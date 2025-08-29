Calea Crângași trece la Sectorul 6 pentru reabilitare, cu amendamente privind avizele de circulație și urbanism

Calea Crângaşi va fi transmisă în administrarea Primăriei Sectorului 6 pentru lucrări de reabilitare şi revitalizare a zonei, conform unei hotărâri aprobate vineri de Consiliul General al Capitalei, transmite Agerpres.

La propunerea primarului general interimar, Stelian Bujduveanu, a fost adoptat un amendament conform căruia lucrările se vor realiza numai după obţinerea avizului STB, al Comisiei Tehnice de Circulaţie a Municipiului Bucureşti şi al arhitectului şef al Capitalei.

Prezent la şedinţa CGMB, primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, a pledat pentru aprobarea proiectului, oferind asigurări că artera va reveni în administrarea PMB după reabilitare.

„Este foarte important ca Primăria Generală şi primăriile de sector să colaboreze. Este important pentru că sunt situaţii când primăria de sector are bani, sunt situaţii când primăria de sector nu are contract-cadru şi are nevoie de sprijin. Astfel de colaborare nu poate să fie decât în beneficiul bucureştenilor. Ştiu care este critica când Primăria Generală cedează ceva. Se va întoarce, după ce va fi reabilitat. În acest moment, doar noi suntem interesaţi de acest obiectiv de investiţii”, a transmis edilul.

Primăria Sectorului 6 a salutat aprobarea hotărârii, subliniind că a fost elaborat studiul de fezabilitate pentru proiectul de regenerare urbană şi că urmează proiectul tehnic.

„Amenajarea se va face de la Podul Grant până la digul Lacului Morii, pe o suprafaţă de 73,088 mp. Refacem carosabilul şi trotuarele, înlocuim mobilierul urban, amenajăm spaţiul verde, dar şi pista de biciclete. De asemenea, Parcul Codreanu, aflat la intersecţia cu Şoseaua Virtuţii, îl transformăm în piaţetă publică înconjurată de mult verde”, a informat primăria, pe pagina sa de Facebook.

Amenajările de pe Calea Crângaşi vor include: trotuare şi treceri de pietoni accesibilizate pentru persoanele cu dizabilităţi; locuri de parcare reconfigurate; plantarea de arbori, arbuşti, plante perene; mobilier urban modern (bănci, coşuri de gunoi, rastel de biciclete) şi cişmele cu apă potabilă; zone de relaxare, cu hamace şi şezlonguri, dar şi zone special dedicate evenimentelor în comunitate; o nouă fântână arteziană.

Conform hotărârii, sistemul de semaforizare rutieră urmează să rămână în competenţa exclusivă a Administraţiei Străzilor, iar linia de tramvai şi staţiile de călători să fie în continuare gestionate de STB.

Finanţarea lucrărilor de reabilitare structurală, funcţională şi estetică se vor realiza din bugetul local al Sectorului 6 sau din alte finanţări atrase.

Conform raportului de specialitate, Direcţia Transporturi din cadrul PMB a solicitat ca, pe durata lucrărilor de reabilitare, să fie permisă circulaţia vehiculelor prin asigurarea unei benzi de minim 3,2 m şi o funcţionare optimă a mijloacelor de transport în comun. În cazul în care soluţia tehnică de execuţie a lucrărilor nu permite menţinerea circulaţiei mijloacelor de transport, este posibilă modificarea traseelor.