Benjamin Netanyahu a făcut presiuni pentru a-l numi consul onorific în România pe confidentul și medicul său personal, Zvi Berkowitz (Haaretz)

Benjamin Netanyahu a făcut presiuni pentru a-l numi consul onorific în România pe confidentul și medicul său personal, Zvi Berkowitz, transmite publicația israeliană Haaretz.

Ministrul israelian de Externe, Eli Cohen, a condus o manevră diplomatică complicată de război, împreună cu oficiali ai guvernului român, pentru a-i acorda titlul de consul onorific al României medicului de familie al lui Netanyahu, Zvi Berkowitz, notează publicația citată.

În rolul său, Berkowitz „este cu adevărat persoana cea mai apropiată de Benjamin și Sara Netanyahu”, a declarat un fost consilier media al familiei în timpul mărturiei sale în procesul de corupție al premierului, afirmând că aceștia petrec ore și ore întregi singuri.

Medicul a deținut în trecut titlul de consul onorific, înainte ca acesta să fie revocat ulterior „fără niciun motiv sau explicație”, potrivit acestuia. Berkowitz a declarat pentru Haaretz că, înainte de a fi repus în funcție, Cohen i-a trimis un SMS în care îi spunea „se va întâmpla”. O sursă familiarizată cu situația a declarat că este foarte neobișnuit ca un ministru de externe să se implice într-o astfel de chestiune.

Un consul onorific este ales de țara pe care o reprezintă, în acest caz, România. Acesta trebuie să conducă un birou în zona în care locuiește, să organizeze recepții și să se ocupe de afacerile cetățenilor țării respective. Titlul este considerat un simbol de statut râvnit care deschide uși, cu beneficii, cum ar fi o plăcuță de înmatriculare diplomatică, explică Haaretz.

În ultimii ani, și până la preluarea mandatului de către Cohen, reglementările Ministerului de Externe limitau numărul de consuli onorifici pe țară la doi, fiecare într-o regiune diferită a Israelului. Ministrul a insistat să crească cota de consuli pe țară la trei, contrazicând poziția personalului său, care credea că această creștere este inutilă și dăunătoare.

În cadrul unor discuții interne, personalul lui Cohen a declarat că nu există nicio justificare pentru umflarea acestor numiri într-o țară atât de mică, menționând că unii consuli onorifici au abuzat de pozițiile lor și chiar s-au implicat în activități infracționale în trecut. „Este o decizie derutantă”, a declarat o sursă familiarizată cu schimbarea de politică, „poate că Cohen a identificat potențialul de a obține recompense”.

În urma unei discuții cu Cohen, ministrul român de externe i-a trimis acestuia o scrisoare de mulțumire pentru că a permis un al treilea consul onorific al României în Israel, afirmând că acest lucru va consolida legăturile culturale și economice dintre cele două țări. De asemenea, el a semnalat că Berkowitz a fost alegerea dorită de România pentru cel de-al treilea consul, care va funcționa la Eilat.

În urma acestui schimb, oamenii lui Cohen au început procesul de numire a lui Berkowitz, care a necesitat aprobarea unui comitet condus de Gil Haskel, șeful protocolului de stat al Israelului. Haskel s-a opus numirii, invocând faptul că Berkowitz este menit să lucreze ca consul din Eilat, dar în prezent locuiește în Ierusalim.

De fapt, Haaretz a aflat că reședința sa din Ierusalim poartă încă un semn care îl declară consul onorific, în ciuda faptului că acest titlu a fost revocat anterior. Itamar Eichner, de la Ynet, a mai relatat că Berkowitz a continuat să folosească o plăcuță de înmatriculare diplomatică și să se prezinte ca consul după ce i-a fost retrasă numirea.

Cu toate acestea, Cohen a insistat și a acordat numirii o atenție neobișnuită pentru ceea ce este un rol simbolic, întrebând în mod repetat personalul ministerului de externe de ce nu a fost rezolvată problema. Oamenii săi au exercitat presiuni asupra angajaților ministerului, directorul general al Ministerului de Externe, Ronen Levi, jucând și el un rol.

