Biden, retras de către Prima Doamnă de la un eveniment de Ziua Z în Franţa / Mișcarea a provocat nedumeriri pe reţele de socializare

Prima Doamnă Jill Biden l-a retras pe preşedintele american Joe Biden de la un eveniment în timpul ceremoniilor de marcare a 80 de ani de la Debarcarea din Normandia, joi, în Franţa, o retragere care a provocat reacţii de nedumirire pe reţele de socializare, relatează Daily Express, transmite News.ro.

La această comemorare a 80 de ani de la invazia de către Aliaţi a Franţei ocupate de nazişti au luat parte lideri şi demnitari din întreaga lume, inclusiv şeful statului francez Emmanuel Macron.

Joe Biden highlights in Normandy on the 80th anniversary of D-Day:

– Sits in an invisible chair

– Forgets where his seat is

– Talks about how many Russians died in Ukraine

– Gets pulled away by Docta Jill as Macron greets D-Day veterans. pic.twitter.com/sWFsYpt1o5

— Greg Price (@greg_price11) June 6, 2024

”Jill Biden tocmai l-a retras pe Joe de la evenimentul din Normandia. Macron a rămas cu vetranii. Ce se întâmplă?”, a scris pe X un ofiţer veteran din cadrul serviciilor de informaţii ale Marinei americane (US Navy) Jack Poso.

Preşedintele american a părut dezorientat joi şi i-a cerut asistenţa lui Macron.

Lideri din întreaga lume s-au adunat la comemorarea de la Colleville-sur-Mer, unde forţele americane au suferit pierderi substanţiale la 6 iunie 1944, un omagiu adus celei mai mari invazii pe mare din istorie.

Preşedintele francez l-a ghidat îndeaproape pe omologul său american în timp ce urcau împreună pe scenă. În timp ce Macron s-a oprit să salute participanţi, Biden a părut confuz, s-a uitat în stânga şi-n dreapta, ca şi cum nu ar fi şiut unde se afla, scrie ziarul britanic.

La un moment dat, Macron l-a privit pe Biden şi i-a făct un semn ridicându-şi degetul opozabil, aparent îngrijorat de starea omologului său.

În timpul cântării imnurilor Franţei şi Statelor Unite, Macron l-a urmărit atent pe Biden, care şi-a scos ochelarii de soare şi s-a mai relaxat.

Invazia aliaţilor, care a început la 6 iunie 1944, a condus la înfrângerea naziştilor şi sfârşitul războiului.

Asaltul a început cu bombardarea de către avioane aliate a poziţiilor germane în Normandia, urmată de aproximativ 1.200 de avioane cu trupe aeropurtate.

În zori, forţele Aliate au început să bombardeze poziţii germane pe coastă. La scurt timp după aceea, nave au început să debarcheze trupe pe cinci plaje, cu numele de cod Utah, Omaha, Gold, Juno şi Sword.

Până la sfârşitul acelei zile, aproape 160.000 de militari au debarcat în Normandia şi au înregistrat mii de pierderi.

