Balonul de Aur Rodri, despre partidele jucate de Manchester City în absența lui: „Nu trăiesc meciurile bine ca spectator”

Balonul de Aur Rodri, unul din mijlocașii de bază ai lui Manchester City, respectiv ai lui Pep Guardiola din ultimele sezoane, a declarat cu ocazia prezenței sale la Super Bowl că nu trăiește bine meciurile „cetățenilor” ca spectator.

Reintegrat pe lista lui Manchester City pentru faza eliminatorie a Ligii Campionilor, mijlocașul ar putea reveni totuși înainte de finalul sezonului, spre marea bucurie a antrenorului său, Pep Guardiola. Spaniolul lipsește echipei în acest an, iar City ar avea mare nevoie de ajutorul său în linia de mijloc.

Între timp, Rodri profită de perioada sa de recuperare pentru a descoperi alte evenimente sportive. Duminică, el s-a aflat în New Orleans pentru a asista la cel de-al 59-lea Super Bowl, câștigat de Philadelphia Eagles în fața celor de la Kansas City Chiefs (40-22). Cu această ocazie, el a vorbit despre această perioadă departe de teren și de colegii săi, recunoscând că nu este întotdeauna ușor de gestionat.

„Face parte din viață. Știm că suntem expuși la astfel de lucruri, la accidentări”, a declarat spaniolul la microfonul Sky Sports, citată de L’Equipe. „Sunt un om foarte pozitiv, iau lucrurile așa cum vin și îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru tot. În astfel de momente, trebuie să încerci să rămâi pozitiv și să faci lucruri pe care nu ai obiceiul să le faci, cum ar fi să vii la Super Bowl, să petreci timp cu familia sau să lucrezi alte părți ale corpului pentru a reveni mai puternic.”

Rodri gives an update on his recovery from an ACL injury 🗣️pic.twitter.com/7jtU7ZPa6O

— Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) February 9, 2025