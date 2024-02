Bogdan Ivan, Ministrul Digitalizării: „Rețelele sociale au jucat, joacă și vor juca un rol important / Având 4 rânduri de alegeri, am identificat acest risc de anul trecut/ Am cerut insistent celor de la Meta să aibă sediu fizic în România”

Ministrul Cercetării, Inovării și Digitalizării, Bogdan Ivan a declarat duminică la Digi24 că modul de influențare al rețelelor sociale este „foarte mare” și că există discuții de acum un an privind modul lor de funcționare, în perspectiva anului electoral.

„Avem discuții la nivelul UE penteru a delimita foarte clar modul în care se face promovarea politică pe rețelele sociale”, a spus acesta, la emisiunea „În fața ta” de la Digi24.

Acesta a precizat că modul de funcționare al rețelele sociale reprezintă un instrument care trebuie reglementat; un instrument care „dă o putere uriașă oricărui competitor politic – de a promova sau denigra, aici este linia fină care trebuie reglată”.

El a admis că a căzut victimă conținutului fals pe rețelele sociale, și anume prin unele clipuri care erau menite să-i denigreze imaginea ce au circulat anul trecut.

Bogdan Ivan a spus că în contextul anului electoral: „Am cerut insistent celor de la Meta sa aiba un sediu fizic in Romania. Am solicitat asta șefului Meta pe Europa”. Potrivit informațiilor preluate de Digi24, citând Expert Forum, Meta ar avea numai 35 de persoane care se ocupă de conținut în România.

„Conținutul cel mai important pe care trebuie să se focuseze reglementatorul, și de a-l demarca, este conținutul negativ” și în acest sens „modul în care acel instrument poate fi calibrat poate să spună cu o zi înainte de alegeri cu deepfake ceva de genul „I love Russia”, și asta îl poate afecta pe candidat masiv. Important este să găsim tiparul. Clipurile amuzante astăzi pot să pună un candidat în orice fel de ipostază”.

Ministrul a mai spus că „noi ne-am dat seama de acest risc încă de acum un an, am început să creăm instrumente, am vorbit cu marile companii, asa că avand 4 randuri de alegeri să putem scădea cât mai mult impactul acestor instrumente care pot fi folosite cu rea credință”.

Acesta a mai spus că are un cont de Tiktok instalat „pe telefonul unui coleg din cabinet”.