BREAKING Mai multe persoane au murit, după ce o maşină a intrat în mulţime, în Vancouver. Atacul a avut loc la festivalul Lapu Lapu, care celebrează cultura filipineză

Un „număr de persoane au fost ucise” după ce o maşină a intrat într-o mulţime în oraşul canadian Vancouver, a anunţat poliţia locală, transmite BBC, citat de News.ro.

Poliţia din Vancouver a declarat că „mai multe persoane” au fost rănite în timpul unui incident petrecut sâmbătă seara la un festival stradal.

Poliţia a precizat că şoferul este în arest.

Nu se ştie deocamdată câte persoane au fost ucise.

Într-o postare pe X, poliţia a anunţat că „un şofer a intrat cu maşina într-o mulţime la un festival de stradă la E. 41st Avenue şi Fraser” puţin după ora locală 20:00 sâmbătă (03:00 GMT duminică).

„Vom furniza mai multe informaţii pe măsură ce ancheta se desfăşoară”, a precizat poliţia.

Presa locală a raportat că un grup de pietoni a fost lovit de o maşină în timpul festivalului anual Lapu Lapu, care celebrează cultura filipineză.

Imagini neverificate de pe reţelele de socializare au arătat mai multe maşini de poliţie, ambulanţe şi maşini de pompieri la faţa locului, cu persoane rănite căzute pe jos.



VANCOUVER CAR RAMMING ATTACK: Multiple people have been killed and dozens injured after a driver rammed an SUV into a crowd celebrating Lapu-Lapu Day, a Filipino heritage festival, in Vancouver on Saturday evening. Police confirmed the incident occurred shortly after 8 PM local… pic.twitter.com/7drgRwtS13

— Crown Intelligence Group (@crownintelgroup) April 27, 2025