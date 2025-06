Directorul CFR Călători: Nu va intra în faliment CFR Călători, nu va opri traficul /E foarte mare risc de a intra în incapacitate de plată pentru că furnizorii nu vor mai livra /Nu voi întârzia nicio zi salariile, cu riscul de a nu mai plăti nimic altceva

Directorul CFR Călători, Traian Preoteasa, a declaratr că CFR Călători nu va intra în falimentt şi nu va opri traficul, dar a avertizat că există un risc foarte mare să intre în incapacitate de plată pentru datoriile înregistrate la furnizori, iar aceştia nu vor mai livra serviciile lor. El a precizat că nu va întârzia nicio zi salariile la CFR Călători, cu riscul de a nu mai plăti nimic altceva şi că CFR Călători va continua să funcţiona şi nu se va opri din propria iniţiativă, transmite News.ro.

”În primul rând, nu va intra în faliment CFR Călători, nu va opri traficul. Dacă se citea foarte atent materialul, spunea că există posibilitatea de a intra în incapacitate de plată, nu s-a spus chiar că va intra sau nu va mai intra. De unde a plecat acest material? Cu o zi înainte sau două zile înainte am primit o notificare de la furnizorul de motorină la care avem o datorie de aproape 100 de milioane de lei, că nu ni se va mai livra motorina. În condiţiile acestea singura variantă de a circula pe diesel nu prea mai aveam. De asta am spus că există posibilitatea de a se opri şi o parte din trafic. Nu s-a oprit deocamdată, dar riscul există în continuare şi acum trebuie să ajung de unde am ajuns la acest risc de a intra în incapacitate de plată”, a declarat Traian Preoteasa, joi, într-o conferinţă de presă, referindu-se la documentul privind situaţia companiei transmis mai ultor instituţii implicate şi devenit public.

El a precizat că Autoritatea de Reformă Feroviară trebuia să înainteze CFR Călători, încă de la începutul anului, un act adiţional cu compensaţia unitară indexată cu rata inflaţiei.

”Ni s-a alocat prin bugetul de stat, cred că prin luna februarie s-a promulgat, 2.135.000.000 nu au fost la nivel de execuţiei, dar eram mulţumit cu această cifră. Numai că bugetul de venituri şi cheltuieli se face în concordanţă cu o filă de buget emisă de Autoritatea de Reformă Feroviară. Deci asta a fost în luna februarie. Imediat după emiterea legii bugetului de stat, Autoritatea de Reformă Feroviară trebuia să înainteze un act adiţional cu compensaţia unitară pentru fiecare operator feroviar de călători. Anul trecut compensaţia unitară era în valoare de 44,73 şi am căzut de comun acord ca anul acesta să avem o compensaţie indexată cu rata inflaţiei şi s-a ajuns la 47,4 de lei. Mi s-a dat o hârtie sub semnătura preşedintului ARF că asta e suma pe care să formăm bugetul nostru de venituri şi cheltuieli şi l-am făcut”, a explicat directorul CFR Călători.

El a adăugat că acel act adiţional nu a intrat în vigoare, iar compensaţia acordată este la nivelul anului 2022.

”Nici în ziua de astăzi nu avem semnat acest adiţional pe 47 de lei, ci se plăteşte o compensaţie unitară de 33 de lei. 33 de lei a fost în anul 2022 compensaţia unitară. De atunci, energia electrică şi motorina aproape s-au dublat, a intrat în aplicare legea statutului ferroviar care ne obligă să ducem salariile angajaţilor CFR, în funcţie de salariul minim pe economie indexat cu indici din lege. Deci tot ce vă spun acum că sunt cheltuieli, sunt cheltuieli obligatorii prin lege”, a afirmat Traian Preoteasa.

El a prezentat şi care sunt cheltuielile lunare ale CFR Călători.

