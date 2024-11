VIDEO Bernadette Szocs, în premieră în sferturile Turneului Campionilor la tenis de masă

Bernadette Szocs s-a calificat, miercuri, în premieră, în sferturile de finală ale Turneului Campionilor la tenis de masă (WTT Finals).

Sportiva din România a învins-o pe japoneza Hina Hayata, a patra favorită, cu scorul de 3-1 (12-10, 11-7, 6-11, 11-6), la Kitakyushu, în Japonia.

Bernadette a triumfat la capătul unei partide care a durat 34 de minute. Hina Hayata este ocupantă a locului cinci mondial.

Bernie fends off the competition 💪 Kicking her #WTTFinals campaign off with her maiden win over Hina Hayata, Bernadette Szocs takes a spot in the #WTTFukuoka Quarterfinals for the first time 👏 #TableTennis pic.twitter.com/bglt9fGMan — World Table Tennis (@WTTGlobal) November 20, 2024

„Sunt fericită, pentru că am câștigat cu Hina Hayata. Am jucat de multe ori cu ea și am reușit să o înving acum. Am avut încredere, am spus că voi da tot ce am mai bun, iar într-un final am câștigat cu ea. Vreau să continui să joc precum azi.

Nu este ușor să joci în Japonia contra sportivelor japoneze, dar eu sunt fericită că sunt aici și vreau doar să mă bucur de joc. Sunt fericită pentru prestația de azi și vreau să continui” – Bernadette Szocs, după meci, citată de Federația Română de Tenis de Masă.

Aflată pe locul 17 în clasamentul mondial, Szocs (29 de ani) este legitimată la CSA Steaua.

În sferturi, pentru Bernadette va urma duelul cu o altă reprezentantă a Japoniei: învingătoarea din meciul Mima Ito (locul 10 mondial) vs Satsuki Odo (locul 8 mondial).

La Turneul Campionilor, competiție care încheie sezonul competițional, iau parte cei mai buni 16 jucători ai lumii la simplu (feminin și masculin), alături de cele mai bune opt echipe de la feminin și masculin.

Reamintim că Europa are doar două reprezentante: Sofia Polcanova (Austria – locul 14 mondial) și Bernadette Szocs (România – locul 17 mondial).

Miza financiară de la Turneul Campionilor

Participare: $ 12,500 / 100 de puncte

Sferturi: $ 18,000 / 265 de puncte

Semifinale: $ 25,500 / 525 de puncte

Finalist / Finalistă: $ 33,000 / 1050 de puncte

Câștigător / câștigătoare: $ 40,000 / 1500 de puncte.

