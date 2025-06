Bloggerii militari ruşi s-au speriat de o nouă catastrofă: dezintegarea unei rachete Oreşnik, după ce o strălucire ciudată a fost observată pe cerul Kazahstanului – VIDEO

Cerul Kazahstanului, deja întunecat în seara de joi, s-a luminat brusc cu reflexii aurii şi dungi de lumină, ca o ploaie fină de meteoriţi. A fost o privelişte magnifică, dar şi puţin îngrijorătoare, care s-a răspândit imediat pe reţelele sociale. Iar câţiva bloggeri militari ruşi, furioşi şi deconcertaţi după atacul ucrainean asupra bombardierelor strategice Tupolev, în urma operaţiunii „Pânza de păianjen”, s-au speriat şi au crezut că ar putea fi vorba despre o nouă catastrofă, iar prima umilinţă ar fi urmată de o a doua – cea a eşecului lamentabil al răspunsului rusesc, scrie ziarul Le Figaro, citat de News.ro.

Teama lor a fost că o rachetă balistică cu rază intermediară de acţiune „Oreşnik” – un posibil şi aşteptat răspuns la îndrăzneţul atac ucrainean – s-ar fi dezintegrat la altitudine după ce a fi fost lansată de pe cosmodromul Kasputin Iar din regiunea rusă Astrahan, de la graniţa cu Kazahstanul. Teribila armă rusă a fost dezvăluită prima dată în plină zi în noiembrie anul trecut, când a fost folosită într-un atac năpraznic împotriva oraşului Dnipro.

Cu toate acestea, cerul Kazahstanului nu a fost o victimă colaterală a războiului din Ucraina. Ministerul kazah al Apărării s-a grăbit să anunţe că nu a observat nicio încălcare a spaţiului său aerian

„Acest fenomen seamănă cu resturile unei nave spaţiale care intră în atmosferă sau cu un flux de meteori. În general, ard în straturile dense ale atmosferei înainte de a ajunge la suprafaţa Pământului”, se arată în comunicatul publicat pe Telegram, care îndemna cetăţenii „să rămână calmi şi să nu răspândească informaţii false”.

