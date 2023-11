BNS: Greva angajaţilor din casele de pensii va continua până la rezolvarea revendicărilor / Sindicaliştii au discutat cu ministrul Muncii

Ministrul Muncii şi Solidarităţii Sociale va solicita o întâlnire de urgenţă cu premierul Marcel Ciolacu şi cu ministrul Finanţelor, Marcel Boloş, pentru a rezolva revendicările angajaţilor din Casele de Pensii, dar până atunci greva declanşată va continua, informează miercuri Blocul Naţional Sindical (BNS), preluat de Agerpres.

„Astăzi, reprezentanţii BNS au avut o întâlnire la Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale cu ministra Simona Bucura-Oprescu. Tema discuţiilor a fost despre cele două revendicări ale angajaţilor Caselor de Pensii pe care Blocul Naţional Sindical îi reprezintă. La nivelul Casei Naţionale de Pensii Publice există diferenţe salariale de până la 1.500 lei pe salariul net, între angajaţi care practică aceeaşi muncă şi ocupă aceeaşi funcţie. Vorbim de oameni care fac acelaşi tip de activitate, aceeaşi complexitate a muncii. Ministrul Muncii a fost de acord cu impunerea unei întâlniri de urgenţă cu participarea prim-ministrului Ion Marcel Ciolacu şi a ministrului Finanţelor Ion Marcel Boloş. Această soluţie de reparaţii salariale va trebui aplicată şi la alte instituţii din subordinea Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale”, se spune într-un comunicat al BNS.

Potrivit sindicaliştilor, a doua temă majoră discutată a fost despre nevoia imperioasă de investiţii în sistemul de pensii.

„Ne referim aici la softuri, la modul în care se calculează pensiile. Calcularea încă se face cu pixul in 2023! Acelaşi lucru se întâmplă şi când vine vorba de pensiile magistraţilor stabilite prin hotărâri judecătoreşti. La capitolul reprezentării instituţiei în instanţe sunt alte probleme grave. Doar la Casa Judeţeană de Pensii Ilfov sunt 7.000 de dosare de reprezentat la şapte jurişti din instituţie. Blocul Naţional Sindical consideră că fără aceste investiţii absolut necesare, România nu îşi poate atinge obiectivele asumate. La finalul întâlnirii, ministrul Muncii a promis că va depune toate eforturile pentru a rezolva aceste probleme”, notează BNS.

Organizaţia sindicală menţionează faptul că, până la soluţionarea revendicărilor, greva declanşată de angajaţii din Casa Naţională de Pensii Publice (CNPP), reprezentaţi de Blocul Naţional Sindical, va continua.

Miercuri, preşedintele CNPP, Daniel Baciu, a dat asigurări, în cadrul unui eveniment de specialitate, că toate pensiile vor fi achitate în sistemul public de pensii până pe 15 decembrie, o parte din bani fiind deja viraţi Companiei Naţionale Poşta Română, de săptămâna trecută.

„De când sunt preşedinte la Casa Naţională de Pensii nu s-a întârziat absolut nicio zi. E aceeaşi procedură în fiecare an. Am făcut toate diligenţele în acest sens. Deja o parte din bani i-am virat Companiei Naţionale Poşta Română începând chiar de săptămâna trecută – o sumă substanţială. Aproximativ 50% din suma pe luna decembrie am virat-o. Urmează să facem plăţi şi după 1 Decembrie. Luni, 4 decembrie, vom mai face încă o plată, vom mai face şi ulterior, astfel încât oamenii să primească banii la timp, aşa cum îi primesc lună de lună, să nu se simtă aceste zile libere. Colegii mei din teritoriu, din casele teritoriale de pensii, depun toate eforturile ca banii să ajungă la timp la pensionari. Până pe data de 15 decembrie, toate pensiile vor fi achitate în sistemul public de pensii. Colegii mei sunt responsabili, nu va fi afectat procesul de plată a pensiilor pe luna decembrie”, a spus Baciu, la lansarea oficială a aplicaţiei RODPA1 a CNPP.