Bogdan Ivan: La stat sunt oameni foarte buni, foarte bine pregătiţi, dar în acelaşi timp e şi o categorie specială de frânari/ Subminează interesul statului român, nu fac nimic altceva decât să aştepte să fie rugaţi să-şi facă treaba

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, constată, după ce a condus trei ministere, inclusiv pe cel al Economiei, că în structurile administraţiei publice există oameni care sunt buni profesionişti, dar şi angajaţi pe care îi cataloghează ”frânari”. ”Frânează în mod intenţionat proiecte, frânează în mod intenţionat activităţi administrative, doar pentru a fi rugaţi frumos să-şi facă treaba. Asta e o realitate în care trăim”, explică Ivan, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, care a fost şi ministru al Digitalizării şi al Economiei, a afirmat că nu susţine ideea conform căreia angajaţii din mediul privat sunt împotriva celor de la stat, el constatând că, printre angajaţii din sistemul public, se numără şi persoane care ”frânează” proiecte doar pentru a fi rugate să facă ceea ce au de făcut.

”La stat sunt oameni foarte buni, foarte bine pregătiţi, dar în acelaşi timp e şi o categorie specială de frânari care se văd pe viaţă după ce au dat un concurs, să zicem noi, legal, pe o anumită poziţie şi care efectiv, de multe ori, că m-am lovit de asta în toate ministerele pe care le-am condus, subminează interesul statului român, subminează interesul de atragere a investiţiilor în România şi nu fac nimic altceva decât să aştepte să fie rugaţi să-şi facă treaba şi frânează în mod intenţionat proiecte, frânează în mod intenţionat activităţi administrative, doar pentru a fi rugaţi frumos să-şi facă treaba. Asta e o realitate în care trăim”, a declarat ministrul Energiei, joi seară, la România Tv.

În acest context, el a spus că, dacă şefii instituţiilor publice nu au instrumentele legale pentru a-i pedepsi pe cei care nu muncesc sau pentru a-i premia pe cei care îşi fac treaba, România va rămâne în aceeaşi situaţie.

Ministrul a povestit că i s-a spus, de către unii subalterni, că ei ”au schimbat” mulţi miniştri.

El a admis că, în prezent, şefii instituţiilor publice au dificultăţi în a-i concedia pe acei salariaţi care nu îşi fac treaba, nu vin la serviciu pentru că, ”odată ajuns pe o anumită poziţie, oricine, că e competent sau nu, că învaţă mai departe sau nu învaţă, 50 de ani rămâne acolo”.