BREAKING Tensiuni în Transnistria / Autoritățile de la Tiraspol susțin că o dronă lansată din Ucraina a explodat peste o bază militară/ Agenția rusă de presă Tass suține că atacul kamikaze a fost lansat de ”foțele moldovenești susținute de Ucraina”

Autoritățile separatiste pro-ruse din regiunea separatistă moldovenească Transnistria au declarat duminică că o explozie la o unitate militară a fost probabil provocată de o dronă lansată din Ucraina.

„Astăzi a avut loc un incendiu pe teritoriul unei baze militare din Tiraspol în urma unei explozii. S-a stabilit preliminar că explozia a fost cauzată de un atac cu o dronă kamikaze”, au declarat autoritățile pe rețelele de socializare, susținând că drona a fost lansată din regiunea Odesa din Ucraina, relatează AFP.

Agenția de presă rusă TASS scrie că ”forțele moldovenești susținute de Ucraina au atacat cu o dronă kamikaze o bază militară din regiunea separatistă moldovenească pro-rusă Transnistria, distrugând un elicopter”

Ukrainian-backed Moldovan forces have attacked a military base in the Pro-Russian breakaway Moldovan region of Transnistria with a kamikaze drone, destroying one helicopter – TASS https://t.co/BDF18qvsMS pic.twitter.com/V0asfGzyHb

Video released of the suicide drone strike on military helicopter in the illegitimate breakaway region of Transnistria in Moldova.

1500 Russian soldiers are stationed in Transnistria. It’s time for them to leave and for Moldova’s territorial integrity to be restored pic.twitter.com/wzUhq8qjMZ

