arabile și păduri.

și extravilane, aproape toate în cotă unică, dobândite prin cumpărare între 2002 și 2023. Acestea sunt situate în județele Sibiu și Cluj, o parte fiind arabile și păduri. 28 de apartamente , spații comerciale și case de locuit achiziționate între 2003 și 2023, al căror amplasament nu este menționat. Cea mai mare suprafață – 832 de mp – o are o casă cumpărată anul trecut.

, spații comerciale și case de locuit achiziționate între 2003 și 2023, al căror amplasament nu este menționat. Cea mai mare suprafață – – o are o casă cumpărată anul trecut. Citește despre averea integrală aici.

Potra a mai candidat și la alegerile parlamentare pe lista Partidului Social Democrat Independent, conform Turnul Sfatului, după ce la alegerile locale el a candidat pe listele Partidului Patrioților.

Horațiu Potra este un fost luptător în Legiunea Străină, fost ”head of Corporate Security” al companiilor lui Frank Timiș în Africa și asociat de presa occidentală cu interesele Wagner în Republica Democrată Congo, după cum arată investigațiile Turnul Sfatului.

Potra a avut numeroase ieșiri anti-occidentale, anti-Ucraina și pro-Rusia, un exemplu fiind:

”Sunteți toți niște trădători de țară, care serviți interesele străine. Și mai ales acei români din umbăr care stau ascunși, care dau ordine. De 2 ani de zile ne-ați luat toate drepturile, inclusiv dreptul de a respira. Ne-ați tratat ca pe niște prizonieri: ne-ați sărăcit prin distrugerea completă a economiei, care și așa era va și amar de capul ei. Acum veniți în numele NATO, pentru a satisface dorințele partenerilor puternici, să ne băgați într-un conflict cu Rusia, prin implicarea indirectă în conflictul din Ucraina. De ce doriți să trimiteți muniție și echipamente în Ucraina? Ce ne-au făcut nouă rușii? Cu ce ne-au greșit să fim împotriva lor? Sau ce obligații avem fațăd e Ucraina pentru a le ține partea în acest conflict? Neutralitatea nu e acceptabilă?”, spunea Potra într-o postare pe pagina sa de Facebook la finalul anului 2022.

G4Media a arătat și cum din 2002 a fost șeful gărzilor de corp ale președintelui Republicii Centrafricane, Ange-Felix Patasse. Acesta din urmă a fost înlăturat de la putere în anul 2003.

Potra a lucrat apoi în toate zonele de război din Africa: Sierra Leone, Ciad, Burkina Faso, Coasta de Fildeș, după care a fost angajat de Frank Timiș pentru a asigura securitatea minelor sale de aur din Africa.

A fost rănit de opt ori și luat prizonier de două ori. A fost asociat într-o companie care vinde diamante la bursele din Anvers și Tel-Aviv și a desfășurat afaceri imobiliare în sudul Franței.

Numele sibianului Horațiu Potra a fost legat de cel al mercenarilor Wagner în conflictele din Africa, într-o anchetă Deutsche Welle din ianuarie 2023.