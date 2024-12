Bancherii se aşteaptă ca piaţa europeană de oferte publice inițiale să îşi continue revenirea în 2025

Piaţa de oferte publice iniţiale din Europa ar urma să îşi continue revenirea în 2025, în pofida ameninţărilor din partea tensiunilor comerciale şi a turbulenţelor politice, susţin bancherii consultaţi de agenția de știri Bloomberg, citată de Agerpres.

Oferta publică inițială este o primă fază a listării la bursă, fiind urmată de admiterea efectivă la tranzacționare a acțiunilor companiei emitente.

În acest an, pe bursele europene au fost strânse mai mult de 19 miliarde de dolari în urma ofertelor publice iniţiale, o creştere de peste 30% comparativ cu volumul din 2023. Totuşi este vorba de o sumă inferioară mediilor istorice, inclusiv vârfului din perioada pandemiei şi a deceniului precedent.

Bancherii sunt optimişti că acest trend pozitiv va continua, iar listările la bursă aşteptate să aibă loc la începutul lui 2025, precum HBX Group în Spania şi Stada Arzneimittel AG în Germania, ar urma să deschidă drumul pentru alte IPO-uri care vor avea loc la finele lui 2025 şi începutul lui 2026.

„Nu este nicio îndoială că, anul viitor, IPO-urile vor trebui să facă faţă unui context macroeconomic dificil, dar cu toate acestea nevoia vânzătorilor, în special a celor de private equity, de a recicla capitalul va depăşi orice altceva”, spune Lawrence Jamieson, director de pieţe de capital pentru Europa, Orientul Mijociu şi Africa la Barclays Plc.

Fondurile de buyout sau cele de tip venture capital stau în prezent pe fonduri de ordinul miilor de miliarde de dolari. Creşterea bruscă a costurilor cu împrumuturile, după pandemia de Covid-19, a dus la prăbuşirea evaluărilor astfel că investitorii care au participat la IPO-urile din era banilor ieftini au înregistrat pierderi semnificative. Acum aceste fonduri privesc în mod favorabil ideea unor IPO-uri care să le permită să deblocheze lichidităţi într-un moment în care dobânzile încep să scadă şi acţiunile ating maxime istorice.

„Motivul pentru care nu am văzut mai multe IPO-uri în acest an este acela că ambele părţi, emitenţii şi investitorii, au fost puţin reticenţi. Cred că începem să vedem o apropiere a punctelor de vedere”, spune Richard Cormack, director pentru pieţele de capital din EMEA la Goldman Sachs Group Inc.

Mai multe firme care intenţionau să deruleze un IPO în acest an au fost nevoite să îşi amâne planurile pentru 2025, citând incertitudinea existentă înaintea alegerilor prezidenţiale din SUA. Printre riscurile care planează asupra perspectivelor din 2025 se numără ameninţarea preşedintelui ales Donald Trump de a impune tarife vamale la produsele importate în SUA. Astfel de măsuri ar putea afecta acţiunile europene, într-un moment în care există turbulenţe politice în Franţa şi Germania, principalele economii din regiune.

Pe de altă parte, bancherii speră că diferenţa mare de evaluare între acţiunile americane şi cele europene îi va încuraja pe investitorii spre piaţa europeană de IPO-uri, în timp ce politicile potenţial inflaţioniste ale lui Trump ar putea crea un scenariu în care dobânzile vor scădea mai rapid în Europa.

Pe lângă tranzacţiile sprijinite de fondurile de equity, companiile europene care sunt presate să îşi eficientizeze operaţiunile şi să deblocheze valoare pentru acţiuni ar urma să fie un motiv pentru noi IPO-uri în 2025. De exemplu, grupul german Continental AG este presat să se separe de afacerile sale din domeniul componentelor auto în timp ce grupul suedez Embracer Group AB intenţionează să se separe de divizia sa Asmodee Group AB.

De asemenea, piaţa europeană de IPO-uri a fost dominată de tranzacţii mari, în condiţiile în care aproape 70% din fondurile strânse în acest an au venit de la oferte cu o valoare de peste 500 milioane de dolari. Bancherii sunt încrezători că anul viitor se vor deschide porţile şi pentru companiile de talie medie.