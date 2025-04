Arsenal, spectacol total pe Emirates: Tunarii câștigă în fața celor de la Real Madrid, scor 3-0 / Inter se impune în Germania

Arsenal Londra a învins-o pe Real Madrid, marți seară, cu scor de neprezentare (3-0), pe Emirates Stadium, în prima manșă a sferturilor de finală ale UEFA Champions League.

În prima repriză echipele s-au neutralizat, iar acest lucru a dus la lipsa golurilor. Mbappe a semnat cea mai mare ocazie a madrilenilor, atunci când Raya l-a blocat pe francez din situație de unu la unu, în timp ce Arsenal a fost aproape de gol în două rânduri la centrările șutate ale lui Saka din lateral.

A doua repriză a găsit-o pe Arsenal mai dornică de joc, având în vedere avantajul terenului propriu. Declan Rice a strălucit în primă fază cu o execuție de mare efect din lovitură liberă, cu care l-a învins pe Thibaut Courtois la colțul lung (min. 58). În minutul 70, Rice a repetat performanța și a mai transformat o lovitură liberă, de data acesta la colțul portarului, direct în vinclu. Tunarii au continuat pressing-ul, iar cinci minute mai târziu Mikel Merino a triplat avantajul cu o execuție de nouă pur sânge de la marginea careului.

Astfel, Arsenal se impune fără drept de apel pe Emirates și asteaptă returul de pe Santiago Bernabeu (16 aprilie).

Inter, victorie mare în Munchen

Inter Milano s-a impus la Munchen, pe terenul celor de la Bayern, scor 2-1, în celălalt sfert de finală jucat în seara de marți de Liga Campionilor.

Bayern a fost echipa cu ratările, în timp ce Inter a fost mai cinică și a reușit să înscrie atunci când a avut ocazia. Pentru italieni au marcat Lautaro Martinez (min. 38) și Davide Frattesi (min. 88), iar pentru bavarezi Thomas Muller (min. 85) s-a trecut pe lista marcatorilor

Returul va avea loc pe 16 aprilie, în Italia.

