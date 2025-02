Burse de până la 1500 de lei pentru studenții ieșeni care lucrează la cantina universității / ”Cu banii câștigați la cantină îmi asigur un trai decent în campus”

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi (TUIASI), prin Direcţia Servicii Studenţeşti, oferă 8 burse de 1.500 de lei/lună studenţilor care vor lucra la cantina „Tudor Vladimirescu”, anunță Ziarul de Iași.

Până anul trecut, valoarea unei burse nu depăşea 1.100 de lei, dar, din dorinţa de a motiva şi mai mult studenţii să aplice pentru un post la cantină, s-a luat decizia majorării cu 400 de lei.

Studenții trebuie să desfășoare activități timp de 20 de ore pe săptămână, adică 4 ore pe zi în zilele lucrătoare, pentru a contribui la buna funcționare a cantinei. Printre sarcinile pe care le au se numără curățarea și pregătirea legumelor, debarasarea meselor după servire, servirea mesei studenților și profesorilor, precum și spălarea veselei. De asemenea, ei se ocupă de depozitarea și conservarea produselor alimentare, asigurând păstrarea acestora în condiții optime. În plus, studenții sunt implicați în gospodărirea și înfrumusețarea spațiilor interioare și exterioare ale cantinei, contribuind astfel la menținerea unui mediu curat și primitor.

”Cu banii câștigați la cantină îmi asigur un trai decent în campus, dar pot să pun și ceva la economii. M-au ajutat enorm acești bani. Fiind la 200 km de casă nu am posibilitatea să merg săptămânal acasă și să-mi iau mâncare sau chiar bani de cheltuială, astfel cantină mi-a oferit posibilitatea să fiu independent financiar câștigând niște bani în plus față de bursa pe care o mai am de la facultate și nu depind de ajutorul părinților”, spune un student.