BREAKING Procurori: Horațiu Potra a venit special din Congo ca să organizeze un protest violent în fața Curții Constituționale în sprijinul lui Călin Georgescu / El a fost chemat de șeful grupării de proxeneți Ciurarii / ”Acțiune de război hibrid, de natura să slăbească structura de putere a statului”

Procurorii Parchetului General îl acuză pe Horațiu Potra, șeful mercenarilor români și apropiat al lui Călin Georgescu, că a vrut să organizeze în 8 decembrie 2024 o acțiune violentă în fața Curții Constituționale, potrivit referatului pentru arestarea preventivă a membrilor grupării de mercenari. Procurorii arată că protestul împiedicat în urma unui apel la 112 era de fapt ”o acțiune de război hibrid, de natura să slăbească structura de putere a statului”.

Procurorii arată că Horațiu Potra a revenit în România pe 6 decembrie 2024, dupa ce în data de 4 decembrie 2024, în timp ce se afla în Congo, a fost contactat de Andrei Avram, liderul grupării infracționale ”Ciurarii” (specializat în comiterea de fapte de trafic de persoane și proxenetism), care i-a comunicat că ”mâna dreaptă” a unui candidat la Președinție ar dori să poarte o discuție cu el.

Horațiu Potra a organizat împreună cu subordonații săi o deplasare la București, dar au fost opriți de poliție și procurori înainte să ajungă în capitală. Oamenii legii au găsit în mașinile cu care se deplasau mercenarii arme albe, precum și ”materiale pirotehnice din categoria F4, cele mai periculoase tipuri de dispozitive pirotehnice utilizate în scopuri civile și industriale”.

Procurorii au documentat în referatul consultat de G4Media și legăturile lui Horațiu Potra cu Rusia. Astfel, ei au găsit un bilet spre Moscova din septembrie 2024, precum și o confirmare pentru rezervarea unei camere pentru perioada 4 septembrie – 6 septembrie 2024, la Hotel St. Regis Moskow Nikolskaya Hotel.

Horațiu Potra e cel care i-a furnizat candidatului pro-rus Călin Georgescu o mașină Mercedes cu care acesta s-a deplasat pe durata anului 2024.

Fragmente relevante de referatul procurorilor:

La data de 04.12.2024, numitul Horațiu Potra, rezervist al Legiunii Străine Franceze, președintele Asociației Românilor care au activat în Legiunea Franceză (RALF), prin intermediul căreia intermediază contracte pe linia securității pentru personal și obiective, cu prepoderență în zone din Africa, Orientul Mijlociu și America Latină, a fost contactat de numitul Andrei AVRAM liderul grupării infracționale ”Ciurarii” (specializat în comiterea de fapte de trafic de persoane și proxenetism), care i-a comunicat că ”mâna dreaptă” a unui candidat la Președinția ar dori să poarte o discuție cu el. Deși a menționat că se află pe teritoriul RD Congo, Horațiu Potra și-a exprimat acordul privind comunicarea numărului său de telefon către Andrei Avram.

Analiza declarațiilor martorilor și a datelor de trafic confirmă că Horațiu Potra nu doar că a fost figura centrală în organizarea deplasării către București, dar și în coordonarea logistică și strategia grupului. Încă din București, acesta a luat legătura cu mai multe persoane, stabilind punctele de întâlnire și repartizând participanții pe diferite autoturisme. Deplasarea sa și a celorlalți membri ai grupului nu a fost una aleatorie, ci s-a desfășurat conform unui traseu bine definit, care a inclus opriri strategice la Mediaș și Sighișoara. Întâlnirea de la Mediaș, desfășurată în zona Art Caffe, a fost esențială pentru organizarea grupului, fiind punctul unde participanții și-au definit rolurile și s-au asigurat că planul este pus la punct.

Distribuirea participanților pe autoturisme nu a fost întâmplătoare. Fiecare vehicul avea ocupanți care erau în contact direct cu Horațiu Potra sau cu Lup Anfrei Florin, ceea ce arată o structură organizatorică bine pusă la punct. Analiza listingurilor telefonice confirmă că aceștia au menținut legătura pe parcursul drumului, ceea ce indică existența unor instrucțiuni precise. Mai mult, traseele urmate de mașini au fost similare, cu opriri în puncte strategice, ceea ce arată că deplasarea a fost planificată cu atenție și că nu a fost o acțiune individuală, ci o mișcare colectivă bine organizată.

