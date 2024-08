Ascensiunea de neoprit a lui Chubby: De ce pisica generată de AI a TikTok ar putea fi viitorul internetului

Videoclipuri haioase cu pisici generate de inteligența artificială au câștigat milioane de vizualizări și un public devotat, estompând granița dintre spam și artă. Este de vină algoritmul sau internetul își dorește acest lucru?

Au existat multe pisici celebre pe internet, dar este posibil ca nicio pisică de pe internet să nu fi făcut mai mulți oameni să plângă decât Chubby. Reprezentările lui Chubby variază, dar el este întotdeauna rotund, roșcat și generat de AI. El este aproape întotdeauna implicat într-o situație profund tristă sau ciudată. Și a uimit, a indignat și a cucerit milioane de oameni, relatează BBC.

Creatorii de conținut de pe TikTok și YouTube Shorts spun povești despre Chubby și familia sa în prezentări fără cuvinte de imagini generate de AI. Un videoclip recent al contului TikTok @mpminds începe cu Chubby și copilul său, Chubby Jr, îmbrăcați în zdrențe. Chubby ține în mână o pancartă de carton pe care scrie „Will Purr Fro Eood” (generatoarele de imagini AI pot produce grafică impresionantă, dar sunt de notorietate că nu sunt bune la redarea textului).

În imaginile următoare îl vedem pe Chubby furând dintr-un magazin alimentar, fiind arestat de poliție și lăsându-l pe Chubby Jr îndurerat cu o soartă incertă. Ultima imagine îl arată pe Chubby după gratiile închisorii, visând cu nostalgie la fiul său. Videoclipul are peste 50 de milioane de vizualizări și 68 000 de comentarii, scrise în mai multe limbi diferite.

Chubby este departe de a fi singur. În ultimele luni, conținuturi similare au inundat rețelele de socializare. În martie, au apărut informații conform cărora imagini bizare ale lui Iisus făcute din creveți, generate de AI, au explodat pe Facebook, nedumerind observatorii și adunând milioane de vizualizări. Mesajele au fost atât de populare încât mulți au speculat că implicarea pe rețelele de socializare provenea de la rețele de roboți programați să pozeze ca oameni.

Dar, cu acest nou gen de videoclipuri cu pisici, este clar că internetul a luat o întorsătură. Nu există nicio îndoială că Chubby și prietenii săi felini generați de inteligența artificială captează atenția și emoțiile oamenilor reali, în masă. Acest lucru ridică noi întrebări cu privire la întâlnirea dintre artă și tehnologie și poate oferă o viziune asupra viitorului internetului.

Majoritatea videoclipurilor plasează pisicile în situații umane deprimante. Chubby Jr se confruntă cu intimidarea din curtea școlii. Chubby este dependent de țigări. Pisicile sunt recrutate și merg la război. În ultimele trei luni, aproape toate videoclipurile au fost însoțite de un cover generat de inteligența artificială al piesei What Was I Made For a lui Billie Eilish, versurile fiind înlocuite cu miaunături. Înainte de aceasta, cântecul standard era un cover al melodiei Unstoppable a lui Sia, realizat de AI cu miaunături.

„can’t let gang know i teared up to this” (nu pot să le spun celor din gașcă că am lăcrimat la asta) este un comentariu tipic pe un TikTok al @relatablecutecats (160 000 de urmăritori) despre faptul că Chubby Jr a picat un test la școală. „Dintre toate lucrurile care se întâmplă în lumea asta, la asta mă întristez”, comentează un alt spectator la un videoclip despre Chubby Jr răpit de un porumbel în timp ce mânca la McDonald’s cu tatăl său.

Poveștile cu pisici generate de inteligența artificială sunt, în mod obiectiv, ciudate. De asemenea, sunt extrem de populare și mai mult decât puțin controversate. Dar indiferent dacă Chubby este sau nu ceea ce oamenii caută atunci când intră pe internet, acesta este conținutul pe care internetul ni-l oferă – cel puțin pentru moment. Singura întrebare este de ce?

Pisicile și noile media: o potrivire perfectă

Fie că sunt morocănoase, cântă la tastatură sau „Nyanning”, pisicile au fost întotdeauna în centrul culturii digitale. Jessica Maddox, profesor la Universitatea din Alabama și autoare a cărții The Internet Is for Cats: How Animal Images Shape Our Digital Lives, spune că conținutul cu pisici este un succes nu doar pentru că este drăguț, ci și pentru că „imaginile cu pisici pot fi maleabile… putem face ca imaginile cu pisici să însemne orice vrem noi să însemne”. În epoca victoriană, spune Maddox, „oamenii își scriau scrisori unii altora cu vocea pisicilor lor și tipăreau planșe foto cu pisicile lor pentru a le împărtăși cu prietenii”.

