LIVE Pagube majore în Tel Aviv și alte două orașe, în urma atacurilor iraniene / Cel mai important spital din sudul Israelului a fost distrus, peste 40 de răniți / Donald Trump a aprobat un plan de atac asupra Iranului, dar nu a dat încă un ordin final / Ayatolahul Khameni transmite că Iranul ”nu se va preda niciodată” 

Un spital israelian a fost lovit în a șaptea zi de atacuri reciproce în conflictul cu Iranul, explozii violente sunt semnalate în Ierusalim și Tel Aviv. Liderul suprem de la Teheran, ayatolahul Khameni, a transmis că Iranul ”nu se va preda niciodată”. În paralel, Donald Trump a declarat că ”nu a luat o decizie finală” privind o posibilă implicare militară a SUA împotriva Iranului.

Principalele evenimente ale zilei șapte de conflict, joi, 19 iunie:

Ora 13:00 O intervenție americană în conflictul israeliano-iranian ar marca o „spirală teribilă de escaladare”, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, citat de agenția rusă de presă Interfax, potrivit boursorama.com.

Ora 12:49 China a îndemnat joi țările din Orientul Mijlociu, „în special Israelul”, să înceteze luptele, după noi schimburi de focuri cu Iranul, și în timp ce președintele american Donald Trump a avertizat că ia în considerare o acțiune militară americană în conflict, relatează Agenția France-Presse (AFP), citată de The Guardian.

Purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe, Guo Jiakun, a declarat:

“China solicită ferm tuturor părților implicate în conflict, în special Israelului, să pună pe primul loc interesele oamenilor din regiune, să înceteze imediat focul și să oprească luptele”.

Purtătorul de cuvânt a adăugat că Beijingul „se opune oricărui act care… încalcă suveranitatea, securitatea și integritatea teritorială a altor țări și se opune utilizării sau amenințării cu utilizarea forței în relațiile internaționale”.

Ora 12:14 Marele ayatollah Ali Sistani, principalul cleric șiit din Irak, a avertizat împotriva vizării conducerii Iranului și a declarat că războiul Iran-Israel ar putea arunca întreaga regiune în haos, relatează Agenția France-Presse (AFP), citată de The Guardian.

Sistani a afirmat joi, într-o declarație, că orice vizare a „conducerii religioase și politice supreme” a Iranului ar avea „consecințe grave asupra regiunii”.

El a avertizat că aceasta ar putea declanșa „un haos generalizat care ar exacerba suferința populației [din regiune] și ar dăuna grav intereselor tuturor”.

Sistani a îndemnat comunitatea internațională „să depună toate eforturile pentru a pune capăt acestui război nedrept și pentru a găsi o soluție pașnică” la programul nuclear al Iranului.

Sistani, un iranian, este cea mai înaltă autoritate religioasă pentru milioane de musulmani șiiți din Irak și din întreaga lume, având puterea de a mobiliza o mare parte din această comunitate religioasă din Irak.

Odată cu intensificarea avertismentelor privind un război regional total în urma atacului surpriză al Israelului asupra Iranului săptămâna trecută, cresc temerile privind o intervenție a facțiunilor irakiene susținute de Iran, în principal împotriva intereselor americane în regiune.

Ora 11:23 Bombardarea siturilor nucleare ale Iranului nu va provoca un dezastru ca cel de la Cernobîl

Atacurile care au vizat programul nuclear al Iranului nu sunt susceptibile de a prezenta riscul unui „incident nuclear”, cum ar fi dezastrele de la Cernobîl sau Fukushima, au declarat experți pentru BBC News.

Acest lucru se datorează faptului că într-o instalație de îmbogățire nu are loc nicio reacție nucleară.

În reactorul unei centrale nucleare, atomii de uraniu sunt divizați într-o reacție de fisiune controlată care produce căldură pentru energie și deșeuri mai radioactive decât combustibilul de uraniu.

Instalațiile de îmbogățire, pe de altă parte, produc pur și simplu combustibil.

