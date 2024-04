Băcănie cu produse specifice, cafenea și librărie, la Casa Maghiară din Timișoara: Foarte mulți timișoreni care trec în Ungaria se bucură că le pot găsi aici

Transformarea Casei Maghiare din Timișoara continuă cu deschiderea unui un magazin cu produse „Hungarikum”, marcă înregistrată acordată de Ministerul Agriculturii din Timișoara, anunță Agenția de presă Rador, care citează Radio Timișoara.

Băcănie cu produse specifice, cafenea și librărie, la Casa Maghiară din Timișoara. Casa Maghiară de pe bulevardul Revoluției din Timișoara a fost cunoscută, mulți ani, ca sediul ziarului Renașterea bănățeană. Imobilul a fost construit în 1930 după planurile arhitectului Laszlo Szekely, pentru comunitatea maghiară din oraş. În anul 2022, Asociația Bastionul a cumpărat clădirea cu ajutorul unei contribuții financiare de 3 milioane de euro, acordată de Guvernul Ungariei. Fațada a fost restaurată, s-au reamenajat și recompartimentat încăperile, însă mai e mult de lucru, spune consulul onorific al Ungariei la Timișoara, președintele Asociației Bastionul, Peter Tamas.

“Suntem deja fericiți că funcționează bine. Trebuie știut că, în Casa Maghiară, funcționează cel puțin zece organizații, UDMR, Ziarul maghiar, sunt activități culturale, literare, de dans, de gustări de vin. Deci trăim, dar renovăm încăpere cu încăpere. Acum o să terminăm sala de bal, anul acesta, este punctul central al Casei Maghiare. Vom face și anul viitor o sală unde vor fi posibile muzică populară, concerte de rock, o sală pentru 150 de persoane de la subsol. Permanent este de făcut ceva, pentru că sunt două clădiri mari. Sunt foarte fericit că am reușit cu renovarea fațadei. Cred că mulți timișoreni o văd și o apreciază”, spune Peter Tamas.

Produse din Ardeal și Ungaria – Magazinul cu produse „Hungarikum” cu poartă numele baronului Ambrozy, una dintre personalitățile timișorene care au contribuit financiar la construcția Casei Maghiare în anul 1930. Magazinul a fost amenajat în spațiul în care cândva se dădeau anunțurile pentru ziarul Renașterea bănățeană.

“Suntem foarte fericiți că am putut deschide, pentru că prima dată trebuia să renovăm totul. Acest a fost primul pas. Pe urmă, să ne uităm după produse din Ungaria, din Ardeal. Eu cred că am reușit să aducem o gamă foarte largă de produse, pretențioase, să spunem așa, puțin spre direcția exclusivistă. Avem o gamă foarte largă de produse, aproape 800. Eu sunt sigur că au lipsit, și asta nu numai pentru populația de limba maghiară, care, evident, cunoaște aceste produse ci pentru toți locuitorii timișoreni, pentru că foarte mulți trec în Ungaria, cumpără, au început să le cunoască și se bucură că le pot găsi aici”, mai spune Peter Tamas. O altă încăpere a fost amenajată ca librărie cu cărți, reviste și ziare în limba maghiară. Băcănia are și o cafenea, unde inventatorul Francesco Illy născut la Timișoara în 1892, este la el acasă.