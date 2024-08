Atacul forțelor armate ucrainene asupra regiunii Kursk: Ce se întâmplă la granița ruso-ucraineană și de ce unii experți cred că este etapa inițială a unei operațiuni mai ample

Pe tot parcursul zilei de 6 august, informații fragmentate au relatat despre unități ucrainene care au trecut granița și au avansat adânc pe teritoriul regiunii ruse Kursk. La început, agravarea situației în zona de frontieră rusă a părut o încercare de rutină a unui grup de sabotaj și recunoaștere de a pătrunde în teritoriul inamic, așa cum s-a mai întâmplat deja în trecut, transmite serviciul în limba rusă al BBC. Dar, judecând după intensitatea luptelor, de data aceasta este mai grav. Ce se știe în acest moment?

Marți seara, regiunea Kursk a fost atacată de drone – guvernatorul interimar al regiunii, Alexei Smirnov, a declarat că 26 de drone de tip avion au fost doborâte deasupra regiunii. În aceeași noapte, centrul regional Sudzha, situat la 10 kilometri de granița ruso-ucraineană, a fost bombardat.

Iar dimineața, au început să sosească rapoarte despre o pătrundere a grupurilor armate în mai multe direcții și lupte în zona de frontieră.

Ceva similar s-a întâmplat în 2023, când luptători din formațiunile proxy ale Forțelor Armate Ucrainene – Corpul Voluntarilor Ruși și Legiunea Libertatea Rusiei (ambele declarate organizații teroriste în Rusia și interzise) – au efectuat raiduri pe teritoriul regiunilor Briansk, Kursk și Belgorod.

Martorii oculari au observat imediat că pătrunderea actuală nu era ca cele anterioare și au dat alarma. A fost observat un număr mare de grupuri de invazie, vehicule blindate și o coordonare clară a acțiunilor unităților care înaintau în direcții diferite.

Prima sursă oficială care a comentat informațiile despre invazie a fost șeful regiunii Kursk, declarând că „luptătorii serviciului de frontieră al FSB al Rusiei și ai Forțelor Armate ale Federației Ruse au împiedicat o străpungere a frontierei”.

The Russian MoD and several Russian telegram channels say that Ukraine has conducted an advance into Kursk oblast today, including with elements from Ukraine’s 22nd Mechanized Brigade and possibly Strykers from the 82nd Air Assault Brigade. https://t.co/BSvE2lTyQL … pic.twitter.com/ICvjMMOJlU

În același timp, bloggeri ruși pro-război au relatat despre luptele crâncene din regiunea Kursk.

„Potrivit datelor primare disponibile din mai multe surse, inamicul a reușit să aducă mai multe unități de vehicule blindate pe teritoriul nostru”, a scris canalul Telegram „Two Majors”.

„Direcția Kurilovka și Goncearovka, inamicul încearcă să pătrundă cu tancurile supraviețuitoare. Situația rămâne dificilă. Forțele armate ale Ucrainei bombardează orașul Sudzha”.

Miercuri dimineață, bloggerii au raportat că luptele continuau. „În cursul nopții trecute [inamicul] a adus până la două batalioane în luptă. Ei folosesc în mod activ artileria. Ei avansează spre Sudzha, ca și ieri”, susține canalul Telegram “Arhanghel Spetsnaz Z”.

Canalele pro-război Telegram au raportat marți că unitățile Forțelor Armate Ucrainene avansează la nord-vest de Sudzha de-a lungul liniei Darino-Zeleny Shlyakh. Iar pe social media au apărut imagini video cu bombardarea centrului districtului.

Administrația locală a raportat că 11 persoane au fost rănite. Numărul victimelor a crescut pe parcursul zilei, autoritățile raportând 28 de victime în cursul dimineții.

Potrivit declarațiilor guvernatorului, cinci persoane au fost ucise în atacul asupra districtului Sudzhansky. Marți, Smirnov a raportat trei decese, iar miercuri seara, un șofer de ambulanță și un paramedic au fost uciși.

În cursul nopții de marți spre miercuri, orașul Sudzha a fost bombardat din nou, a declarat pentru RIA Novosti primarul orașului, Vitali Slashchev. Explozii au fost raportate și în orașul Kurchatov, unde se află centrala nucleară Kursk.

Marți, la ora 15:05, Ministerul rus al Apărării a comentat pentru prima dată situația după cum urmează: „Astăzi, începând cu ora 8:00, ora Moscovei, după o pregătire de foc, până la trei sute de militanți din Brigada 22 Mecanizată a Forțelor Armate Ucrainene, susținută de 11 tancuri și peste 20 de vehicule blindate de luptă, inamicul a atacat pozițiile unităților care acoperă frontiera de stat a Federației Ruse în zonele așezărilor Nikolayevo-Daryino și Oleshnya din regiunea Kursk, direct adiacente frontierei ruso-ucrainene”.

Marți după-amiază, Ministerul rus al Apărării a anunțat desfășurarea de rezerve în zona confruntării, utilizarea aviației militare și distrugerea a 16 unități de vehicule blindate ucrainene – șase tancuri, două vehicule de luptă ale infanteriei, patru vehicule blindate de transport de trupe, trei vehicule blindate de luptă Kozak și un vehicul de îndepărtare a obstacolelor de geniu.

În același timp, a apărut o înregistrare video filmată în districtul Sudzhinsky, care arată avioane militare zburând pe cer.

Here. Kursk region for you. https://t.co/i3uMNFXkUl pic.twitter.com/3L9hGdIEXF

For crying vatniks, who said it’s all fake…

Marți seara, Ministerul Apărării a publicat o nouă declarație în care afirmă că un grup ucrainean de sabotaj și recunoaștere care a intrat pe teritoriul regiunii Kursk a suferit pierderi și „s-a retras pe teritoriul său”.

Mesajul a fost șters rapid. „Inamicul rămâne încă în regiunea Kursk”, a scris bloggerul Roman Alehin.

Ca răspuns la o solicitare de a comenta ceea ce se întâmplă în apropiere de Sudzha, Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei a declarat pentru BBC Ukrainian Service: „Deocamdată nu avem nicio informație în acest sens”.

Ce se știe despre pierderi?

Canalele pro-război rusești au distribuit imagini video cu mai multe vehicule blindate ucrainene distruse, precum și imagini cu ceea ce ei susțin că este distrugerea a două sisteme ucrainene de apărare aeriană Buk în regiunea Sumi.

Aceștia recunosc, de asemenea, pierderea unui elicopter rusesc Ka-52, afirmând că comandantul acestuia a fost ucis, și raportează, de asemenea, că un alt elicopter a fost lovit, dar a reușit să aterizeze în siguranță.

One downed Kamov Ka-52 chopper, two struck T-62M MBTs on flatbed trailers, several destroyed trucks and up to 35 Russian POWs.

The Ukrainian incursion into the Russian Kursk region achieved some noticeable gains with limited efforts on the first day. It will certainly force… pic.twitter.com/ShjRcqvbV8

— (((Tendar))) (@Tendar) August 6, 2024