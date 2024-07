BREAKING Curtea de apel București a anulat condamnarea afaceristului Ovidiu Tender pe motiv că infractiunea de abuz în serviciu prin încălcarea de legislație secundară a fost dezincriminată / Instanța i-a ridicat sechestrul pentru recuperarea prejudiciului de 30 de milioane de euro / Tender a executat aproape 7 ani de detenție

Curtea de apel București a anulat printr-o decizie din 23 iulie condamnarea din 2015 la închisoare a afaceristului Ovidiu Tender pe motiv că infracțiunea de abuz în serviciu prin încălcarea de legislație secundară a fost dezincriminată, potrivit minutei de ședință.

Decizia Curții de Apel e definitivă.

Curtea de Apel București i-a ridicat lui Tender sechestrul pus de stat pentru recuperarea prejudiciului de circa 30 de milioane de euro și i-a șters toate interdicțiile.

”Încetează executarea măsurii de siguranţă a confiscării speciale, dispuse faţă de contestator până la concurenţa sumei de 162.993.336,8 lei, la care se adaugă majorările şi penalităţile aferente calculate potrivit sentinţei penale nr. 2858/16.12.2014 a Tribunalului Bucureşti – Secţia I penală, definitivă prin decizia penală nr. 862/A din data de 08.06.2015 pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti – Secţia a II-a penală în dosarul nr.28726./3/2006, şi drept consecinţă: – ridică măsurile asigurătorii instituite până la concurenţa sumei de 162.993.336,8 lei, asupra bunurilor contestatorului; – încetează actele de executare silită cu privire la bunurile care, prin efectul confiscării speciale, nu au trecut în patrimoniul statului, la data prezentei decizii penale”, se arată în decizia Curții de Apel București.

În 2016, CCR a dezincriminat abuzul în serviciu prin încălcarea de legislație secundară (ordine de ministru, regulemente, orice acte normative care nu sunt legi sau ordonanțe de urgență).

Tot Curtea de Apel București a anulat pe 12 iulie verdictul definitiv de 7 ani de detenție la care fusese condamnat un alt afacerist celebru, Puiu Popoviciu, și l-a achitat în revizuire. Judecătoarea Curții de Apel București a ridicat și sechestrul pe terenul de 224 de ha din Băneasa evaluat la 700 de milioane de euro.

Ovidiu Tender şi Marian Iancu au fost condamnaţi, în luna iunie 2015, la 12 ani şi şapte luni de închisoare, respectiv 14 ani. Cei doi au fost acuzaţi că au preluat ilegal compania Carom SA Oneşti, pe care au prejudiciat-o cu 140 de milioane de lei.

Infracţiunile de care au fost găsiţi vinovaţi Ovidiu Tender şi Marian Iancu sunt înşelăciune şi spălare de bani.

Înainte de 1990, Carom SA a făcut parte din Platforma Petrochimică Oneşti. Cei doi oameni de afaceri sunt acuzaţi că au drenat resursele Carom prin intermediul unui circuit financiar complex.

Ovidiu Tender şi Marian Iancu au fost trimişi în judecată în 2006, rechizitoriul fiind întocmit de fosta şefă a DIICOT, Alina Bica.

Ovidiu Tender a fost eliberat din penitenciar după ce a ispăşit 4 ani şi 6 luni din condamnarea de 12 ani şi 7 luni.

Minuta ședinței de la Curtea de Apel București:

