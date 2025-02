BREAKING Marcel Ciolacu a prezentat documente legate de zborurile cu avioanele de lux Nordis. O factură de 7.500 de lei / ”Scandalul m-ar fi afectat direct dacă aș fi încălcat legea, dacă aș fi știut că proprietarii Nordis fac parte dintr-un grup infracțional organizat”

Premierul Marcel Ciolacu a prezentat miercuri documente despre care a spus că sunt legate de zborurile cu avioanele de lux Nordis. El a prezentat câteva facturi și chitanțe, plus un document despre care a susținut că e o explicație de la Nordis despre diferențele de curs și de an legate de o asigurare de călătorie mai veche, pe care o postase pe Tiktok.

O factură și chitanța aferentă prezentate de Marcel Ciolacu indică suma de 7.500 de lei.

Imagini video cu Marcel Ciolacu, de la minutul 5 și 20 de secunde:

Declarațiile lui Marcel Ciolacu:

Scandalul m-ar fi afectat direct dacă aș fi încălcat legea, dacă aș fi știut că proprietarii Nordis fac parte din GIO

Singurul lucru unde am avut anumite bănuieli a fost la actele promovate și avizate în Comisia Juridică de Laura Vicol. Grupul PSD a făcut un aduit și nu există nici o lege care să fi favorizat vreo companie sau vreo lege sau amendament care ar fi dus la o favorizare

M-am dus la Buzău, am căutat arhivele, am cerut și o explicație de ce asigurarea era din alt an. De ce are alt curs (de schimb). E din partea companiei emitente (explicația – n.red.).

Aveți atâta ură față de mine de fiecare dată, eu necunoscând acest sentiment de ură

Aceasta e vechea factură prezentată pe Tiktok. Aceasta este chitanța. Am găsit factura originală și ați avut explicațiile de ce a fost la asigurare modificat anul și cursul valutar

Context

Procurorii susţin că Laura Vicol şi Vladimir Ciorbă s-au lansat în cheltuieli de lux şi plăcere din banii oamenilor păgubiţi de Compania Nordis, achitând de exemplu 1,5 milioane euro pe zboruri cu avioane private sau elicoptere spre destinaţii de vacanţă din ţară şi străinătate – Nisa, Mykonos, Madrid, Paris, Delta Dunării, transmite Agerpres.

De asemenea, au fost achiziţionate maşini de lux – Ferrari, Bentley, Rolls Royce – de aproape 5 milioane de euro.

În referatul trimis în instanţă de DIICOT, procurorii susţin că membrii reţelei Nordis au cheltuit din fondurile companiei, după bunul plac, sume exorbitante pe bunuri şi servicii care nu au nicio legătură cu obiectul de activitate al firmei, exclusiv în beneficiul personal.

„Chiar dacă nu toate aceste cheltuieli au relevanţă penală sub aspectul infracţiunii de delapidare, expunerea acestora este importantă în devoalarea modului în care, în mod cinic şi în dispreţ faţă de clienţi, pe de o parte, membrii grupării, constant, au invocat în explicaţiile oferite clienţilor, faţă de nerespectarea termenelor de construcţie şi livrarea unităţilor locative, dificultăţi financiare, scumpirea materialelor de construcţii. Pe de altă parte, s-au lansat în cheltuieli de lux şi plăcere care nu sunt efectuate în scopul desfăşurării activităţii economice, conform art. 25 din Codul fiscal. Astfel, au fost identificate, prin intermediul NORDIS TRAVEL SRL, cheltuieli de achiziţii zboruri (comerciale şi private) în valoare de nu mai puţin de 1.511.208 euro şi 805.984 lei, din care zboruri private 857.796 euro şi 691.948 lei. Facem precizarea că toate aceste cheltuieli nu au fost efectuate din fondurile societăţii de turism, ci din fondurile Nordis Management, fonduri constituite din banii clienţilor”, spun anchetatorii.

În concret, Nordis Management achiziţiona servicii de la Nordis Travel, iar Nordis Travel achiziţiona servicii de închiriere avioane private de la diferite companii de profil.

„Din această categorie, cheltuielile cu zborurile private (atât avion, cât şi elicopter) constituie acte de delapidare, întrucât, analizând destinaţiile, datele şi persoanele care au beneficiat de acestea, s-a constatat că nu au absolut nicio legătură cu activitatea economică a grupului Nordis (promovarea proiectelor imobiliare), ci sunt efectuate exclusiv pentru vacanţe private, participarea la evenimente private, în beneficiul personal al soţilor Ciorbă Vladimir şi Vicol Ciorbă Laura Cătălina. În destinaţiile Nisa, Mykonos, Madris, Paris, etc, destinaţii care rezultă din documentaţia pusă la dispoziţie de operatori, nu au fost identificate târguri imobiliare sau alt eveniment de acest tip, întâlniri de afaceri în interesul companiei sau orice alt demers care să aibă legătură cu business-ul grupului Nordis”, explică procurorii.

Costurile pentru achiziţia unor astfel de servicii exclusiviste sunt extrem de ridicate, aşa cum rezultă din facturile de la dosarul cauzei, în referat fiind date câteva exemple:

* pentru zborul cu ruta Bucureşti – Mykonos – Bucureşti, din perioada 18 – 21.06.2021, s-a achitat suma de 19.500 euro (97.940,35 lei la cursul de 5,022 lei/euro), aşa cum rezultă din factura (…) emisă de TOYO AVIATION SRL, către NORDIS TRAVEL SRL