Simon Middleburgh, cercetător în domeniul materialelor nucleare de la Universitatea Bangor, explică faptul că, dacă o instalație de îmbogățire ar fi bombardată, „uraniul îmbogățit ar fi ejectat din instalație – posibil în mediu.

„Dar nu este probabil să se producă nicio reacție nucleară și, prin urmare, pericolele ar rămâne locale și nu ar prezenta niciun risc de iradiere dincolo de o mică zonă de excludere din jurul instalației”.

UPDATE Ora 10:39 Ministrul israelian al Apărării îl avertizează pe ayatollahul Khamenei că va fi „tras la răspundere” pentru atacul asupra spitalului Soroka

UPDATE Ora 10:23 Un oficial iranian avertizează SUA împotriva implicării directe în conflict: „Toate opțiunile militare necesare sunt pe masă

Ministrul adjunct de externe al Iranului avertizează împotriva oricărei implicări directe a SUA în conflictul dintre Israel și Iran, afirmând că Iranul are „toate opțiunile necesare pe masă”, în comentarii transmise de mass-media de stat iraniană, potrivit Times of Israel.

„Dacă SUA dorește să intervină activ în sprijinul Israelului, Iranul nu va avea altă opțiune decât să își folosească instrumentele pentru a da o lecție agresorilor și pentru a se apăra… factorii noștri de decizie militari au toate opțiunile necesare pe masă”, afirmă Kazem Gharibabadi, potrivit mass-media de stat.

„Recomandarea noastră pentru SUA este să stea cel puțin deoparte dacă nu doresc să oprească agresiunea Israelului”, spune el.

UPDATE Ora 10:04 Trump a aprobat planurile de atac asupra Iranului

Donald Trump a aprobat un plan de atac asupra Iranului, dar nu a dat încă un ordin final, potrivit oficialilor de la Casa Albă.

Trump a dat miercuri instrucțiuni private șefilor militari în sala de situații din interiorul Casei Albe, au declarat surse pentru presa americană.

El a declarat reporterilor: „Am idei despre ce să fac, dar nu am luat o decizie finală – îmi place să iau decizia finală cu o secundă înainte ca aceasta să fie luată”.

Sursele au declarat că Trump așteaptă să vadă dacă Iranul va accepta un acord de ultim moment pentru a pune capăt programului său nuclear înainte de a merge mai departe cu planurile de atac.

UPDATE 09:38 Președintele Israelului, Isaac Herzog, a declarat că atacurile cu rachete iraniene care au avariat spitalul Soroka din sudul Israelului au vizat civili, transmite CNN:

Centrul Medical Soroka din orașul Be’er-Sheva, sudul Israelului, a fost avariat masiv în urma atacurilor iraniene, potrivit purtătoarei sale de cuvânt.

UPDATE 09:22 Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a declarat că Israelul va cere socoteală totală de la „tiranii” din Teheran:

UPDATE 09:11 Două persoane sunt rănite grav și aproximativ 40 sunt rănite, conform serviciilor de urgență israeliene citate de Sky News, în urma atacului iranian asupra spitalului Soroka.

UPDATE 09:09 Filmările arată pagube majore la mai multe clădiri înalte de pe o stradă din orașul Ramat Gan, la aproximativ 4,8 km de centrul orașului Tel Aviv, transmite CNN.

Zeci de lucrători ai serviciilor de urgență și mai multe autospeciale de pompieri au fost văzuți în videoclipuri răspunzând la fața locului. Pot fi observate, de asemenea, pagube la alte structuri din jurul zonei.

Orașul Ramat Gan are o populație estimată la puțin peste 175.000 de locuitori și găzduiește Bursa de Diamante a Israelului, unul dintre cele mai importante districte de diamante din lume.

Orașele învecinate Tel Aviv și Holon au fost, de asemenea, lovite în atacul iranian, conform videoclipurilor partajate de agenția de știri Reuters.