”Lunar, CFR Călători are următoarele cheltuieli: către taxa de utilizare a infrastructurii, către CFR S.A., de unde colegii de la CFR S.A îşi plătesc salariile, 60 de milioane de lei. ANAF-ul, plătim 80 de milioane de lei, energie – 40 de milioane de lei, salariile nete – 80 de milioane, motorină – 30 de milioane. Mai sunt alte datorii, total 365 de milioane pe lună sunt cheltuielile CFR Călători care trebuie acoperite din vânzarea de bilete şi din compensaţia care ne-o asigură ARF-ul. Din nefericire, la nivelul compensaţiei de 33 de lei, suma care le vine de la ARF este de 135 de milioane”, a precizat directorul CFR Călători.

El susţine că există un risc de intrare în incapacitate de plată a companiei pe care o conduce.

”Dacă ARF-ul nu va semna acel adiţional în care să ajungem la 47,4 compensaţia unitară şi va continua cu acest 33, da, există foarte mare risc de a intra în incapacitate de plată tocmai pentru că furnizorii nu vor mai livra. Eu sper să nu se întâmple. Noi am depus toată documentaţia necesară, absolut tot ce ne-a solicitat ARF-ul, să dovedim tot ce au crezut dânşii că nu este adevărat. Am fost acuzaţi că avem trei şefi de tren sau trei conductori, că e o risipă fantastică la CFR Călători. Nu ştiu de unde a luat ARF-ul aceste cifre şi aceste date, nu ne-a consultat, dar, în schimb întârzie punerea în aplicarea a actului adiţional”, a mai transmis Preoteasa.

El a menţionat că această compensaţie asigură la CFR Călători 55% din costuri, în timp ce la operatori privaţi ajunge la 80% din costuri.

”În ceea priveşte calculul compensaţiei în biletul de transport, vreau să fac precizarea că, la acest moment, la CFR Călători, compensaţia asigură 55% din costuri. La operatorii privaţi, compensaţia şi sunt datele ARF-ului, atinge 80% din costuri. Deci nu putem fi acuzaţi, cum am înţeles, că a făcut ARF-ul că trebuie să ducem cheltuielile la nivelul privatului, că atunci trebuie să mai dea nişte bani”, a mai explicat directorul general al CFR Călători.

El a mai declarat că CFR Călători are nevoie de bani pentru a funcţiona.

”Am înţeles că se vrea o nouă reformă la calea ferată. O aşteptăm de 20 de ani. Dar înainte de reformă, avem nevoie de bani ca să funcţionăm, ca să ne dezvoltăm. Dacă nu se va înţelege… şi nu noi vom opri traficul. Este suficient ca electrificarea să-mi restricţioneze accesul pentru că m datorie de 100 de milioane de lei. Este suficient ca infrastructura să-mi restricţioneze traficul pe infrastructură pentru că am datorii de 100 de milioane de lei. Este suficient ca să mi se restricţioneze achiziţia de motorină că am datorii de 100 de milioane de lei. Şi s-a oprit singur, nu trebuie să-l oprim noi”, a mai declarat Traian Preoteasa.

El consideră că sunt trei variante la CFR Călători pentru ca activitatea să continue în condiţii bune.

”Există trei variante de activitate la CFR Călători: se plăteşte compensaţia la nivel şi ţinem trenurile conform contractului de servicii, nu ni se dă compensaţia şi creştem preţul biletelor până la nivelul de acoperire a cheltuielilor, reducem numărul de trenuri la nivelul compensaţiei. Să ni se spună care variantă va fi acceptată şi o aplicăm pe fiecare. Dar nu voi da niciodată om afară până nu am clar situaţia făcută la zi. Nu voi întârzia nicio zi salariile la CFR Călători, cu riscul de a nu mai plăti nimic altceva. Deci CFR Călători va fi plătit la zi, va funcţiona şi nu va opri din iniţiativă proprie”, a mai afirmat Traian Preoteasa.