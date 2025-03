Primul poligon de mobilitate pentru nevăzători din ţară, construit la Oradea de românii din Danemarca

Asociaţia Nevăzătorilor Bihor va construi şi inaugura, până la Sărbătorile Pascale, primul poligon de mobilitate din ţară pentru nevăzători, anume pentru utilizarea bastonului alb, ce va fi realizat datorită unei acţiuni caritabile organizată, în 8 martie, în oraşul Aarhus, din Danemarca, când peste 100 de români stabiliţi în această ţară au donat în total 9.000 de euro pentru acest proiect, transmite Agerpres.

„Vom amenaja primul poligon de mobilitate din ţară, unde nevăzătorii să poată să înveţe primele mişcări cu bastonul alb, după un model pe care l-am văzut în Norvegia, la un centru de reabilitare pentru nevăzători. Va fi un traseu cu o lungime de 150 metri, cu alei cu diverse texturi – beton, pietriş, dale etc., şi delimitări, pe linie dreaptă, pe linie curbă, cu colţuri, care să ajute nevăzătorul să înţeleagă mai bine cum să-şi ia repere şi să prindă efectiv curaj să facă primii paşi cu bastonul, singur”, a declarat, miercuri, pentru AGERPRES, preşedintele Asociaţiei Nevăzătorilor Bihor, psihopedagogul Mihai Merca, formator de orientare şi mobilitate.

Poligonul de mobilitate va fi amenajat la Centrul multifuncţional pentru nevăzători, în curtea unui imobil primit în noiembrie 2024 de la Primăria Oradea, situat pe strada Matei Corvin nr. 231. Asociaţia a reuşit să amenajeze minimal interiorul şi să cureţe spaţiile exterioare, iar pentru poligon au solicitat sprijinul asociaţiei Dansk-Rumaensk Kulturel og Humanitaer Hjaelp (Ajutor cultural şi umanitar danez-român), al cărei preşedinte este românca Emanuela Surdu.

Prin implicarea acesteia şi a colegelor sale din asociaţie – Oana Maria Dinu, Călina Pop, Marinela Delca, Ana Maria Bucner, românce stabilite în Danemarca -, a fost realizat evenimentul caritabil „Ziua femeii altfel”, cu specific românesc, pentru comunitatea de români din această ţară. Scopul declarat a fost strângerea de fonduri pentru Asociaţia Nevăzătorilor din România, filiala Bihor. Au participat peste o sută 100 de români, unii sosind şi de la 400 km distanţă.

Finanţarea obţinută din donaţii va fi suficientă pentru acest proiect, afirmă Merca, dând posibilitatea să se amenajeze şi un foişor pentru activităţile în aer liber ale nevăzătorilor.

„Proiectul poligonului nu este atât de complex, dar are utilitate foarte mare, fiind ceva simplu, dar foarte util. Din discuţiile pe care le avem cu firma care execută amenajarea ar trebui să ne încadrăm în costurile cu materiale, cu manoperă, cu tot. Sperăm ca înainte de Paşti să fie gata”, a afirmat Mihai Merca.

Ca formator în orientare şi mobilitate, specializare obţinută în anul 2022 în Norvegia, Mihai Merca se ocupă personal de instruirea nevăzătorilor.

„Înainte să ies cu ei pe stradă este foarte important ca ei să aibă curaj să facă pasul corect; mulţi au mersul destul de afectat, ţinându-se în permanenţă de un însoţitor. Ei trebuie să prindă curaj să facă paşi singuri şi avem nevoie de un spaţiu sigur în care să facem treaba asta. Până acum, o făceam în spatele blocului de pe bulevardul Dacia 32, unde era sediul asociaţiei, pe trotuare, printre maşini, cum puteam şi apoi ieşeam pe bulevard, să se obişnuiască cu gălăgia şi cu tot”, a precizat Merca.

Asociaţia Nevăzătorilor Bihor are în jur de 1.100 membri, dintr-un total de circa 2.000 de nevăzători din judeţ. Beneficiari vor fi, în primul rând, nevăzătorii bihoreni, dar preşedintele asociaţiei a menţionat că sunt deschişi la colaborare şi vor deservi, la nevoie şi la solicitare, şi nevăzători din alte judeţe.

„Noi am mai avut activităţi la care au venit nevăzători din Cluj, Arad, din Iaşi, Braşov şi chiar Bucureşti. În 2022, după stagiul de pregătire din Norvegia, am format primii 14 instructori de orientare şi mobilitate din ţară, ulterior, am instruit mai mulţi nevăzători să utilizeze bastonul alb. Eu folosesc zi de zi bastonul alb ca să mă deplasez şi neavând în ţară specialişti, prin intermediul unui proiect, am ajuns în Norvegia, pentru specializare”, a spus Merca.

La evenimentul din oraşul Aarhus a fost prezentă o delegaţie formată din preşedintele Mihai Merca şi Cristina Cociuba, coordonator foundraising, care a încântat publicul român cu un recital muzical. Ambasada României în Danemarca a fost reprezentată prin ambasadorul Anton Niculescu.

„Suntem recunoscători şi le mulţumim atât organizatorilor, cât şi tuturor oamenilor care s-au implicat donând bani, servicii sau produse care au fost scoase la licitaţie, reuşind astfel să se strângă în jur de 69.000 DKK, echivalentul a aproximativ 9.000 de euro. Mii de mulţumiri!” a transmis Mihai Merca.