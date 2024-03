„Bridge Over Troubled Water”, cântecul preferat al lui Elton John de la Simon & Garfunkel: „Mi-a rămas în minte pentru totdeauna”

Elton John este un mare fan al duoului Simon & Garfunkel, iar melodia lui preferată de la ei este „Bridge Over Troubled Water”, potrivit Far Out Magazine.

Cântărețul din Marea Britanie a fost impresionat în special de pianul de pe această piesă. Acesta este instrumentul preferat al lui John.

„Pianul de pe această piesă a fost cântat de un tip pe nume Larry Knechtel. În afară de faptul că este una dintre cele mai frumoase melodii pe care le-am auzit vreodată, pianul este pur și simplu sublim”, a declarat John pentru The Guardian în 2014. „[Pianul] mi-a rămas în minte pentru totdeauna. I-am văzut (pe Simon & Garfunkel – n.r.) odată cântând la Royal Albert Hall – a fost un moment magic”, a adăugat artistul.



Albumul Bridge Over Troubled Water, care include piesa cu același nume, a fost lansat în 1970. Elton John a spus că el și textierul său, Bernie Taupin, l-au ascultat zile întregi împreună, iar dragostea comună pentru album a solidificat relația dintre ei.

Pentru Paul Simon, piesa este de asemenea foarte importantă. El a declarat, într-un documentar despre album, că nu știe de unde i-a venit ideea pentru piesă.

„Habar nu am de unde a apărut. A apărut dintr-o dată. A fost unul dintre cele mai șocante momente din cariera mea de compozitor. Îmi amintesc că m-am gândit: ‘[Piesa] este considerabil mai bună decât ce scriu de obicei’”, a afirmat artistul.

Bridge Over Troubled Water a fost ultimul album lansat de duoul folk rock american. Materialul a dominat topurile muzicale din 10 țări și a câștigat șase Premii Grammy în 1971, inclusiv „Albumul anului”.