Un alt aspect important este că, pe lângă organizarea deplasării, Horațiu Potra s-a ocupat și de pregătirea logistică a grupului. Martorii au relatat că în Mediaș s-au discutat detalii despre plecarea spre București, iar unii dintre participanți au menționat explicit că știau despre evenimentul ce urma să aibă loc în capitală. În plus, unele persoane au fost văzute având asupra lor obiecte ce puteau fi utilizate în confruntări, respectiv Arme albe: cuțite tip briceag, pumnale, cuțite cu lamă lungă, bastoane telescopice, spray-uri cu piper, box-uri, topoare și cozi de topoare, pistoale și 65 de materiale pirotehnice de categoria F4, dispozitive cu potențial distructiv ridicat, ceea ce indică o pregătire premeditată, care a presupus o planificare detaliată și o mobilizare în masă.

În concluzie, probele administrate sugerează că Horațiu Potra nu doar că a fost coordonatorul principal al acestei acțiuni, dar și strategul din spatele organizării și deplasării grupului, discuția dintre Lup Andrei Florin și Grozav Nicolae Alexandru accentuând rolul lui Horațiu Potra în oranizarea acestei deplasări. Reuniunea de la Mediaș și traseele urmate de autourisme demonstrează o planificare atentă, iar implicarea sa în stabilirea detaliilor și comunicarea constantă cu membrii grupului consolidează ideea că deplasarea către București a fost rezultatul unui plan bine pus la punct. Toate elementele – de la întâlniri strategice, până la organizarea transportului și coordonarea pe traseu – arată că această deplasare nu a fost una haotică, ci orchestrată în detaliu sub îndrumarea lui Potra.

Ce arme și materiale pirotehnice au găsit procurorii asupra mercenarilor care veneau pe 7 decembrie spre București:

– pistol marca Umarex HDR50, seria DC106666, cal. 50, având în butoiaș 5 bile de cauciuc și o butelie CO2 folosită, mai multe sume de bani, un box înfășurat cu șnur textil negru lungime 12 cm, un cuțit tip briceag cu prăsele din material plastic de culoare neagră, una din prăsele fiind lipsă, lungime 22 cm, un articol pirotehnic tip petardă marca Enigma categoria F4 cod 1395-F4-0171/2019, un baston telescopic de culoare neagră și lungime 65 cm marca JSV, cuțit marca Joker cu teacă din piele de culoare maro și prăsele corn cervide, lungime 22 cm, cuțit tip briceag tip card marca Sinclair, cuțit tip briceag marca BOKER PLUS lungime 13 cm, briceag culoare negru marca MICROTECH, lungime 19 cm, cuțit tip briceag de culoare neagră marca ELITE FORCE, lungime 16 cm, cutter marca MacAlister, cuțit tip briceag marca Browning, cu prăsele din material palstic de culoare neagră lungime 23 cm, dispozitiv de împrăștiere gaze iritanta lacrimogene marca Walther PDP având în interior spray piper marca Walther, un cuțit tip pumnal marca SAFEKEEPR cu mâner din material plastic de culoare neagră și teacă, în lungime totală de 14 cm, un topor cu coadă din lemn și protecție tăiș din material imitație piele, în lungime totală de 37 cm, precum și un levier în lungime totală de 49 cm, un cuțit cu teacă din mateial plastice de culoare neagră și mâner înfăsurat în șnur textil de culoare portocalie marca Bear Grils în lungime de 21 cm și un cuțit cu husă din material textil de culoare neagră marca EXTOL în lungime de 26 cm, o cutie din material plastic de culoare negru cu inscripția YATO în care se afla sumele de bani menționate mai sus, respectiv:

– 30.140 lei( 1 bancnotă x 500 lei, 12 bancnote x 200 lei, 205 bancnote x 100 lei, 134 bancnote x 50 lei și 4 bancnote x10 lei)

– 5197 dolari ( 49 bancnote x 100 dolari, o bancnotă x 50 dolari, 11 bancnote x 20 dolari, 2 bancnote x 10 dolari, 1 bacnotă x 5 dolari și 2 bancnote x 1 dolar),

– 100 euro( 2 bancnote x 50 euro),

– 560.000 franci congolezi( 17 bancnote x 20000 franci, 14 bancnote x 10000 franci și 16 bancnote x 5000 franci) și

-200 coroane cehe( o bancnotă), cutia fiind sigilată cu sigiliul MI 8493 aplicat pe ceară roșie.

