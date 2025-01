BREAKING Ilie Bolojan anunță aproape 200 de concedieri la Senat și reducerea numărului de mașini și a cotei de combustibil. ”Reducem sinecurile, din 796 de posturi vom rămâne cu 618 posturi / În instituții există prime aberante, precum primă de ziua ASF”

Ilie Bolojan, președintele Senatului, a anunțat miercuri concedieri la Senat și reducerea cu 20% a numărului de mașini și a cotei de combustil. El a spus că ”reducem sinecurile, din 796 de posturi vom rămâne cu 618 posturi” și a adăugat că ”Senatul trebuie să fie un exemplu pentru a nu risipi banul public”. El a anunțat și prelungirea programului de lucru al Senatului, cu ședinte de plen și miercurea și audieri publice joia.

De notat că în timpul conferinței de presă a lui Ilie Bolojan, mai mulți angajați ai Senatului au protestat pe holurile Parlamentului față de măsurile de concediere anunțate de președintele Senatului. ”Noi sunt exact aparatul care a fost solicitat prin concurs și suntem profesioniști”, a declarat unul dintre protestatari.

După ce protestatarii i-au întrerupt conferința de presă, Bolojan a spus: ”eu respect pe toată lumea, dar nu merge așa cu mine. Cei care sunt profesiniști nu au de ce să se teamă. Dar cei care au venit fără concurs și nu își justifică existența vi se pare normal să fie plătiți?”

Principalele declarații ale lui Ilie Bolojan (PNL):

Am adoptat două memorandumuri care urmăresc îmbunătățirea activității Senatului. Pe de o parte, să avem un aparat profesionist și eficient, să îmbunătățim procesul legislativ, să avem un regulament de funcționare cât mai bun, ca să avem o dezbatere corectă și civilizată în sălile de ședință. Și să ne îmbunătățim relațiile cu celelalte instituții.

În ce privește aparatul eficient, am constatat în aceste zile câteva acumulări negative care nu pot fi contestate. La Senat, în loc ca persoanele care sunt pe cabinetele demnitarilor să vină și să plece cu aceștia – așa cum e practica – a fost posibilă angajarea directă pe durată nedeterminată. Au fost angajări peste angajări și am ajuns în situația în care o persoană pe post de conducere nu își poate aduce nici un colaborator, pentru că găsește deja persoane fără pregătire. Trebuie să urmăm legea normalotății: vii cu un demnitar, pleci cu un demnitar, pentru ca acesta să poată da randament.

Am constatat în multe locuri personal supradimensionat. Pe lângă fiecare comisie parlamentară, există un număr de experți. La unele comisii se justifică numărul de funcționari, dar la comisia de regulament cu o ședință la câteva luni nu se justifică cinci posturi.

Am constatat structuri funcționale ale Senatului ca Direcții generale doar pentru ca cineva să aibă funcția de director general dar fără să aibă personal în subordine.

Am constatat de asemenea că prezența fizică lasă de dorit. Trebuie să avem un personal corect dimensionat și profesionist pentru a nu risipi banul public. Iar Senatul să fie un exemplu, pentru că nu putem cere altora să nu risipească banul public dacă noi nu facem asta.

După eliminarea acestor sinecuri, am propus Biroului Permanent o nouă organigramă, care a fost avizată. Odată cu aprobarea acesteia în prima seciune ordinară, ea va deveni obligatorie.

De la 796 de posturi vor avea 618 posturi, deci o reducere. Vor fi economii substanțiale.

A doua măsură e să reducem cheltuielile de funcționare. Aveam o flotă foarte mare de mașini. Memorandumul prevede reducerea flotei și a cotei de combustibil cu 20%.