Ora estimata: 09:00

Complet: S 2 C Co Vacanţă

Tip solutie: Admis

Solutia pe scurt: DP 304/CO/ Admite contesta?ia declarată de contestatorul TENDER OVIDIU LUCIAN împotriva sentinței penale nr. 424/f/03.04.2024, pronun?ate de Tribunalul Bucure?ti – Sec?ia I penală în dosarul penal nr. 37020/3/2023. Desfiinţează sentin?a contestată şi rejudecând în fond: 1. În temeiul art. 595 alin.1 C.pr.pen. raportat la art. 4 teza a II-a C. pen., constată dezincriminată infracţiunea de abuz în serviciu, prev. de art. 297 C.pen. cu referire la art.309 C.pen. cu aplicarea art. 35 alin.1 C.pen. şi art. 5 C.pen. şi implicit infracţiunea de instigare la abuz în serviciu prev. de art. 47 C.pen. rap. la art. 297 C.pen. cu referire la art. 309 C.pen. cu aplicarea art. 35 alin.1 C.pen. şi art. 5 C.pen., pentru care contestatorul TENDER OVIDIU LUCIAN a fost condamnat prin sentinţa penală nr. 2858/16.12.2014 a Tribunalului Bucureşti, astfel cum a fost modificată prin decizia penală nr. 862/A/08.06.2015 a Curţii de Apel Bucureşti – Secţia a II-a penală, în dosarul nr. 8726/3/2006 (1332/2015) şi în consecinţă: Constată executată pedeapsa principală de 6 ani şi 9 luni închisoare aplicată contestatorului pentru infracţiunea de instigare la abuz în serviciu prev. de art. 47 C.pen. rap. la art. 297 C.pen. cu referire la art. 309 C.pen. cu aplicarea art. 35 alin.1 C.pen., art. 36 alin. 1 C.pen., art. 19 din Legea nr. 682/2002 şi art. 5 C.pen., precum şi pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a, b, g şi k C.pen. Încetează executarea pedepsei complementare a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a, b, g şi k C.pen., dispusă pe o perioadă de 5 ani, după executarea pedepsei principale aplicate, stabilite pe lângă pedeapsa principală de 6 ani şi 9 luni închisoare aplicată contestatorului pentru infracţiunea de instigare la abuz în serviciu, ca urmare a constatării dezincriminării infracţiunii de instigare la abuz în serviciu cu consecințe deosebit de grave în formă continuată. Încetează executarea măsurii de siguranţă a confiscării speciale, dispuse faţă de contestator până la concurenţa sumei de 162.993.336,8 lei, la care se adaugă majorările şi penalităţile aferente calculate potrivit sentinţei penale nr. 2858/16.12.2014 a Tribunalului Bucureşti – Secţia I penală, definitivă prin decizia penală nr. 862/A din data de 08.06.2015 pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti – Secţia a II-a penală în dosarul nr.28726./3/2006, şi drept consecinţă: – ridică măsurile asigurătorii instituite până la concurenţa sumei de 162.993.336,8 lei, asupra bunurilor contestatorului; – încetează actele de executare silită cu privire la bunurile care, prin efectul confiscării speciale, nu au trecut în patrimoniul statului, la data prezentei decizii penale; Încetează toate interdicţiile, incapacităţile şi decăderile ce rezultă din condamnarea contestatorului TENDER OVIDIU LUCIAN dispusă prin sentinţa penală nr. 2858/16.12.2014 a Tribunalului Bucureşti – Secţia I penală, definitivă prin decizia penală nr. 862/A din data de 08.06.2015 pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti – Secţia a II-a penală în dosarul nr.28726./3/2006, cu privire la infracţiunea de instigare la abuz în serviciu cu consecin?e deosebit de grave în formă continuată, pentru care s-a constatat dezincriminarea. 2. Trimite cauza spre rejudecare la instanţa de fond, Tribunalul Bucureşti, în vederea analizării cererilor contestatorului privind infracţiunile de constituire de grup infracţional organizat, spălare de bani şi înşelăciune, pentru care a fost condamnat prin sentinţa penală nr. 2858/16.12.2014 a Tribunalului Bucureşti, astfel cum a fost modificată prin decizia penală nr. 862/A/08.06.2015 a Curţii de Apel Bucureşti – Secţia a II-a penală, în dosarul nr. 8726/3/2006 (1332/2015). În baza art. 275 alin. 3 C.pr.pen., cheltuielile judiciare ocazionate de solu?ionarea căii de atac rămân în sarcina statului. Definitivă. Pronunţată prin punerea la dispoziţie, prin mijlocirea grefei instan?ei, azi, 23.07.2024.

Document: Hotarâre 304/2024 23.07.2024