BBC își cere scuze pentru că a transmis acuzații neverificate ale Hamas

British Broadcasting Corporation (BBC) și-a cerut scuze pentru că a difuzat în direct afirmații neverificate ale Hamas privind presupusele „execuții extrajudiciare” ale civililor din Gaza de către Forțele de Apărare Israeliene (FDI), scrie publicația i24news.

Într-o declarație publică, BBC a recunoscut că nu s-au depus eforturi suficiente pentru a verifica acuratețea afirmațiilor Hamas.

Postul de televiziune a difuzat informații provenite dintr-o notă a Agenției France-Presse (AFP), care susținea că Hamas a adunat dovezi care indică faptul că 137 de palestinieni ar fi fost executați de către FDI de la începutul ofensivei israeliene în Gaza. Cu toate acestea, AFP a indicat, de asemenea, incapacitatea sa de a verifica în mod independent aceste afirmații.

Recunoscându-și greșeala, BBC a declarat: „În emisiunea noastră, am relatat acuzația Hamas la adresa IDF că ar fi efectuat execuții extrajudiciare în Gaza. În timp ce am prezentat răspunsul FDI, subliniind reputația Hamas pentru falsuri (…) nu am reușit să căutăm în mod adecvat dovezi care să susțină sau să respingă acuzațiile transmise. Ne cerem scuze pentru această omisiune”.

Aceste scuze recente urmează unor cazuri anterioare în care BBC s-a confruntat cu critici pentru că ar fi prezentat informații tendențioase împotriva Israelului și ar fi difuzat informații neverificate de la Hamas. Într-un incident similar, în noiembrie anul trecut, BBC a retras un reportaj fals care susținea că soldații FDI au îndreptat armele spre personalul medical de la spitalul Al-Shifa din Gaza.

Faptul că BBC a difuzat afirmații neverificate de la Hamas a alimentat îngrijorările legate de integritatea și obiectivitatea jurnalistică. Criticii au acuzat radiodifuzorul că perpetuează o prejudecată anti-israeliană și că nu a exercitat diligența necesară pentru a verifica informațiile sensibile înainte de difuzare.