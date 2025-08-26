Bulgaria confiscă frecvent la graniţa cu Turcia bărci pneumatice folosite de migranţi pentru a traversa Canalul Mânecii

Sofia, 26 aug /Agerpres/- Bulgaria a confiscat de la începutul anului la principalul punct de trecere a frontierei cu Turcia 69 de bărci pneumatice care aveau ca destinaţie Franţa pentru a fi folosite de acolo la transportul ilegal al migranţilor peste Canalul Mânecii către Regatul Unit, relatează marţi agenţia EFE.

Circa 200 de astfel de ambarcaţiuni fără acte şi ascunse în camioane au fost confiscate în ultimii doi ani la punctul de trecere a frontierei Kapitan Andreevo, au declarat surse din Ministerul de Interne de la Sofia.

Cel mai recent caz a fost săptămâna trecută, când vameşii bulgari au găsit 20 de bărci pneumatice într-un camion turcesc. „După deschiderea camionului, au fost descoperiţi doi paleţi conţinând fiecare câte 20 de colete mari, declarate ca fiind prelate. După deschiderea primului colet, s-a descoperit că erau bărci de cauciuc gonflabile prevăzute cu o tablă rigidă şi un fund ranforsat”, a declarat un ofiţer al poliţiei de frontieră bulgare.

Pentru ca încărcătura lor clandestină să nu fie identificată la controalele cu raze X , contrabandiştii o declară adesea ca fiind prelate, corturi sau alte articole asemănătoare, iar motoarele bărcilor sunt transportate separat de alte vehicule pentru a evita suspiciunile, transmite Agerpres.

Pe lângă faptul că aceste bărci pneumatice, fabricate în Turcia, sunt folosite de traficanţi pentru transportul ilegal al migranţilor, o altă problemă este calitatea lor slabă. Proiectate pentru a transporta cel mult aproximativ 50 de persoane, respectivele bărci sunt de multe ori supraîncărcate, ceea ce conduce la incidente soldate cu moartea migranţilor prin înec.

Partidul britanic populist de dreapta Reform UK, aflat în opoziţie, dar care conduce în sondaje, a anunţat marţi un plan de abrogare a unor părţi din legislaţia privind drepturile omului pentru a permite expulzarea în masă a migranţilor ilegali şi a avertizat că Regatul Unit se apropie de o situaţie de „tulburări sociale majore” din cauza migraţiei scăpate de sub control de actualul guvern laburist şi de precedentul guvern conservator.