UPDATE 08:56 Agenția de știri iraniană de stat IRNA a raportat, conform Al Jazeera, că „ținta principală” a atacului cu rachete al Iranului de joi dimineață a fost „marele Cartier General de Comandă și Informații al armatei israeliene (IDF C4I) și tabăra de informații militare din Parcul Tehnologic Gav-Yam”. IRNA a adăugat că această facilitate este situată lângă spitalul Soroka, a mai precizat Al Jazeera citată de The Guardian.

The world must speak out. pic.twitter.com/51rNdOp5Kv

This is the main medical center for Israel’s entire Negev region.

Iran just hit Soroka Hospital in Be’er Sheva with a ballistic missile.

UPDATE 08:55 Adjunctul ministrului israelian de externe, Sharren Haskel, a calificat atacul Iranului asupra Spitalului Soroka drept „deliberat” și „criminal”, transmite BBC.

Într-o postare pe platforma X, Haskel a subliniat că locul lovit nu este o bază militară, ci un spital, și a adăugat că acesta este principalul centru medical pentru întreaga regiune Negev din Israel.

Ea a distribuit, de asemenea, un videoclip care pare să arate pagube în interiorul spitalului. „Lumea trebuie să se exprime”, a declarat Haskel.

UPDATE 08:51 Șeful serviciului de salvare din Israel a declarat că a fost emisă o directivă pentru reducerea numărului de persoane de la etajul lovit al spitalului Soroka din Beersheba, conform ziarului Haaretz citat de The Guardian. ”Magen David Adom” transferă pacienți către alte spitale din sudul Israelului, în loc de Soroka, a mai spus acesta. Pe lângă deservirea populației din sudul Israelului, spitalul Soroka este cunoscut pentru tratarea soldaților răniți în Gaza.

UPDATE 08:47 Israelul a atacat reactorul de apă grea Arak din Iran, considerat a doua cale către o bombă nucleară / Reactorul era un punct central al acordului nuclear din 2015 cu SUA și alte state.

UPDATE 08:39 După ce la Tel Aviv şi Ierusalim s-au auzit joi dimineaţa explozii violente, poliţia israeliană a confirmat că au avut loc mai multe lovituri ale unor rachete iraniene, transmite AFP, citată de Agerpres.ro.

Deflagraţiile resimţite de jurnaliştii agenţiei erau „surde şi continue”. La Ierusalim, exploziile care au început înainte de ora locală 7:10 a.m. (04:10 GMT) au fost „cele mai impresionante” de când Israelul a declanşat războiul împotriva Iranului, pe 13 iunie, apreciază AFP.

Armata israeliană avertizase despre rachete cu câteva minute înainte, când alarmele se declanşaseră deja în mai multe regiuni din Israel, trimiţând populaţia în adăposturi.

UPDATE 08:36: O altă rachetă balistică iraniană a lovit oraşul Holon, la sud de Tel Aviv, relatează The Times of Israel. Citând serviciile de urgenţă, publicaţia scrie că o persoană a fost grav rănită şi 24 au suferit răni minore.

UPDATE 08:35 Liderul suprem al Iranului, Ali Khamenei, a spus miercuri că ţara sa nu se va preda „niciodată” Israelului, care şi-a intensificat atacurile aeriene împotriva Iranului, înainte de a fi vizat de noi rachete hipersonice, relatează AFP, citată de News.ro.

În cea de-a şasea zi de război, ayatollahul Khamenei, aflat la putere din 1989, a avertizat Statele Unite cu „daune ireparabile” dacă vor interveni în conflict.

El a reacţionat la ameninţările preşedintelui american Donald Trump, un aliat al Israelului, care a cerut marţi Iranului să se „predea necondiţionat” şi a pus la îndoială posibilitatea unor lovituri americane împotriva Iranului.

„S-ar putea să o fac, s-ar putea să nu o fac”, a declarat el miercuri, înainte de a repeta că nu s-a hotărât încă. El a mai spus că o cădere a actualului guvern „ar putea avea loc”.

La Teheran, miercuri s-au auzit explozii puternice şi mai multe coloane de fum au fost vizibile în diverse locuri.