Odată ajunși în București, inculpații urmau cel mai probabil să înarmeze cu obiectele mentionate anterior pe celelalte 20 de persoane care i-au însoțit în bucurești, urmând să se manifeste violent la o adunare publică organizată de anumiți lideri politici nemulțumiți de hotărârea CCR privind invalidarea alegerilor prezidențiale din primul tur. singurul lucru ce a împiedicat acest deznodământ a fost intervenția promptă și profesionistă a organelor de poliție care au acționat la timp și au dezarmat și destabilizat persoanele din prezentul dosar.

Deși, în urma reținerii lui Potra Horațiu și Lup Florin Andrei de către organele de poliție în noaptea de 07-08.12.2024, protestul nu mai putea fi organizat conform planului inițial, iar oprirea în trafic a particpanților fusese intens mediatizată, în data de 08.12.2024, la ora 11:00, un grup de 10 persoane, format din membrii ai grupului de Whatsapp DRC, s-au adunat totuși în zona Catedralei Mântuirii Neamului din București, încercând să participe la manifestația anunțată anterior. Acest fapt, consemnat în Raportul de Acțiune nr. 219/788 din 08.12.2024, întocmit de Batalionul 5 Jandarmi – Ordine Publică – Detașamentul 3 Jandarmi, relevă riscul major generat de mobilizarea susținătorilor, în ciuda măsurilor preventive luate de autorități.

Percheziția informatică a telefonului lui Horațiu Potra a scos la iveală numeroase fotografii care îl plasează atât la Moscova, cât și la Ambasada Rusiei. Aceste imagini nu doar confirmă contactele sale directe cu persoane influente din Rusia, ci și sugerează o posibilă coordonare sau susținere strategică din partea unor entități aliniate intereselor rusești.

De asemenea, o postare publică a lui Potra, realizată în Piața Roșie din Moscova, a fost completată de un comentariu al lui Ioan Lup – „șeful Wagner”. Această remarcă subliniază legăturile potențiale ale grupării conduse de Potra cu organizația paramilitară Wagner, cunoscută pentru operațiunile sale în zone de conflict și metodele de acțiune de natură militară.

Succesiunea evenimentelor care au avut loc imediat după sosirea sa din Congo, demonstrează că prezența sa în țară nu a fost întâmplătoare, ci parte integrantă a unui plan premeditat. Coordonarea grupului său de mercenari și desfășurarea acțiunilor violente în fața Curții Constituționale trebuie analizate nu doar ca un act de protest, ci ca o amenințare directă la adresa securității naționale, orchestrată de un lider cu resurse, experiență și rețele de sprijin capabile să genereze haos și instabilitate.

În aceste condiții, actiunile organizate pentru data de 8.12.2024, orele 12:00, ca urmare a deciziei Curții Constituționale nu pot fi privit ca un simplu protest, ci ca o acțiune de război hibrid, de natura să slăbească structura de putere a statului.

Materialele pirotehnice gasite asupra lor sunt din categoria F4, fiind cele mai periculoase tipuri de dispozitive pirotehnice utilizate în scopuri civile și industriale. Acestea sunt strict reglementate, fiind interzise utilizatorilor neautorizați, deoarece au un potențial ridicat de distrugere.

Principalele caracteristici ale F4 includ putere explozivă mare, conținând o cantitate semnificativă de compuși pirotehnici, ceea ce le face comparabile cu dispozitivele incendiare utilizate în conflicte armate. La detonație, acestea generează unde de șoc puternice, capabile să provoace răniri grave și distrugeri structurale. Efectul de panică și dezorientare este amplificat de sunetul exploziei, care depășește 150 dB, putând provoca traume auditive, pierderea echilibrului și dezorientare. În plus, mercenarii pot modifica materialele F4 pentru a crește impactul exploziv sau pentru a le transforma în dispozitive incendiare.

Utilizarea materialelor pirotehnice de categoria F4 într-un context de protest violent poate genera panică în rândul participanților prin mai multe mecanisme psihologice și fizice, având un impact direct asupra mulțimii și a forțelor de ordine.

