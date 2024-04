Bloomberg: Google concediază 28 de angajați implicați în proteste împotriva unui contract de peste un miliard de dolari cu guvernul israelian

Google a concediat 28 de angajați care s-au alăturat protestelor împotriva unui contract comun cu Amazon, în valoare de 1,2 miliarde de dolari, pentru a furniza guvernului israelian servicii de inteligență artificială și cloud, relatează Bloomberg, citată de Sky News.

Demonstrații conduse de organizația No Tech for Apartheid au avut loc marți în birourile Google din New York, Seattle și California, în legătură cu acest contract, denumit Project Nimbus.

Mai mulți angajați au fost apoi puși în concediu, Google spunându-le să păstreze chestiunea „cât mai confidențială posibil, dezvăluind informații doar dacă este nevoie să se știe”, potrivit unui e-mail văzut de Bloomberg.

După ce a efectuat ieri concedierile, Google a declarat că protestatarii „împiedicau fizic activitatea altor angajați și îi împiedicau să acceseze facilitățile noastre” și că aceștia au refuzat „multiplele solicitări de a părăsi incinta”.

Un angajat a declarat pentru Bloomberg că protestatarii au părăsit clădirea imediat ce li s-a cerut și nu au obstrucționat sau deranjat pe nimeni altcineva.