În încercarea de a legitima numirea lui Berkowitz în funcția de consul în Eilat, biroul lui Cohen a prezentat oficialilor Ministerului de Externe o chitanță pentru impozitele municipale pe proprietate pe care Berkowitz le-a plătit pentru un apartament de vacanță pe care îl deține într-un hotel din oraș.

În acel moment, potrivit unei surse străine, Haskel l-a contactat pe ambasadorul român în Israel și i-a spus că, dacă guvernul de la București este atât de interesat de numirea lui Berkowitz, guvernul însuși poate să se asigure că acesta rămâne în Eilat.

Afacerea a fost rezolvată când „ambasada României a dat Ministerului de Externe un acord semnat, conform căruia Berkowitz va rămâne frecvent în Eilat”, a declarat sursa pentru Haaretz.

După izbucnirea războiului, oamenii lui Cohen au căutat să se asigure că numirea nu va fi amânată, iar mai târziu, în octombrie, medicul premierului a venit la biroul Ministerului de Externe pentru a primi scrisoarea de numire, semnată de președintele Isaac Herzog.

Vorbind cu Haaretz, Berkowitz a explicat că „m-am născut în România și am legături cu cele mai înalte eșaloane ale guvernului român; am fost consilier onorific al ultimilor prim-miniștri și sunt rezident de onoare la București și Iași”.

„În urmă cu câțiva ani, românii mi-au oferit un consulat onorific”, a declarat Berkowitz, adăugând că a contribuit la consolidarea legăturilor dintre cele două țări. „Anul trecut, fără niciun motiv sau explicație, am fost notificat de încetarea numirii mele.”

Berkowitz a declarat că rezilierea sa l-a „rănit” și i-a jignit pe premierul român și pe șeful Parlamentului român. Potrivit lui Berkowitz, în urma presiunilor politice din partea românilor de a numi un alt consul și a unei convorbiri telefonice între ministrul român de externe și Cohen, „mi s-a redat titlul”.

„În iunie, am primit mesajul de la români că am fost numit, dar că se întârzie la Ministerul israelian de Externe. La un moment dat, Eli Cohen mi-a trimis un [text] în care îmi spunea că a vorbit cu ministrul român de Externe și că totul se va rezolva”, a spus Berkowitz.

În ceea ce privește problema reședinței sale din Eilat, Berkowitz a spus că se află în Eilat de una sau două ori pe lună. „Mulți consuli nu locuiesc în zona pe care o reprezintă, sunt zeci de consuli. Credeți că există un consul care locuiește în Eilat? Cel puțin eu am un apartament acolo, pentru care plătesc taxe municipale și facturi la utilități”, a spus el.

În ciuda evaluării lui Berkowitz, o anchetă a Haaretz a arătat că marea majoritate a consulilor din Eilat sunt rezidenți ai orașului sau lucrează acolo. Berkowitz a declarat: „În prezent, nu există muncă în Eilat, dar după război vor fi multe întâlniri privind cooperarea economică”.

El a adăugat: „Este adevărat că am lăsat semnul la intrarea în casa mea [din Ierusalim]”, după ce i-a fost revocat titlul, „dar asta nu înseamnă că consulatul este acolo, ci doar că locuiesc acolo, ca și cum cineva ar scrie pe un semn că este profesor de biologie. Eu nu conduc întâlniri acolo”. În legătură cu plăcuțele de înmatriculare diplomatice care au rămas pe mașina sa, Berkowitz a spus că le-a păstrat până când și-a schimbat mașina.

Biroul ministrului de Externe a răspuns la întrebările privind numirea lui Berkowitz, spunând că ceea ce s-a întâmplat în acest caz a urmat protocolul obișnuit. „Statul Israel, Ministerul de Externe, ministrul de externe și șeful protocolului de stat nu stabilesc pe cine să numească consul onorific pentru orice țară din lume, ci doar aprobă numirea de către un comitet profesional”. Biroul lui Cohen a adăugat că, de asemenea, nu alege din ce oraș israelian un consul își conduce afacerile.