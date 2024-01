„Bătrânii” din NBA continuă să facă spectacol: LeBron James a câştigat meciul nebun cu Stephen Curry. 289 de puncte s-au înscris în duelul Lakers – Warrios

LeBron James şi Los Angeles Lakers au învins, scor 145-144, echipa Golden State Warriors a lui Stephen Curry, într-un duel de excepţie între cele două vedete din NBA, decis, sâmbătă, după două reprize de prelungiri, transmite News.ro.

Faptul că este cel mai în vârstă jucător din NBA, la 39 de ani, pare să nu aibă niciun efect asupra lui. În orice caz, împotriva lui Golden State, James a făcut un meci remarcabil: 36 de puncte, 20 de recuperări şi 12 pase în 48 de minute pe parchet. Adversar i-a fost o altă legendă a baschetului, Curry, 35 de ani, care a terminat meciul cu 46 de puncte şi şapte pase decisive.

„Acest duel este ceva de care îmi voi aminti când nu voi mai juca şi mă voi putea uita în urmă cu nepoţii mei şi voi putea spune că am jucat împotriva unuia dintre cei mai buni jucători din istoria baschetului”, a declarat James, după meci.

„Steph a venit la mine după meci şi m-a întrebat: Cum se face că întâlnirile acestea devin din ce în ce mai bune?”, a adăugat LeBron James.

„The respect factor there, off the charts.”

Steph (46p), LeBron (36p, 20r, 12a, W) embrace after yet another special battle.#NBARivalsWeek pic.twitter.com/fJhOvTF0Qp — NBA (@NBA) January 28, 2024