Australianul Brett Robinson, ales preşedinte al World Rugby

Australianul Brett Robinson a fost ales, joi, preşedinte ale World Rugby, federaţia internaţională care gestionează destinele sportului cu balonul oval, transmite AFP, citat de Agerpres.

Robinson a câştigat duelul cu fostul internaţional francez Abdelatif Benazzi, cu 27 de voturi la 25. Având în vedere dificultăţile actuale ale rugbyului, în principal financiare, Robinson şi-a axat campania pe un joc mai spectaculos şi mai rapid.

În primul tur, Robinson a obţinut 22 de voturi, faţă de 21 ale lui Benazzi şi 9 obţinute de italianul Andrea Rinaldo.

Robinson îi succede englezului Bill Beaumont, care se afla în funcţie din 2016.

Australianul de 54 de ani a asigurat într-un comunicat al World Rugby că vrea să iniţieze „cultura necesară pentru a obţine rezultatele comerciale pentru un sport mondial modern”.

Dr. Brett Robinson lays out his commitments as World Rugby Chair pic.twitter.com/lxb7aDU0FU

— World Rugby (@WorldRugby) November 14, 2024