În primul rând, sunetul extrem de puternic al exploziilor, care poate depăși 150 dB, creează o reacție instinctivă de frică și dezorientare. Oamenii percep astfel de detonații ca pe un pericol iminent, ceea ce declanșează un răspuns de fugă haotică. De asemenea, undele de șoc produse pot induce confuzie și pierderea echilibrului, iar efectul vizual al flăcărilor și al fumului dens contribuie la crearea unei atmosfere de teroare. Într-o mulțime compactă, aceste reacții pot duce la busculade periculoase, în care participanții se calcă în picioare în încercarea de a scăpa din zonă.

În al doilea rând, exploziile pot fi interpretate ca semnale ale unui atac terorist sau ale unei intervenții armate, ceea ce amplifică panica generală. Lipsa de informații clare și incapacitatea oamenilor de a distinge între un dispozitiv pirotehnic și un atac real cu explozibili creează un efect de contagiune emoțională – frica se răspândește rapid, iar mulțimea devine incontrolabilă. În aceste condiții, atât protestatarii, cât și forțele de ordine pot reacționa disproporționat, escaladând și mai mult conflictul.

In situatia folosirii celor 65 de dispozitive F4, efectele ar fi fost profunde. Într-un mediu urban, acestea pot fi utilizate pentru crearea de panică generalizată, exploziile simultane în apropierea Curții Constituționale provocând o reacție haotică a mulțimii și făcând dificilă controlarea protestului. De asemenea, panica poate fi utilizată pentru a forța forțele de ordine să reacționeze violent, generând un conflict deschis.

Mai mult, materialele pirotehnice erau de natura afecta vehicule de securitate și echipamente ale jandarmeriei si ale organelor de ordine, putand viza deopotriva si sisteme de supraveghere, echipamente de comunictie. În plus, undele de șoc și fumul pot reduce vizibilitatea și capacitatea de acțiune a forțelor de securitate, ceea ce poate facilita atacuri directe asupra jandarmilor sau ocuparea clădirilor guvernamentale.

Astfel, utilizarea materialelor F4 într-un spațiu aglomerat nu are doar un efect distructiv fizic, ci și unul psihologic major, transformând rapid o demonstrație într-o situație de criză cu potențial vatamator.

De altfel, concluziile Raportului de constatare criminalistică întocmit de Institutul Național de Criminalistică – Serviciul Expertize Fizico-Chimice stabilesc că ”având în vedere caracteristicile tehnice determinate, efectele detonării unui număr de 65 de articole pirotehnice din categoria F4 în cadrul oricărei mulțimi, potențează panica generală ridicând-o la nivele nebănuite care pot fi asimilate unui atac îndreptat împotriva persoanei, persoanelor, grupurilor și mulțimilor umane, atac care poate fi considerat de tip terorist”.

Din continutul de date obtinut ca urmare a prechezitiilor informatice efectuate asupra terminalului mobil utilizat de Potra Horatiu au rezultat mai multe inregistrari dupa cum urmeaza:

– 7 înregistrări video proprii, de pe 7 decembrie 2024, când el se afla în Dubai,în tranzit din Congo spre Romania, se pregătea să vină în țară, în care face afirmații de genul: „nu vă lăsați duși de nas de ăia care zic să nu ieșiți cu parul, să nu faceți manifestații violente. Pe riscul meu personal, eu zic da, instigare la revoltă. Trebuie să ne luptăm, să iasă nu cu lozinci, ci cu parul. Ăștia de frica parului știu, așa trebuie ieșit…. Vă arestez eu, o să fiți spânzurați!”

– video, din 7 decembrie 2024 care conține o filmare din camerele de la Marriott, București;

– un apel video, pe WhatsApp, în 6 decembrie, primit de la Alexandru Mole în care cel din urmă cere intervenția armatei;

– din data de 29.11.2024 există 3 video-uri cu el, înregistrat în care le cere mercenarilor, militarilor, contractorilor și familiilor acestora să voteze CG. Sunt salvate in folder Hora Privat/Partid. Ulterior, tot in 29.11 sunt încărcate prin we transfer.

Procurorii îl acuză pe Horațiu Potra de săvârșirea infracțiunilor de tentativă la comiterea unor acţiuni împotriva ordinii constituţionale și au cerut arestarea lui preventivă.