O lovitură israeliană a vizat zona din jurul sediului poliţiei, rănind mai mulţi poliţişti, a anunţat agenţia Irna.

UPDATE 08:30 Spitalul israelian Soroka, din Beersheba, a fost lovit joi dimineaţă de un atac iranian asupra sudului Israelului, explozii violente sunt semnalate în Tel Aviv și Ierusalim.

Principalele evenimente ale zilei șase de conflict, miercuri, 18 iunie:

UPDATE 23:05 Miniștrii de externe ai Germaniei, Franței și Marii Britanii, precum și șefa politicii externe a UE, Kaja Kallas, se vor alătura discuțiilor nucleare cu diplomații iranieni, la Geneva, transmite Reuters citată de The Guardian.

UPDATE 23:03 Israel a lansat „trei valuri majore de atacuri” în ultimele 24 de ore, transmite IDF citată de BBC.

UPDATE 23:00 Iranul „blufează” cu Amenințările împotriva SUA, Spune Fostul Șef al Securității Israeliene, transmite Sky News:

UPDATE 22:57 Trump spune că nu a luat o decizie finală privind o posibilă implicare militară a SUA împotriva Iranului.

UPDATE 22:45 Donald Trump a declarat, în conferința de presă de miercuri, că reprezentanții iranieni „vor să se întâlnească” și și-a repetat afirmația că aceștia „vor să vină la Casa Albă”, transmite BBC.

Nu este prima dată când Trump a spus că Iranul vrea să se întâlnească – anterior, regimul a spus că aceasta este o minciună, postând pe rețelele de socializare: „Niciun oficial iranian nu a cerut să se umilească la porțile Casei Albe.”

Trump a fost întrebat, de asemenea, dacă regimul s-ar putea schimba, la care el a răspuns: „Sigur. Orice se poate întâmpla, nu?”

UPDATE 22:42 Sistemul de apărare aeriană al Teheranului a fost activat și „angajează activ ținte ostile” miercuri seară, ora locală, potrivit agenției iraniene de știri afiliate statului, Nour News citată de CNN.

UPDATE 22:32 Donald Trump a declarat că Iranul dorește să se întâlnească cu reprezentanții Iranului și că „ar putea face asta”, în timp ce se pregătește să organizeze o întâlnire despre conflictul Israel-Iran în Sala de Situații, transmite Sky News. Vorbind la Casa Albă, președintele SUA a afirmat că atacurile Israelului asupra Iranului au fost „devastatoare”: „Este un lucru teribil”, a spus el. „Urăsc să văd atâta moarte, atâta moarte și distrugere”.

El a precizat că Israelul se descurcă bine în atacurile sale menite să demonteze instalațiile nucleare ale Iranului și că el credea că Iranul era la câteva săptămâni distanță de a avea o armă nucleară înainte ca atacurile să înceapă.

Trump a spus că are „idei despre ce să facă”, dar a adăugat: „Îmi place să iau o decizie finală cu o secundă înainte de a fi scadentă”. El a menționat că susținătorii săi nu doresc ca Iranul să obțină o armă nucleară.

UPDATE 22:11 Blackout ”aproape total” de internet în Iran: Conexiunile au încetinit drastic pentru a preveni atacurile cibernetice, după ce un grup de hackeri anti-guvernamental a piratat o bancă de stat.

UPDATE 21:57 Mai multe persoane au fost rănite după ce Israelul a vizat astăzi sediul poliției naționale din Iran într-un atac, potrivit agenției iraniene de știri de stat IRNA citată de CNN.

Un număr de clădiri din apropierea sediului Comandamentului Național al Forțelor de Ordine din Iran au fost vizate, a raportat IRNA, „ca parte a agresiunii continue a regimului sionist uzurpator și brutal”.

UPDATE 21:51 Statele Unite au evacuat miercuri o parte din personalul ambasadei și membrii familiilor acestora din Israel, cu o aeronavă militară americană, au declarat trei surse pentru CNN. Nu a fost ordonată o evacuare completă a ambasadei, iar diplomații și membrii familiilor acestora nu sunt obligați să părăsească țara.

