BREAKING: SUA au scos România din programul Visa Waiver, deși emisarul republican la București tocmai a recunoscut ingerințele străine la scrutinul din 2024 / Decizia, luată de Homeland Security Department cu două zile înainte de alegerile prezidențiale

SUA au scos România definitiv din Programul Visa Waiver, au declarat pentru G4Media surse oficiale, confirmate ulterior de un comunicat al Homeland Security Department. Decizia a fost luată de Homeland Security Department cu două zile înainte de alegerile prezidențiale din 4 mai și e rezultatul revizuirii anunțate în luna martie. Decizia a fost luată în cuda faptului că emisarul Republican la București, James E. Trainor, a recunoscut ingerințele străine la scrutinul din 2024. Homeland Security Department a scos România din lista de pe site-ul oficial, acolo unde participarea României la Visa Waiver era trecută cu menținea ”Paused”.

Ca motiv pentru scoaterea României din programul Visa Waiver, guvernul SUA arată că ”a decis că desemnarea României ar trebui revocată pentru a proteja integritatea VWP și pentru a asigura securitatea frontierei și a imigrației. România poate fi reconsiderată pentru desemnarea VWP în viitor, dacă va îndeplini criteriile statutare de eligibilitate”, potrivit comunicatului oficial.

De notat că Homeland Security Department arată că a luat decizia ”în consultare cu Departamentul de Stat”.

Reamintim că în 25 martie, România a fost suspendată din programul de vize al SUA, iar Homeland Security Department a anunțat începerea unei verificări.

Ministerul Afacerilor Externe a confirmat informația printr-un comunicat în care arată că ”regretă” decizia SUA.

Comunicatul Homeland Security Department:

Today, the Department of Homeland Security, in consultation with the Department of State, rescinded Romania’s Visa Waiver Program (VWP) designation.

Despite security concerns, the Biden Administration designated Romania as a VWP country on January 9, 2025. On March 25, 2025, DHS paused implementation of the VWP in order to conduct a review of Romania’s designation. That review has concluded and, given this Administration’s focus on border and immigration security, DHS decided that Romania’s designation should be rescinded in order to protect the integrity of the VWP and to ensure border and immigration security. Romania may be reconsidered for VWP designation in the future should they meet the statutory eligibility criteria.

“Maintaining the Visa Waiver Program’s high standards is essential to our national security. In light of this Administration’s focus on border and immigration security, the Secretary of Homeland Security has decided, in consultation with the Secretary of State, to rescind Romania’s VWP designation effective immediately,” said Assistant Secretary Tricia McLaughlin. “We are grateful for Romania’s close partnership over the years to enhance security cooperation. Romania may be reconsidered for VWP admission in the future.”

Comunicatul în limba română:

Astăzi, Departamentul pentru Securitate Internă, în consultare cu Departamentul de Stat, a revocat desemnarea României în Programul Visa Waiver (VWP).

În ciuda preocupărilor de securitate, Administrația Biden a desemnat România ca țară VWP pe 9 ianuarie 2025. Pe 25 martie 2025, DHS a suspendat implementarea VWP pentru a efectua o evaluare a desemnării României. Această evaluare s-a încheiat și, având în vedere concentrarea acestei Administrații pe securitatea frontierei și a imigrației, DHS a decis că desemnarea României ar trebui revocată pentru a proteja integritatea VWP și pentru a asigura securitatea frontierei și a imigrației. România poate fi reconsiderată pentru desemnarea VWP în viitor, dacă va îndeplini criteriile statutare de eligibilitate.

„Menținerea standardelor înalte ale Programului Visa Waiver este esențială pentru securitatea noastră națională. În lumina concentrării acestei Administrații pe securitatea frontierei și a imigrației, Secretarul pentru Securitate Internă a decis, în consultare cu Secretarul de Stat, să revoce desemnarea României în VWP cu efect imediat,” a declarat Secretarul Asistent Tricia McLaughlin. „Suntem recunoscători pentru parteneriatul strâns al României de-a lungul anilor pentru îmbunătățirea cooperării în domeniul securității. România poate fi reconsiderată pentru admiterea în Visa Waiver Program în viitor.”

Comunicatul MAE:

”România a luat la cunoștință cu regret că Departamentul de Securitate Națională al Statelor Unite a luat decizia de a reconsidera includerea României în programul Visa Waver.

Această posibilitate este prevăzută în cadrul Acordului Visa Waver. Decizia vine în contextul în care autoritățile americane au făcut o prioritate absolută, politică și tehnică, din protecția frontierelor și combaterea imigrației ilegale.

Regretăm această decizie având în vedere că România a îndeplinit toate elementele pe care legea americană le stipulează pentru accederea în cadrul programului Visa Waver. Aceasta este însă o decizie politică care este la latitudinea autorităților americane și reflectă prioritățile administrației.

România și SUA rămân parteneri determinați să întărească cooperarea în toate domeniile. Astfel, Guvernul României și ansamblul instituțiilor și autorităților române competente vor continua să facă demersuri diplomatice și tehnice pentru a obține regimul de Visa Waver pentru cetățenii României”.