BREAKING Academia Română propune Guvernului reorganizarea institutelor de cercetare din subordine. Ioan Aurel Pop: Academia are 70 de institute și centre și am vrea să rămânem cu 50

Ioan Aurel Pop: Reorganizăm Academia Română după exigențele noii legi. Institutele Academiei sunt unele mai mici, altele mai mari și am vrut să facem o reorganizare înainte de a veni noul Guvern, care răspunde de noi pentru faptul că acordă banii pentru funcționare. De multă vreme ne gândim cum să reorganizăm Academia ca să meargă mai bine. În România, există 4 poluri de cercetare conform organizării Academiei Române: București, Cluj, Iași și Timișoara. Aceste poluri de cercetare au membri ai Academiei Române care pot dirija mai bine cercetarea în Academie. Sigur, cercetarea a mers bine în Academia Română. Noi, ca entitate, am fost în ultimele clasamente Scimago pe locul 1 în România ca forță de cercetare, dar am vrut să ne reorganizăm mai bine, știind că după alegerile astea care au fost și vor fi sigur că vor veni anumite restrângeri de buget și am vrut să ne încadrăm în această cerință a politicului, ca să putem funcționa mai bine. Firește că primul lucru pe care îl cerem este ca cercetarea științifică să fie mai bine finanțată în România, în conformitate cu exigențele unor țări avansate. Dar știm noi dacă se va putea face acest lucru?

Rep: Reorganizarea aceasta a institutelor, în ce sens ați gândit-o?