UPDATE 21:49 Președintele francez Emmanuel Macron și-a exprimat îngrijorarea că atacurile israeliene „vizează din ce în ce mai mult situri fără legătură cu programele nucleare și balistice ale Iranului”, ducând la „un număr tot mai mare de victime civile”, relatează Associated Press, citând o declarație emisă de biroul președintelui în urma unei reuniuni de criză la Paris, transmite The Guardian.

UPDATE 21:43 Netanyahu îi mulțumește lui Trump pentru ”sprijinul acordat Israelului” în conflictul din Iran / Trump a refuzat să spună dacă va interveni militar.

UPDATE 21:32 Rapiditatea Israelului în neutralizarea apărării aeriene a Iranului a fost „șocantă”, spune un fost director de informații al Mossad / ”A durat 36-48 de ore să domine complet cerul”.

UPDATE 21:17 Iranul a lansat rachete ultra-grele, cu rază lungă de acțiune și în două etape către Israel, relatează Reuters, citând Gărzile Revoluționare Iraniene.

Într-o declarație, gărzile au transmis Israelului că spațiile aeriene de deasupra „pământurilor sale ocupate” sunt deschise atacurilor iraniene și că israelienii trebuie să aleagă între o „moarte lentă” în buncăre subterane sau să fugă din stat.

UPDATE 20:54 ”Armata americană este pregătită să execute ordinele” lui Trump privind Iranul, a transmis secretarul Apărării în fața Senatului citat de Sky News.

UPDATE 20:27 Posibila participare a administraţiei preşedintelui Donald Trump în atacurile israeliene împotriva Iranului a provocat diviziuni în cadrul mişcării trumpiste, unde unele dintre cele mai radicale voci se opun ferm oricărei intervenţii militare, relatează miercuri EFE.

UPDATE 20:23 Iranul a lansat aproximativ 400 de rachete balistice și 1.000 de drone către Israel de la începutul conflictului dintre cele două țări, vineri, a declarat un oficial militar israelian pentru CNN.

Dintre aceste rachete lansate, aproximativ 20 de rachete balistice au lovit zone civile din Israel, a adăugat oficialul. Cel puțin 24 de persoane au fost ucise în Israel de la lansarea operațiunii.

UPDATE 20:22 Qatarul și Omanul încearcă să medieze o încetare a focului între Israel și Iran, după ce acesta din urmă a transmis un mesaj qatarezilor, a raportat The Jerusalem Post citat de The Guardian.

UPDATE 20:18 Rachete au fost lansate din Iran spre Israel, anunță armata israeliană, transmite Sky News.

UPDATE 19:50 Iranul urmează să impună restricții temporare asupra accesului la internet, a anunțat miercuri Ministerul Comunicațiilor, într-un comunicat transmis de presa iraniană, în timp ce țara continuă să facă schimb de rachete cu Israelul, transmite The Guardian.

UPDATE 19:23 IDF a cerut iranienilor care se tem de regimul lor să contacteze Mossad-ul pentru ajutor, invocând un val de mesaje de la civili şi chiar oficiali de securitate, transmite Jerusalem Post.



UPDATE 18:51 Trump: ‘Nu căutăm un război pe termen lung’

Președintele american Donald Trump a fost întrebat despre îngrijorarea crescândă din partea unor părți ale bazei sale de susținători că SUA sunt târâte într-un război de lungă durată cu Iranul.

„Nu căutăm un război pe termen lung”, a răspuns Trump, aparent neexcluzând un război pe termen scurt.

„Vreau un singur lucru: Iranul nu poate avea o armă nucleară”, a spus el.

President Trump confirms the U.S. is NOT seeking a forever war:

„We’re not looking for long-term war. I only want one thing — Iran cannot have a nuclear weapon. That’s it.”pic.twitter.com/qQdDrMErCk

— Trump War Room (@TrumpWarRoom) June 18, 2025