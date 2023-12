Asociaţia Salvaţi Bucureştiul, 130.000 de lei adunați din donații pentru achitarea cheltuielilor de judecată către dezvoltatorul imobiliar One Mircea Eliade Properties

Asociaţia Salvaţi Bucureştiul a anunţat, vineri, că a strâns 130.000 de lei cu ajutorul donaţiilor, bani necesari pentru a achita cheltuielile de judecată către dezvoltatorul imobiliar One Mircea Eliade Properties, relatează Agerpres.

Într-o postare pe Facebook, reprezentanţii asociaţiei le mulţumesc celor care au oferit ajutor, declarându-se impresionaţi de solidaritatea de care au dat dovadă „atât de mulţi” oameni.

„Peste 550 de persoane au donat peste 130.000 lei Asociaţiei Salvaţi Bucureştiul din 22 decembrie până azi. Sumele care rămăseseră de executat au fost deja recuperate din contul asociaţiei de către executorii judecătoreşti angajaţi de One, care a recuperat astfel toate cheltuielile de judecată dispuse în favoarea sa şi în favoarea Auchan România. Suntem încrezători ca Tribunalul Bucureşti va admite apelul şi va păstra în fiinţă Asociaţia Salvaţi Bucureştiul”, transmite sursa citată.

Pe 22 decembrie, Asociaţia Salvaţi Bucureştiul a cerut ajutor pentru a strânge 60.000 de lei, sumă cu ajutorul căreia susţinea că ar putea achita cheltuielile de judecată dezvoltatorului imobiliar One Mircea Eliade Properties şi ar evita dizolvarea.

Dezvoltatorul imobiliar One Mircea Eliade Properties obţinuse cu câteva zile în urmă, la Judecătoria Sectorului 5, o decizie privind dizolvarea Asociaţiei Salvaţi Bucureştiul, înfiinţată de actualul primar general al Capitalei, Nicuşor Dan.

Decizia instanţei venea după ce Asociaţia Salvaţi Bucureştiul nu a mai avut bani să-i plătească dezvoltatorului cheltuieli de judecată, într-un dosar în care mai multe organizaţii civice au contestat construirea unui ansamblu imobiliar în Cartierul Floreasca.

„Situaţia este următoarea. La solicitarea locuitorilor din cartierul Floreasca, mai multe organizaţii neguvernamentale am contestat în instanţă proiectul imobiliar One Mircea Eliade dezvoltat de companiile One şi Auchan România. Iniţial, au existat şi câteva asociaţii de proprietari, dar au fost intimidate de compania One şi nu şi-au menţinut cererile. Au existat două dosare importante. 25248/3/2018 – în care a fost contestat acordul de mediu, iniţiat de Asociaţia Salvaţi Bucureştiul şi de Asociaţia Miliţia Spirituală. 4858/3/2019 – în care au fost contestate PUZ-ul şi autorizaţia de construire, iniţiat de Asociaţia Salvaţi Bucureştiul şi de Asociaţia SOS Oraşul. Instanţele au respins acţiunile şi au dispus următoarele cheltuieli de judecată: 95.000 lei pentru One şi 130.000 lei pentru Auchan în dosarul 25248/3/2018; 50.000 lei pentru One şi 25.000 pentru Auchan în dosarul 4858/3/2019”, explica Asociaţia Salvaţi Bucureştiul.

Potrivit acesteia, întrucât cele trei ONG-uri nu au putut plăti aceste sume, compania One a iniţiat acţiuni judecătoreşti de desfiinţare a acestora. „Asociaţia Miliţia Spirituală nu a putut plăti şi a fost dizolvată printr-o hotărâre definitivă. Asociaţia SOS Oraşul a strâns şi a plătit suma de 50.000 lei către One şi a solicitat respingerea acţiunii de dizolvare întrucât One îşi recuperase banii. Cu bună ştiinţă a Auchan, One a cumpărat de la Auchan şi creanţa de 25.000 lei a Auchan şi a solicitat dizolvarea SOS Oraşul şi pentru aceasta sumă. Asociaţia SOS Oraşul a strâns şi a plătit şi suma de 25.000 lei. Decizia finală în dosarul de dizolvare a SOS Oraşul va fi pronunţată în ianuarie 2024 de Tribunalul Cluj”, mai transmitea Salvaţi Bucureştiul.

Organizaţia menţiona că a reuşit să strângă şi să plătească suma de 95.000 lei către dezvoltatorul One Mircea Eliade Properties şi a solicitat apoi respingerea acţiunii de dizolvare, întrucât One îşi recuperase banii.

„Cu buna ştiinţă a Auchan, One a cumpărat de la Auchan şi creanţa de 130.000 lei a Auchan şi a solicitat dizolvarea Asociaţiei Salvaţi Bucureştiul şi pentru această sumă. Asociaţia Salvaţi Bucureştiul a reuşit să strângă 70.000 lei din suma datorată iniţial Auchan şi a solicitat amânarea acţiunii de dizolvare până se lămureşte dacă trebuie să plătească cheltuielile de judecată integral sau doar jumătate acolo unde a acţionat împreună cu Asociaţia Miliţia Spirituală, dizolvată. Judecătoria Sector 5 a respins cererea de amânare şi a dispus, în primă instanţă, dizolvarea Asociaţiei Salvaţi Bucureştiul. Apreciem că, dacă plătim şi restul de 60.000 lei, instanţa de apel va admite apelul şi va menţine în fiinţă Asociaţia Salvaţi Bucureştiul”, mai explica asociaţia.