Pisicile s-au potrivit în mod natural pe măsură ce cultura memelor a prins rădăcini online. Pe măsură ce tehnologia avansează, iubitorii de animale au trecut de la fotografii cu pisici la generarea acestora cu ajutorul inteligenței artificiale. Debutul generatoarelor de inteligență artificială gratuite și disponibile pe scară largă, precum Midjourney, ElevenLabs și DALL-E, a schimbat aspectul, senzația și peisajul web. Punând instrumente puternice la îndemâna oricui are o conexiune la internet și o cantitate suficientă de îndrăzneală, aceste generatoare de inteligență artificială au catalizat o înflorire rapidă a unor noi genuri de conținut online.

„Am început în ianuarie 2024”, spune Charles, creatorul din spatele popularului cont @mpminds, care a cerut să nu-și divulge numele complet pentru a-și proteja reputația profesională. „Am văzut un alt cont care făcea poze cu pisici generate de AI, nu același conținut, dar cam aceeași vibrație. L-am remixat pentru a crea povești și am creat personajele Chubby și Chubby Jr. Deci, poate că a fost schițat un pic înaintea mea, dar am luat-o pe drumul meu și am personalizat lucrurile pentru a-l face ceea ce este astăzi.”

Mulți creatori au urmat aceeași cale, folosind instrumente de inteligență artificială pentru a remixa cultura existentă în același mod în care alți utilizatori de internet remixează filme, muzică, politică și toate celelalte. „Știam că există potențialul de a face bani pe TikTok și am văzut că conținutul generat de AI este destul de popular”, spune Charles, care lucrează în domeniul financiar în Franța. „Am experimentat cu diferite idei înainte de videoclipurile cu pisici, iar videoclipurile cu pisici au fost cele care au avut cu adevărat succes, așa că am rămas la asta.”

„Mulți oameni nu realizează cât de mult s-a integrat inteligența artificială în social media, atât în ceea ce privește funcțiile, cât și conținutul partajabil. Cineva ar putea distribui o postare populară din social media care este AI fără să-și dea seama”, spune Maddox. Dar, pe măsură ce tot mai mult conținut generat de inteligența artificială apare online, există și tot mai multe „reacții negative”, spune ea.

Controverse legate de pisici

Utilizatorii și cercetătorii au observat o creștere a ceea ce a ajuns să fie cunoscut sub numele de „AI slop”, conținut de calitate scăzută produs în cantități mari de persoane care utilizează generatoare de AI. Cel mai cunoscut exemplu este probabil studiul „Shrimp Jesus” de la începutul anului 2024, în care cercetători de la Stanford și Georgetown au documentat rețele de conturi de spam generate de AI pe Facebook. Aceste conturi au postat imagini suprarealiste generate de AI de zeci de ori pe zi, adunând sute de milioane de aprecieri și vizualizări. O postare generată de AI ar fi fost printre primele zece cele mai vizualizate postări de pe întreaga platformă în al treilea trimestru al anului 2023.

Prin înscrierea în programele de monetizare ale platformelor sau prin direcționarea spectatorilor către linkuri și servicii externe, utilizatorii care creează acest tip de conținut pot face bani. De asemenea, se pot face bani învățându-i pe alții să genereze conținut cu ajutorul inteligenței artificiale. După cum a relatat Washington Post, creatorii de povești despre pisici cu inteligență artificială vând cursuri care îi instruiesc pe studenți cu privire la modul cel mai bun de a obține un public și de a face bani.

„Inteligența artificială a făcut posibil acest lucru la scară largă, așa că de ce să nu încercăm?”, spune Renée DiResta, fost director de cercetare la Stanford care a condus studiul Shrimp Jesus. Volumul și viteza la care generatoarele de inteligență artificială le permit spammerilor să posteze înseamnă că au mai multe șanse de a atinge ținta în mișcare a viralității.

Potrivit lui DiResta, spammerii și escrocii care utilizează AI generatoare profită, de asemenea, de algoritmii rețelelor sociale, care sunt mai buni la recomandarea conținutului decât la evaluarea acurateței sau relevanței acestuia. În 2023, în același timp în care instrumentele generate de inteligența artificială le permiteau spammerilor să producă cu ușurință volume mari de conținut, Facebook și-ar fi modificat algoritmii astfel încât să ofere utilizatorilor mai mult conținut de la conturi cu care nu interacționaseră anterior. Împreună cu un sistem inadecvat de etichetare a conținutului generat de AI, acest lucru a creat o furtună perfectă.