Colegii care vor pleca nu vor fi demiși de nimeni. Conform legii se vor organiza concursuri pentru funcționari publici. Șefii de servicii, directorii vor avea două posibilități: să facă concursuri corecte și să îi păstreze pe angajații buni, sau să trucheze concursurile și să își asume costurile

Cu siguranță vor avea loc procese. Vom proceda corecta. Am rugat sindicatele să ne ajute să facem concursurile corecte

Vom prelungi și programul de lucru al Senatului. Vom avea și miercuri ședințe în plen, iar joi vor fi dezbateri publice

Despre cazul Vlad Oprea, primarul din Sinaia anchetat de DNA: Alegerea șefilor de asociații ale orașelor se face prin votul primarilor. În condițiile în care nu îți mai poți exercita autoritatea, rațional e să demisionezi.

Întrebat despre Crin Antonescu și gradul scăzut de acceptare în rândul electoratului PNL: Nu știu pe ce sondaje vă bazați, dar datele pe care le-ați anunțat nu concordă cu realitatea. Eu nu am fost niciodată de acord să arunc pe piață sondaje de opinie coafate. Având în vedere malpraxisul sociologic din ultimele luni, aș fi foarte rezervat. Veți fi convinși că Antonescu e candidatul coaliției după ce PNL și celelalte partide îl vor vota formal, și el va începe activitatea de campanie.

Despre Klaus Iohannis, ar trebui să explice de ce s-au anulat alegerile? E o modă și sună bine să îl critici pe președinte, având în vedere cota scăzută de încredere. Cu cât instituțiile vin cu mai multe date despre anularea alegerilor, cu atât dezinformările vor scădea.

Despre suspendarea președintelui Iohannis: Cred că sunt acțiuni politice de precampanie cu scop exclusiv politic. S-au depus semnăturile pentru cererea de suspendare doar la Camera Deputaților, deși regulamentul arată că trebuie depuse la ambele camere. Cererea de suspendare e o acțiune de imagine, este irațională în sensul în care chiar dacă s-ar derula toată procedura, alegerile prezidențiale s-ar ține după 4 mai. A mai bate doar toba, fără nici un efect, nu te poate duce decât în direcția de a constata că e vorba de un calcul politic conjunctural.

Rămânerea lui Klaus Iohannis la Cotroceni nu are nici o legătură cu campania lui Crin Antonescu.

Acești angajați vizați de reorganizare vor primi salarii compensatorii? Nu știu ca în contractul colectiv de muncă să fie astfel de chestiuni. Grila noastră de salarizare e la un nivel mediu, dar și aici s-au încorporat sporuri de condiții vătămătoare și altele asemănătoare. Sunt tot felul de prime aberante, precum primă de ziua ASF. Din acest punct de vedere, la Senat nu s-a sărit peste cal

Veți cere garanții în coaliție să nu mai fie date voturi către un candidat extremist? Am înțeles că a fost o glumă (referitor la discuția Alfred SImonis – Marcel Ciolacu). Garanția e seriozitatea. Sunt convins că oamenii responsabili fac ceea ce își asumă. Iar când în joc e miza țării, faci ce trebuie pentru țară

Avem peste 1,3 milioane de bugetari. Actuala coaliție a umflat aparatul bugetar cu peste 40.000 de posturi. Câte vor fi reduse? Nu pot face estimări. Urmează reorganizarea la Camera Deputaților, am vorbit cu dl președinte Șerban. Nu cred că e în regulă la Romsilva să ai dreptul la pensionare să ai dreptul la 15 salarii. Cred că e o prevedere care trebuie modificată în contractul colectiv de muncă. Fiecare instituție trebuie să își facă analiza. Trebuie să îi respectăm pe cetățeni. Nu cred că la ASF trebuie să fie atâția oameni neexecutivi în board și atâtea prime, nu cred că se prăbușește instituția.

Facem un grup de lucru pentru a evalua instituțiile din subordinea Parlamentului

PNL a încasat anul trecut 25 de milioane de euro din bani publici. Cum vi se pare? Am spus că sumele pentru partide au fost prea mari, am militat pentru reducerea lor și am obținut reducerea lor