Atac antisemit cu cocteiluri Molotov la o sinagogă din Berlin. Nimeni nu a fost rănit

O sinagogă din Berlin a fost atacată cu cocktailuri Molotov miercuri dimineață, în contextul în care incidentele antisemite din capitala germană au crescut ca urmare a escaladării violente din Orientul Mijlociu, transmite publicația Die Welt. Atacatorii nu au reușit să incendieze sinagoga și nimeni nu a fost rănit, chiar dacă proiectilele improvizate au funcționat.

Comunitatea Kahal Adass Jisroel a declarat că sinagoga sa din cartierul Mitte al capitalei germane a fost atacată cu două dispozitive incendiare. Poliția a confirmat incidentul.

„Persoane necunoscute au aruncat două cocktailuri Molotov de pe stradă”, a scris comunitatea pe X. Aceasta a postat imagini video cu ofițeri de poliție care investighează scena din fața sinagogii, care a fost izolată.

Tagesspiegel a confirmat informația din surse ale poliției.

Complexul de clădiri al comunității Kahal Adass Jisroel din centrul Berlinului găzduiește o sinagogă, o grădiniță și un centru comunitar.

De asemenea, poliția a declarat că au avut loc revolte în timpul nopții între imigranții musulmani și poliție în cartierele Neukoelln și Kreuzberg din oraș și la emblematica Poartă Brandenburg din Berlin, în care mai mulți ofițeri au fost răniți.

În urma atacului brutal al Hamas asupra Israelului din 7 octombrie și a războiului care a urmat în Gaza, poliția a sporit securitatea instituțiilor evreiești din Berlin și din întreaga Germanie. Cu toate acestea, steagurile israeliene care au fost arborate în semn de solidaritate în fața primăriilor din întreaga țară au fost smulse și arse. În mai multe clădiri din Berlin în care locuiesc evrei a fost pictată steaua lui David pe uși și pereți.