Un mod de a citi creșterea conținutului generat de inteligența artificială este de a o vedea ca pe o consecință a algoritmilor social media în sine. Algoritmi precum cel al Facebook sau al TikTok filtrează miliarde de puncte de date pe zi și evaluează acest conținut prin programe automate (dintre care multe implică AI). În plus față de gestionarea fluxurilor de conținut pe rețele vaste, preferințele acestor algoritmi modelează în mod activ aceste fluxuri, determinând ce devine viral și ce nu. Conținutul generat de inteligența artificială poate avea succes jucând strategic după preferințele algoritmilor în primul rând și ale publicului uman în al doilea rând. „Mașinile creează conținut pentru mașini”, spune DiResta.

Dar mașinile încă au nevoie de o contribuție creativă din partea oamenilor reali. „Cred că conținutul generat de AI poate fi artă”, spune Charles. Este posibil ca un generator de imagini AI să facă cea mai mare parte a muncii în comparație cu eforturile unui ilustrator uman, dar creatorii precum Charles trebuie să vină cu idei și teme, iar el spune că încă mai are nevoie de aproximativ o oră pentru a face un singur videoclip cu povestea pisicii. Și după orice măsurătoare, Charles a avut un succes spectaculos, atât în ceea ce privește numărul de aprecieri și vizualizări, cât și răspunsul emoțional al publicului său. „Persoana care generează conținutul IA are un rol semnificativ în rezultat”, spune el.

Dar este vorba de artă?

„Reacția mea inițială a fost mai ales: „Ce este asta? De ce este asta?„”, spune Daniel Chartier, un pictor care a întâlnit pentru prima dată poveștile cu pisici AI pe pagina sa TikTok For You. „Am trecut oarecum prin cele cinci etape ale durerii și apoi, în cele din urmă, am ajuns la acceptare. Mă deranjează cât de triste mi se par”.

Pentru Chartier, a cărui artă se concentrează adesea pe animale, imperfecțiunea este o parte esențială a esteticii AI cat stories. Chubby și celelalte pisici sunt rareori consecvente între imagini: costumele și modelele de blană se schimbă, fundalurile se modifică dramatic. Dar, în ciuda inconsecvențelor și a halucinațiilor ocazionale ale generatoarelor AI, el spune că poveștile cu pisici rămân captivante datorită faptului că sunt „devastatoare”. „Îmi place că pot investi în aceste personaje în timp ce restul este atât de caraghios. Se pare că nu ar fi emoționant, modul în care ai putea crea ceva care arată așa, dar uneori este reușit. Contrastul este grozav”, spune Chartier.

Charles este de acord. „Un videoclip bun cu pisici este unul cu un final tragic, unul devastator. Motivul este, în primul rând, pentru că am vrut să mă amuz; să pun pisicile în situații nebunești. De asemenea, am văzut că videoclipurile triste generează mai multă implicare, deoarece stârnesc compasiunea telespectatorilor.”

Emoția de a simți un răspuns emoțional autentic la un videoclip generat în mod clar de inteligența artificială pare să fie unul dintre principalele motive pentru care oamenii vor să vadă cum i se întâmplă lucruri rele lui Chubby. În comentariile la multe povești cu pisici generate de AI, utilizatorii spun că au fost aduși la videoclipuri de un alt videoclip și mai viral, realizat în iunie de utilizatorul TikTok @b.ajasiii, care arată un copil mic care privește videoclipuri cu pisici generate de AI și plânge.

Videoclipul a primit 173 de milioane de vizualizări și a fost redistribuit de Billie Eilish, al cărei cântec este folosit în multe povești cu pisici AI. Și a declanșat o tendință a altor TikTokeri de a filma reacțiile copiilor lor mici la poveștile cu pisici. „Acela a fost un moment cheie [pentru trendul pisicilor AI]”, spune Charles. „Eram deja viral înainte de asta. Dar [acel videoclip] a făcut ca contul meu să explodeze și mai mult.”

Dar mulți nu sunt încântați de această tendință. Un creator care poartă numele de Tommy Guacamole a fost unul dintre cei mulți care au realizat un videoclip care ironizează reacțiile oamenilor la videoclipurile cu pisici. Este amuzant cât de ușor aceste postări cu pisici sunt capabile să ne manipuleze emoțiile, dar „cred că conținutul AI este un gunoi și ruinează cu adevărat internetul”, spune el.

Poveștile cu pisici AI nu încearcă să ascundă faptul că sunt realizate cu ajutorul AI. TikTok și YouTube cer creatorilor să eticheteze conținutul generat de AI ca atare, iar conturile de conținut cu pisici respectă de obicei această regulă. Câteva dintre ele chiar se marchează ca fiind conturi AI în numele de utilizator și în biografia lor. Dar faptul că acestea sunt generate de AI nu pare să stea în calea corzilor inimii publicului.

„Nu sunt sigur încotro se îndreaptă proiectul”, spune Charles, ”Pentru moment, voi continua să postez conținutul așa cum este și să văd ce se întâmplă.”