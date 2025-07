Ben Healy câștigă a 6-a etapă din Turul Franței după un raid solo de 40 de km / Van der Poel preia tricoul galben

Ciclistul irlandez Ben Healy (EF Education-EasyPost) a câștigat, joi, etapa cu numărul 6 din Turul Franței, Bayeux – Vire Normande (201.5 km), una accidentată, după ce a reușit un raid solo de 40 de km.

Mathieu Van der Poel (Alpecin-Deceuninck), aflat în evadarea zilei, a recâștigat tricoul galben de la Tadej Pogacar (UAE Team-Emirates), având o secundă avans în clasament.

Component al unei evadări care s-a format greu, explozivul rutier de la EF Education-EasyPost și-a lăsat în urmă colegii de fugă cu 41 km înainte de sosire. Deși are o statură modestă, Healy (24 de ani), unul dintre primii atacanți ai zilei, nu a cedat nicio clipă și i-a devansat pe Quinn Simmons (locul 2) și Michael Storer (locul 3) cu 2 minute și 43 de secunde.

🤩 It was a tough last kilometre for Ben Healy! But the Irishman was able to savour a superb victory!

🤩 Qu’il était dur ce dernier km pour Ben Healy ! Mais l’Irlandais a pu savourer une superbe victoire !#TDF2025 pic.twitter.com/7GfwZkRuVd

— Tour de France™ (@LeTour) July 10, 2025